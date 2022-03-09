GRTV News - Sean Astin valgt til president i SAG-AFTRA

The Lord of the Rings stjernen har blitt den første andregenerasjons presidenten i forbundet.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke om SAG-AFTRA, den store fagforeningen som støtter alle de forskjellige kreative kreatørene i, ja, alle som virkelig opptrer, om noe."
"Grunnen til at vi snakker om det er fordi SAG-AFTRA har en ny president, og det er noen som du sikkert kjenner godt til.Hvis du er en stor fan av skuespill og en stor fan av filmverdenen og hva som helst, vil du sannsynligvis vite at det er litt arv involvert i denne ansettelsen også."
"Så la oss dykke ned i saken og se hvem som skal lede fagforeningen fremover.Sean Astin tar over roret i SAG-AFTRA.Sean Astin har blitt valgt til president for SAG-AFTRA, den mektige fagforeningen som representerer skuespillere film, TV, radio og stemmeskuespill, og har vunnet en overlegen seier og lovet optimisme og kreativitet for årene som kommer."
"Så ja, vår egen gartnermester og elskede hobbit, Sean Astin, har offisielt gått inn i den nye rollen som leder.Fredag ble Ringenes Herre-stjernen valgt til president for SAG-AFTRA, den massive amerikanske fagforeningen som representerer skuespillere i praktisk talt alle deler av underholdningsindustrien."
"SAG-AFTRA har medlemmer som jobber innen film, TV og radio, samt stemmeskuespillere.og til og med stop-motion-artister, noe som gjør det til en av de mest omfattende kreative organisasjoner i verden.Astin oppnådde en avgjørende seier, sikret seg over 79 % av stemmene og slo dermed motkandidaten Chuck Slavin."
"Skuespilleren har vært dypt involvert i lauget i en årrekke, og har blant annet sittet i komiteen som kjempet for bedre kontrakter og beskyttelse under den historiske Active Strike 2023, en som stengte Hollywood i flere måneder og omformet forhandlingene mellom artister og skuespillere.og studioer."
"Etter at resultatene ble kunngjort, slo Astin an en optimistisk tone.sa han, Nå er det tid for optimisme og kreativitet.Jeg er glad for at medlemmene har gitt meg lov til å lede vår sagnomsuste organisasjon ut av denne utfordrende tiden og inn i en fremtid preget av selvtillit, fremgang og fortalervirksomhet."
"Jeg er den første andregenerasjonsformannen i forbundet vårt.Min mor, Patty Duke, viste meg det fantastiske ansvaret det er å ta vare på hver enkelt medlem av vår forening.Jeg gleder meg til å begynne å jobbe."
"Astin vil sitte i en toårsperiode og lede SAG-AFTRA gjennom pågående diskusjoner om AI-bruk, strømmegodtgjørelse og beskyttelse av utøvere i en bransje i rask endring.Med sin bakgrunn som både berømt skuespiller og en erfaren forhandler, er den potetelskende hobbiten nå roret i Hollywoods mest innflytelsesrike arbeidsstyrke."
"Så ja, det er en ganske interessant ansettelse, for folk vet hvem Sean Astin er.Alle kjenner ham hovedsakelig for rollen som Samwise Gamgee i Ringenes Herre-trilogien, men han har også spilt en rekke andre kjente roller, blant annet i nyere tid i Stranger Things."
"Så ja, det er interessant på grunn av hvor prominent et navn Sean Astin er, men samtidig er det interessant fordi han er den første andregenerasjons presidenten i SAG-AFTRA Jeg tror det er omtrent 39 år siden moren hans var president i SAG-AFTRA.Så ja, en ganske interessant ansettelse av mange grunner."
"Vi får se om Sean Astin til syvende og sist har det som skal til for å lede SAG-AFTRA fremover ut av dette øyeblikket.Igjen, det blir en toårsperiode.Jeg er ikke helt sikker på hvordan reglene fungerer med SAG-AFTRA, og om han kan stemmes inn igjen eller forlenge presidentskapet for en ny periode eller noe sånt, men i det minste er Sean Astin vil være ved roret i SAG-AFTRA de neste par årene, noe som betyr at du sannsynligvis ikke bør forvente å se ham i alt for mye fremover."
"Jeg vil anta at han sannsynligvis ikke kommer til å filme så mye de neste to årene, så om ca.to, tre år, kan du forvente en liten Sean Astin-periode på TV og film.på TV-skjermer og filmskjermer og sånne ting, for han kommer nok ikke til å ta på seg så mange prosjekter mens han er ved roret i SAG-AFTRA."
"Men igjen, etter hvert som mer kommer ut om dette, må du huske å legge ut oppdateringer og ellers det er all den tiden jeg har.Vi ses på TV-nyhetene i morgen."