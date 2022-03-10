GRTV News - Sliter salget på Switch 2?

Vi ser nærmere på de siste dataene fra Spania.
I dag er ukens siste, og vi skal snakke litt om Nintendo Switch 2 og en fersk rapport som vår egen Alberto satte sammen med hensyn til om hvordan konsollen faktisk presterer i, vel, Spania spesielt.
"Grunnen til at vi har laget denne rapporten, er rett og slett fordi det ikke ser ut som Switch 2 selger på samme måte som den solgte da den først kom ut, noe som er hva man kunne forvente, men samtidig er konsollen fortsatt bare noen måneder gammel, og det virker som om den virkelig begynner å miste dampen, sannsynligvis delvis på grunn av det faktum at de første tre, fire månedene konsollen har vært ute, har ikke vært veldig bra når det gjelder programvare."
"Det har ikke vært mange grunner til å oppgradere til en Switch 2, med mindre du ville spille Mario Kart World eller Donkey Kong Bonanza for eksempel, og det er tilsynelatende oversatt til salget også for konsollen som på en måte går tom for damp, i hvert fall er det det vi skal dykke ned i, så la oss sette i gang."
"Så ja, spesiell salgsrapport fra Spania, mister Nintendo Switch 2 dampen?Gamereactor Spain gjennomgår den nåværende trenden i det spanske maskinvaremarkedet på S37, hvor Nintendo ser ut til å ha gitt fra seg hegemoniet til Sony PlayStation.Så til tross for en av de mest produktive Nintendo Directs noensinne, er sannheten at Nintendo Switch 2s første kvartal på markedet har ikke vært den stekende solen som brenner konkurrentene som noen hadde håpet på, men den fikk en flott start og ble den beste konsollen som ble lansert i Spanias historie, for så å bli sittende fast i en flaskehals av brukere som ikke kunne kjøpe den på grunn av mangelen på lager som Nintendo lider av over hele verden."
"Selv nå i september ankommer de fortsatt mindre jevnt enn etterspørselen, selv om situasjonen ikke er like desperat som den var i begynnelsen av sommeren.Kanskje ligger problemet snarere i katalogen enn i mangelen på lager.Hos Gamereactor Spain har vi alltid holdt øye med svingningene og utviklingen i salget i det fysiske markedet i den spanske videospillindustrien, ved hjelp av våre egne kilder, og i uke 37 i 2025, som strekker seg fra 8. til 14. september, er konsollsalgsdataene viser en stagnasjon i salget av konsollene i Nintendo Switch-familien, som inntil disse dagene hadde forblitt årets mest solgte konsoller, med Switch 1 og Switch 2."
"Dette har nå endret seg.Playstation 5 har vunnet den ukentlige salgskampen mot Nintendo Switch 2 siden midten av juli, i uke 29, det var da Playstation UK lanserte et tilbud på maskinvare som presset salget fra 4 000 til 10 000 enheter i uken, som har holdt seg stabilt siden da."
"Nå selges det selvfølgelig langt færre.Denne uken rundt 4 700, noe som sammen med årstotalen hittil utgjør 260 000 PS5, i tillegg til Slim- og Pro-versjonene.Når det gjelder Nintendo Switch 2, hadde den i uke 37 solgt rundt 3 300, pluss 1 000 flere av sin storesøster Switch 1."
"Per i dag har Nintendo Switch 2 i Spania solgt 165 000 konsoller.Nintendo Switch 1, selv i sitt 8. år i salg, har nettopp nådd 100 000 solgte konsoller i Spania bare i 2025.Er det mangelen på lager i de første månedene som er så avgjørende i den nåværende markedssituasjonen grunn nok til at Nintendo ikke kommer seg på beina igjen?Vel, vi er på mindre fast grunn her, men med dataene i hånden er Nintendo Switch 2s katalog av eksklusive spill, de som kan rettferdiggjøre spranget til en ny generasjon uten nølende, har vært ganske sparsom mellom juni og september."
"Mario Kart World skulle være en dampveivals som ville holde oss hekta i flere måneder og til og med år fremover, men det er overraskende å tenke på at Nintendo har presset det ut av alle nyere stream, og det går til og med ubekreftede rykter om at innhold etter utgivelsen har blitt kansellert.Den andre førstepartshesten er Donkey Kong Bonanza, som absolutt er et fremragende spill, men med den vanskelige oppgaven å lage store tall når det fremdeles ikke var noe lager i butikkene i juli."
"De andre førstepartsutgivelsene, med unntak av en og annen Dragon Drive, er mer en oppgradering eller full DLC-pakke som selges til nyutgivelsespriser, og ser ikke ut til å tiltrekke seg særlig interesse heller.Det siste eksemplet er Kirby and the Forgotten Land, mindre enn 2000 eksemplarer på 3 uker, utenkelig for et førstepartsspill utgitt på Nintendo Switch."
"Og så er det spørsmålet om spillnøkkelkort, siden Switch 2 ble utgitt, har det vært et merkbart gap mellom salget av titler som kommer komplett og i kassett, for eksempel Nintendos egne spill og veldig spesifikke tredjepartsspill som Rune Factory Guardians of Azuma eller Cyberpunk 2077, kontra det som selges som spillnøkkelkort."
"Titler som Yakuza 0 Director's Cut, en midlertidig eksklusiv versjon på Nintendo Switch 2 og et lanserings sammen med maskinvaren i juni, har solgt i gjennomsnitt 100 eksemplarer i uken.i flere måneder.Det nylige Star Wars Outlaws, selv med Ubisofts fantastiske porteringsarbeid, har solgt mindre enn 1 000 i løpet av de to første ukene på Switch 2, og Chrono to the New Dawn, halvparten av det."
"En ting er klart, Nintendo må begynne å revurdere sin nåværende holdning til fysisk distribusjon.Med meningsmålingene i Japan er det ingen tvil om at folk ikke kommer til å akseptere spillnøkkelkort som en ny strategi, og tredjeparter trenger mye mer støtte, f.eks. Switch 2-utviklingssett, for å få fortgang i prosessen med å portere native versjoner til konsollen uten å gå gjennom skalere bakoverkompatibiliteten med Switch 1 for å rettferdiggjøre det."
"Vi går inn i 40-årsjubileet for Super Mario Bros. med kanskje det største året Mario-spillene på flere tiår, og med en ny konsoll som fortsatt sliter med å komme i gang, Nintendo må reagere så snart som mulig i Spania og i resten av markedene.Nå vil jeg si at trenden som blir satt her i Spania sannsynligvis gjelder for mange steder rundt om i verden."
"Igjen, det minner meg litt om hva som skjedde med PlayStation 5 og Xbox-serien XS, der det ved lansering egentlig ikke var noen grunn til å oppgradere, og det så vi.Vi så at det tok lang tid for utviklere å fokusere utelukkende på PS5 og Xbox Series X."
"Noen spill kommer ut for PS4 og Xbox One, fordi det fortsatt er så mange som bruker den siste generasjonen, fordi nivået av eksklusivitet på den nåværende generasjonen ikke er så ekstremt som det har vært tidligere når vi går fra PS3 til PS4, Xbox 360 til Xbox One, slike ting, eller til og med for Nintendos skyld, som Wii til ..."
"Vi kommer til å ignorere Wii U, så Wii til Switch.Poenget er at det ville overraske meg om denne salgsinformasjonen er noe relevant for alle regioner rundt om i verden der Nintendo sannsynligvis ser at Switch 2 sliter.Nå er vi imidlertid på vei inn i en periode, spesielt rundt høsten og inn i ferien periode, hvor jeg tror det vil ta seg opp, og det ganske raskt."
"Igjen, ikke bare fordi det er høytid, og du vil anta at Nintendo har forberedt seg på en tilstrømning av lager for å sikre at folk kan få tak i disse konsollene til jul og lignende, som gaver eller hva som helst, men vi kommer også til en periode hvor det er mange nye Nintendo Switch 2-spill som kommer ut."
"Noen av dem kommer ut på Nintendo Switch 1, noe som vil skade salget, som Metroid og Pokemon Legends ZA, men det er mange Nintendo Switch 2-spill som kommer til å komme ut senere i år, og det bør drive salget litt brattere også.Gjør folk mer oppmuntret til å kjøpe disse spillene på et nytt generasjonssystem i stedet for det samme konsollen de har brukt i, hva, åtte år eller noe på dette tidspunktet."
"Vi får følge med og se hvordan dette endrer seg.Men for øyeblikket ser det ut til, som man kunne forvente, at Japan er den regionen der Switch fortsetter å ha størst suksess, fordi overalt ellers i verden er det verden virker det som om den har stagnert litt, som man kunne forvente av, du vet, ærlig talt, et forferdelig, forferdelig lanseringsvindu for programvare."
Men igjen, vi følger med, og vi får se hvordan dette endrer seg i løpet av de kommende månedene og og hva som helst, og vi kommer uten tvil til å rapportere mer om Switch 2-salget i de kommende ukene.
"Neste år kommer TV-nyhetene på mandag, selvfølgelig.Jeg håper dere får en fin fredag og helg, så ses vi på den andre siden."