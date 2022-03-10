GRTV News - Borderlands 4 forsinket på Nintendo Switch 2

Den kommende versjonen av spillet vil ikke lanseres i begynnelsen av oktober som planlagt.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi ikke snakke om status, for vi skal snakke om om det i morgen, mest sannsynlig, med showet senere i kveld."
"I stedet skal vi snakke om noe som skjedde i natt, og som har sammenheng med Borderlands 4.Spillet er ute på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X og S, og Gearbox lovet at det skulle lanseres på Switch 2 den 3. oktober."
"Jeg har alltid følt meg litt usikker på det, på grunn av spillets ytelse på de mer kompetente plattformene, eller kraftigere plattformer.Og se, det ser ut til at Gearbox ikke var så komfortable med å lansere spillet på Switch 2 akkurat nå heller, ettersom det har blitt forsinket og på ubestemt tid."
"Så ja, Borderlands 4's Nintendo Switch 2 versjon har blitt forsinket på ubestemt tid, Gearbox forklarer at de er forpliktet til å sikre at vi leverer den best mulige opplevelsen til fansen vår.Så med tanke på de tekniske problemene som Borderlands 4-spillere har rapportert om, PC, PlayStation 5 og Xbox Series X og S, er det ikke akkurat noen stor overraskelse å høre at Nintendo Switch 2-versjonen av spillet ikke vil nå den foreslåtte utgivelsesdatoen 3. oktober."
"I et innlegg på X forklarer Gearbox at lanseringen har blitt utsatt på ubestemt tid, en avgjørelse de ikke tar lett på, og noe som skjer for å sikre at spillet får ytterligere tid til utvikling og finpussing, da det er forpliktet til å sikre at vi leverer en best mulig opplevelse til fansen vår."
"Med denne forsinkelsen i tankene, og tilsynelatende ikke en kort en i det hele tatt, kan forhåndsbestillinger av versjonen på Switch 2 har blitt kansellert, og refusjoner vil skje automatisk for digitalt salg fra og med 26. september.Fysiske kjøpere må kontakte sin relevante forhandler."
"Når det gjelder når Switch 2, Switch 2-versjonen, kan lanseres, oppgir Gearbox at de har til hensikt å å debutere versjonen omtrent samtidig som den bringer cross-save til alle versjoner av Borderlands 4, men når det gjelder en fast dato, er alt vi blir fortalt følgende.Vi håper også å kunne tilpasse denne utgivelsen bedre med tillegget av krysslagringer, som vi jobber med, og som vi innser er veldig viktig."
"Vi vil oppdatere dere alle om det nye lanseringstidspunktet når vi har justert planene våre.Gearbox avslutter med å legge til at vi setter stor pris på tilbakemeldingene, støtten og tålmodigheten fra våre fans og fellesskap.Det er virkelig det som holder oss i gang."
"Kanskje de har noen triks de trekker ut av ermet med denne versjonen av spillet, men en forsinkelse på ubestemt tid hvor de også har kansellert alle forhåndsbestillinger.De har ikke sagt når det kommer.De har bare sagt at det kommer med cross-save."
"Forhåpentligvis kommer den sammen med cross-save-tilleggene, som vi heller ikke har noen dato for.Alle disse tingene peker for meg mot Nintendo Switch 2-versjonen av Borderlands 4 kjører ganske dårlig.Og det er nok også, for meg, jeg mener, igjen, Borderlands 4s ytelse er ikke fantastisk over hele linjen, men det viser nok også noen sprekker i Nintendo Switch 2 også."
"Fordi vi alltid, jeg har hatt dette spørsmålet om, du vet, ved lanseringen kjører Nintendo spill bra, og Nintendo Switch 1 fortsetter å kjøre Nintendo-spill ganske bra.Men det store spørsmålet er hvordan den håndterer tredjepartsspill der utviklerne ikke ikke er like dyktige til å optimalisere spillene sine som Nintendo er for plattformen som de lanserer spill på."
"Og for meg begynner dette allerede å stille spørsmålet om Nintendo Switch 2 er veldig ny.Den kommer nok til å være her i fem, fem pluss seks år eller noe sånt, minst."
"Og allerede nå ser vi spørsmålstegn ved hvordan den kjører noen av de siste spillene, de som er designet for dagens konsoller.Og husk også at vi nærmer oss en ny generasjon PlayStation og Xbox-konsoller også."
"Så det er mange bevegelige deler her.Men det viktigste å merke seg er at Borderlands 4 ikke kommer ut på Switch 2 i oktober som planlagt.Det kommer sannsynligvis ikke til Switch 2 i 2025 hvis jeg måtte gjette heller."
"For meg ser dette ut som en ganske lang forsinkelse.Det betyr at hvis du har ventet på spillet på Switch 2, ville jeg først og fremst ikke kjøpt det på Switch 2.Jeg ville kjøpt det på en plattform som er litt kraftigere, fordi det er et veldig krevende spill å kjøre."
"Men hvis du har ventet på den versjonen av spillet, skal du bare vite at du kommer til å må vente mye lenger, etter hvordan det høres ut.Men ja, det er all den tiden jeg har.Igjen, jeg kommer tilbake i morgen for neste GRTV News, og morgendagens vil mest sannsynlig snakke om noe som skjer på State of Play senere i kveld."
"Så ja, hvis du er ute etter PlayStation-nyheter, følg med på det."