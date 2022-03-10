MSI spillutstyr 2025
"Hei alle sammen og velkommen til en helt spesiell presentasjon i samarbeid med med MSI som har lansert en helt ny serie, noe som kommer tydelig frem av deres lignende innpakning av fantastisk nytt tilbehør."
"MSI gjør vanligvis en kul ting med tilbehøret sitt fordi de sjelden kommer opp i flaggskip-diskusjonen mellom andre store produsenter, men det er fordi de helhjertet velger at pris i forhold til ytelse er det viktigste målet for dem.Så en rekke av de tingene jeg skal vise deg her, er billige som i at jeg ikke ville likt det er veldig forskjellig fra person til person hva som utgjør et øyeblikks kjøp beslutning, men det er mye billigere enn du kanskje normalt ville tro vanlig tilbehør PC periferiutstyr shopping kan være."
"Så la oss starte med MSI Maestro 300 her, som er et budsjettvennlig hodesett.Nå kommer jeg til å fortsette å ta opp pris i løpet av dette fordi det bare gjør en mye fornuft.Dette er 56 euro."
"Det er ikke mye med tanke på hva mange mennesker normalt ville tro at de ville trenger å bruke på et helt nytt gaming-headset.Så det er veldig bra i seg selv.Nå er det åpenbart at MSI vanligvis går for lette ting, så vel som pris til ytelse."
"Det betyr at ting er fleksible, at de er tøyelige og at de kan forvrenge seg for å passe til dine behov.Så i dette tilfellet hodet ditt.Så lett, høyoppløselig hodesett, selv om du finner 40 millimeter Nydemium-drivere inni, noe som er flott."
"Du får disse sammenleggbare ørekoppene, noe som betyr at de kan oppbevares enkelt og også bøyes litt mer, slik at du kan finne den perfekte passformen.Her er det øreputer av skum med høy tetthet.Du kan ha netting, som er på der akkurat nå."
"Men som du kan se når jeg åpner emballasjen, får du faktisk for dine 56 euro, som jeg tror er ganske fint, får du også disse proteinskinnversjonene her, som rett og slett klikker på.Du kan se det der."
"Den er forbedret av NAMIC-programvaren, som er noe MSI har brukt i løpet av i løpet av en lang periode.Som du ser, er den selvsagt kablet.Det finnes også en avtakbar kardioidmikrofon, hvis det er det du ønsker."
"Mange mennesker, tilsynelatende også med mye dyrere hodesett, foretrekker faktisk avtakbare mikrofoner fordi de ikke bruker dem så ofte.Så det er å foretrekke å bare ha den i et lite skap et sted for når du trenger det, og så slippe å forholde seg til det når man ikke trenger det."
"Så den avtakbare mikrofonen, som også er en kardioidmikrofon, NAMIC-programvaredimensjonen også.Ganske fin plast brukt totalt sett, noe som ikke utgjør noen stor vekt.Og så er det 40 mm diamantdrivere for 56 euro."
"Det er ganske bra totalt sett.La oss raskt gå videre til Versa 300 Wireless Elite.Vi skal gå med pris igjen, 56 euro også for en trådløs mus.Da vi først mottok denne og visste at vi måtte lage denne videoen, trodde jeg at den skulle være kablet, men det er den tydeligvis ikke."
"Nå synes jeg ikke dette føles som en budsjettmus alt i alt.Det betyr at den har trådløs 2,4 gigahertz via en dongle.Den har også Bluetooth, så den kan gjøre begge deler, som man vanligvis ville kjøpt som en, vi har fått en helt ny slags Harpy Ace-utgave fra Asus, som er mye dyrere enn denne og tilbyr samme mengde tilkoblingsmuligheter."
"Her er det Omron-brytere, som er klassifisert for 60 millioner klikk, noe som er flott.Jeg synes at den har en litt ergonomisk design.Den er formet på en slik måte at den ligger godt i hånden.Og det er en liten, gripende tekstur innebygd i plasten på siden."
"Den veier 65 gram, noe som pleide å være flaggskipnivå for to år siden.150 euro.Nå kan du for eksempel få den for en tredjedel av den prisen.Den er også sertifisert for NVIDIA Reflex med 200 timers batteritid."
"Det er litt RGB her og der i diamantlysgrepene.Og den bruker en Pixar 3395 DM optisk sensor, som er klassifisert for 2600 eller 26 000 DPI.Så for 56 euro er det et røverkjøp, må jeg si.Så la oss gå videre."
"Vi har eliminert to av de fire elementene våre.Så la oss begynne med kontrolleren, som åpenbart er veldig interessant for mange mennesker som ønsker å øke spillingen sin på PC, fordi jeg tror dette hovedsakelig er laget for PC."
"Jeg bør igjen presisere med en gang at dette avhenger av forhandler og pris.rundt 54 euro, ganske billig for en kontroller også.Og absolutt ikke noe du kan få en Xbox-seriekontroller for en PC eller en DualSense også."
"20 timers nominell batterilevetid.Den bruker Hall-effektutløsere på to nivåer, noe som er noe som har blitt veldig viktig på grunn av avdrift og at de optiske sensorene ble løse over tid.Så med Hall-effekt unngår du det potensielle problemet."
"Det er også haptisk tilbakemelding, noe som er flott, og dobbel vibrasjon, alt er egentlig bra.Det er også to ekstra knapper her, som selvsagt er programmerbare, og den bytter mellom vanlig trådløs og Bluetooth også.Kontrolleren har en sklisikker tekstur over hele håndtaket, noe som gjør den mye mer gripende, Det vil jeg si."
"Og den støtter en 3,5 mm hodetelefonkontakt her nede, noe som er flott.Som jeg sa, du kan velge 2,4 gigahertz, du kan velge Bluetooth, eller du kan velge en stabil USB type C-tilkobling, alt etter hva du vil.Men likevel, 54 euro, det er også ganske bra."
"Så hvis du er ute etter en budsjettvennlig kontroller som ikke sparer på funksjonene, kan det være veien å gå.Til syvende og sist er det som mange vil anse som passé, ikke viktig, men spiller faktisk en ganske stor rolle for den generelle effektiviteten og den effektive produksjonen på en PC er musematten din."
"Igjen, det høres ikke så interessant ut, men jeg lover deg at det har noe å si.Dette er Agility GD21.Den har en silkemyk overflate med en fin finish på kantene.Her kan du virkelig kjenne kvaliteten på sømmene."
"Hvis du ikke liker dragemotivet, blir det selvsagt en utfordring.Jeg har egentlig ikke noe imot det.Den har en sklisikker gummibunn her, noe som betyr at hvis du setter den ned, er den ikke kommer til å gå noe sted."
"Det føles veldig vanlig nå, men det er ikke så lenge siden disse gled mer rundt.Det er også et mykt preg på det, noe som føles veldig fint fordi du må tenke på det er ikke bare hvordan musen glir over overflaten, det er også håndleddet ditt i hovedsak kommer i kontakt med dette stoffet."
"Vel, i timevis om dagen hvis du er en veldig aggressiv spiller.Jeg tror det vil debutere for rundt 20, 22, 24 euro, men vi klarte å finne det mens vi gjorde research til denne videoen for rundt 14 euro.Så med alt dette, kan du nesten bruke 120-150 euro for å få alt dette."
"Og det er like mye som du ville kjøpt en flaggskip trådløs mus fra noen produsenter.Så det er virkelig løftet til MSI.De føler at de kan tilby deg kvalitetstilbehør til en brøkdel av prisen.Så for mye mer for MSI, følg med på Game Ranger."
"Ha det bra."