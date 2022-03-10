GRTV News - Wolverine stjeler rampelyset på State of Play

Vi har blitt vist en haug med gameplay for den kommende actiontittelen.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi som forventet snakke litt om hva som skjedde på State of Play i går kveld. Nå til meg var det på en måte et veldig ujevnt show, for du hadde noen virkelig store og spennende kunngjøringer og mange ting jeg egentlig ikke kunne bry meg mindre om. Det høres litt grusomt å si, men det er mange veldig små ting som bare, det føltes som tempoet var over alt. Du startet veldig sterkt med Saros, og så var det litt bølgete så var det Neo eller noe litt bølgende, og så avsluttet du med Wolverine og det ville være alle disse rare tingene innimellom, som PlayStation-høyttalerne som jeg ikke virkelig forstår hensikten med å ha oppladbare høyttalere, det er på en måte det siste som jeg trenger å huske nå for å lade opp de stasjonære høyttalerne mine. Men poenget er at det var noen virkelig store nyheter som kom ut i går kveld, og Saros ser eksepsjonell ut, det ser veldig, veldig spennende og hvis du vil lese mer om den og se traileren og alt det gode, kan du finne det i din lokale Gamereactor-region. Men i dag er vi skal snakke om Wolverine fordi jeg liker Wolverine, jeg synes han er en flott karakter så la oss sette i gang."
"Ja, Marvel's Wolverine ser voldsomt og grusomt ut i PlayStations spillstatus.Det ser ut til at vi har et eventyr i vente som virker som Uncharted på steroider til høsten 2026. Så ja, vi har ventet lenge på en oppdatering om Insomniacs Wolverine tittel, og heldigvis presenterte denne spilltilstanden nettopp det. I en fersk trailer får vi se det voldelige og grusomme gameplayet i aksjon, og hvordan Insomniac ønsker å gjenspeile tendenser og trekk ved den mutante X-Men-karakteren som han er kjent som i tegneseriene."
"Vi får se den ikoniske gule og svarte drakten som Logan vil ha på seg, vi får se ham kutte og skjære fiender i småbiter ved hjelp av adamantiumklørne sine, vi får se ham reise over hele verden til Japan, Madripoor, Amerika og mye mer. Vi får se ham komme over forskjellige ansikter som Omega Red og Mystique, se hvordan han overvinner sitt ujevne minne, og vi får til og med får en forsmak på at han også må håndtere trusselen fra en vaktrobot."
"Etter at traileren var ferdig, tilbød Insomniac et innblikk i utviklerens dagbok som utforsket mange av de videre fokusene for spillet, inkludert hvordan Liam McIntyre har blitt kastet som Wolverine og hvordan de ikke vil vike unna blod og vold for å sikre at de leverer den mest nøyaktige versjonen av karakteren de kan. Det er ikke nevnt noe om hvorvidt Insomniacs Wolverine eksisterer i det samme universet som Spider-Men, men det vi vet er at spillet vil lanseres sannsynligvis om et års tid, da et utgivelsesvindu høsten 2026 var lovet. Og igjen, jeg kommer ikke til å vise trailerne her, men hvis du vil se gameplayet er der, du vil se utviklerens dagbok der som de kaller det bak klørne, det er der. Og dette er den nydelige key art som de nå har delt for spillet."
"Så ja, Wolverine var kanskje ikke stjernen i showet for meg, jeg tror det er riktig å si at Saros var stjernen i showet fordi det er den nærmeste som kommer opp og også også Housemarque har dette virkelig høye kvalitetsnivået som de legger ut, og jeg tror du ser på Saros, og for meg virker det veldig Returnal-kodet, og jeg er veldig spent på å se mer av det. I tillegg kommer den ut i mars, så det er bare å glede seg for den, for den kommer om mindre enn seks måneder. Wolverine er et år unna, men det er spennende, for vi har egentlig ikke hørt så mye om spillet. Det har vært nesten, jeg vil si si bekymringsfullt stille om spillet, men det ser ut som det er på vei hit, og hvis det kommer ut neste år, kan vi sannsynligvis forvente at Spider-Man eller Insomniac kommer tilbake til Spider-Man et år eller så etter det. Kanskje det blir, kanskje de sparer det neste Spider-Man spillet, enten det er en Venom-greie, hva de enn gjør som en PlayStation 6-lanseringstittel eller noe, hvem vet. Men ja, Wolverine ser bra ut. Det ser ut som de virkelig har fått ideen om karakteren riktig, og jeg tror en av tingene jeg tror mange folk er bekymret for med Wolverine var hvordan det kommer til å bli, hvordan Insomniac som, du vet, vanligvis lager mange åpne spill eller spill med åpne nivåer, som Ratchet and Clank, hvordan de kommer til å gjøre det med Wolverine og gameplayet, det er på en måte antyder at det blir mer historiefokusert, mer action- og eventyrfokusert. Det liker jeg."
"Jeg liker å ha en kjernefortelling som du kan følge, som det vi kommer til å få neste gang år med Marvel 1943 Rise of Hydra. Jeg håper det kommer til å være tilfelle fordi gameplayet fikk det til å virke som, igjen, en slags virkelig gritty og voldelig Uncharted type spill der Logan skulle reise rundt i verden og jakte på denne historien, sannsynligvis og prøver å sette sammen minnet hans eller noe, hvem vet. Men det ser spennende ut, og jeg kan ikke vente på å se mer av det. Jeg vil anta at vi sannsynligvis får neste oppdatering om Wolverine i 2026 nå fordi, igjen, de har ikke en utgivelsesdato ennå, bare høsten 2026, så det er kommer sannsynligvis til å bli i oktober. Du ser på dette året, og det er som om Ghost of Yota er lanseres 2. oktober. Det er sannsynligvis det samme vinduet som Sony kommer til å med Wolverine, med mindre de har andre ting på gang, som Sonys PlayStation 5-æraen har vært litt jevn, så jeg ville ikke nødvendigvis trodd at de ville gjøre det."
"Men igjen, når mer kommer ut om spillet, skal vi sørge for å holde deg oppdatert. Og ja, for mer om Wolverine, husk å gå og sjekke ut alt gameplayet og se hva du synes om det også. La oss få vite hva du synes om gameplayet i kommentarfeltet. Det er all tiden jeg har, skjønt. Jeg kommer tilbake med ukens siste GRT-nyheter i morgen."
"Så frem til da håper jeg dere nyter resten av torsdagen, og at vi sees i neste."