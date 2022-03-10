GRTV News - Er Red Dead Redemption 2 Rockstars største prestasjon?

Grunnlegger Dan Houser mener i hvert fall det.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Rockstar og om hva en av Rockstar-grunnleggerne mener er en av de største kreasjonene, eller rettere sagt hva som er den største kreasjonen utvikleren har noensinne har bygget. Under en opptreden på LA Comic Con i helgen, som prøver å holde seg i kontakt med alle disse forskjellige Comic Con-arrangementene, det begynner å bli en absolutt utfordring for ikke bare var det LA Comic Con i helgen, men også San Diego Comic Con Malaga, så det var mange forskjellige Comic Cons. Men i LA, Dan Howser, som er ansett som som en av grunnleggerne av Rockstar, snakket i et panel og nevnte at han snakket om hvilket spill han synes er Rockstars største prestasjon til dags dato. Og naturlig nok, når du er med tanke på at det er det nyeste spillet de har gitt ut, er det sannsynligvis ikke en overraskelse, men det er ganske mye et mesterverk, så ta det som du vil."
"Så ja, Dan Howser kårer Red Dead Redemption 2 til Rockstars største prestasjon. Rockstar Games har levert en rekke uforglemmelige suksesser opp gjennom årene, fra det åpenbare Grand Theft Auto til kultfavoritter som Bully og til og med Table Tennis. Så ja, Rockstar har produsert mange knockout-titler opp gjennom årene, og ikke bare de åpenbare som Grand Theft Auto, men også perler som Bully og Table Tennis. Men hvilket spill er deres virkelig største verk? Det spørsmålet ble stilt til Dan Howser, en av Rockstars medgrunnleggere under LA Comic Con. Hans svar? Red Dead 2, tror jeg, var det beste jeg har jobbet med på. Den beste enkeltstående realiseringen av åpen verden-historiefortelling, tematisk konsistens og forståelse av hvordan spillene er satt sammen for å ta deg med på en emosjonell reise. Howser forklarte at selv om GTA-serien kanskje er Rockstars flaggskip, er det ingenting som har matchet de emosjonelle og tekniske høydene i Red Dead Redemption 2. Som han uttrykte det spillet alle elementer til en rivaliserende, dypt rørende helhet. Enten Grand Theft Auto 6 kan toppe Wild Blast-mesterverket, gjenstår å se. Hvilket Rockstar-spill skiller seg ut som din favoritt? Jeg tror det er vanskelig å bestride det. Igjen, Grand Theft Auto-serien er alltid være enormt populær, og Grand Theft Auto 6 vil uten tvil bli en teknisk prestasjon i seg selv hvis det matcher det vi har sett fra Rockstar tidligere. Men det er noe med Red Dead Redemption 2 og måten det binder alt sammen til en helhet."
"en sammenhengende helhet. Jeg tror ikke Grand Theft Auto noensinne har matchet det, og jeg ville vært overrasket hvis Grand Theft Auto 6 gjør det. Jeg tror det vil ha sine egne styrker.på forskjellige måter. Men ja, Red Dead Redemption 2 fremstår for meg fortsatt som et av de fineste spillene som noensinne er laget, og det satte virkelig presedens for videospill som helhet. Jeg tror du er fortsatt ser åpne spill som prøver å leve opp til det. Det har egentlig bare vært Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Zelda-titler som virkelig har tilbudt en åpen verden."
"Du kan vel argumentere for Elden Ring også. Men det har bare vært en håndfull spill siden Red Dead Redemption 2 som har tilbudt en opplevelse av lignende kaliber.Breath of the Wild kom riktignok ut før Red Dead 2, men fordi du vet hvor lenge Rockstar har jobbet med et spill, kan du ikke si at Red Dead Redemption 2 var spesielt inspirert av Zelda, for det jobbes nok med dem. Red Dead Redemption 2 har sannsynligvis blitt jobbet med lenger enn Zelda. Uansett, poenget er at Red Dead Redemption 2 er et absolutt monster av et spill, og å si at det er Rockstars største prestasjon til dags dato, jeg tror ikke det er en spesielt kritisk eller jeg tror ikke det er spesielt motstridende ting å si. Så jeg er enig med Dan Howser når det gjelder det. Spørsmålet nå er igjen om Grand Theft Auto 6 kan vippe det ned fra pidestallen. Jeg personlig tror ikke det vil gjøre det når det kommer til totalopplevelser, selv om Grand Theft Auto 6 vil være et absolutt monster når det lanseres i mai 2026, men vi får se om det. Men ja, det er all den tiden jeg har til rådighet i dagens episode av GRTV News, men jeg skal tilbake i morgen for ukens neste, så følg med, så sees vi alle på neste."