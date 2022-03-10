GRTV News - Capcom-studie kaster lys over japanske og vestlige spillertendenser

Basert på hvordan de likte å spille Resident Evil: Requiem.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke om litt om tendenser i videospillverdenen. En ganske interessant rapport er kommet ut faktisk som jeg synes har satt sammen noen data på en ganske interessant måte. Så de har tatt måten folk spiller Resident Evil Requiem på, eller demoen av Resident Evil Requiem, både på Gamescom og på Tokyo Game Show for å se hvordan de forskjellige målgruppene på begge de store konferansene liker å spille videospillet. Grunnen til at de har gjort dette er fordi Resident Evil Requiem åpenbart støtter både første- og tredjepersons gameplay, og det er interessant fordi det viser at et publikum foretrekker tredje person og et publikum foretrekker første person. Så la oss dykke videre og ta en titt på hvilke tendenser som er hvilke. Så, ja, Japanske spillere foretrekker fortsatt tredjeperson, mens vestlige spillere er mer tilbøyelige til å like førsteperson person. Dette ble avslørt av Capcom etter at de analyserte hvordan Gamescom og Tokyo Game Show-besøkende har spilt Resident Evil Requiem. Så det er en gammel sannhet i verden videospillverdenen at japanske spillere foretrekker å spille tredjepersonstitler, mens vestlige spillere foretrekker førsteperson. Men dette er noe folk har sagt i to tiår. Så er det virkelig sant i 2025? Svaret ser ut til å være at dette fortsatt er tilfelle. Kilden på dette tidspunktet er Capcom, som avslørte i et intervju med Den Fanimiko Gamer, takk Automaton, at besøkende til den tyske spillmessen Gamescom som testet Resident Evil Requiem-demoen som var tilgjengelig, stort sett valgte førsteperson. Den samme demoen er også tilgjengelig å prøve på Tokyo Game Show, men her valgte de fleste besøkende å spille i tredjeperson i stedet."
"Vi har ingen tall på hvor store forskjellene er, men vi vil likevel tro at forskjellene i det minste er noe mindre enn de var for 20 år siden. Men den gamle sannheten gjelder fortsatt i dag. Japanske spillere foretrekker tredjeperson, mens vestlige spillere foretrekker førsteperson. Gjør dette gjelder for dine spillvaner? Det er interessant å tenke på det på den måten, for jeg vet ikke hvor jeg befinner meg på det spekteret. Jeg synes Resident Evil er et interessant tema fordi Jeg ville bare spilt Resident Evil slik det er laget. Så, du vet, for Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 3, tredjeperson passer det. Resident Evil Biohazard og Village, det er bygget for førstepersonsspill, så du spiller i første person, men Resident Evil Requiem tilbyr begge deler. Så hvordan vil jeg spille det til slutt når spillet kommer ut i slutten av februar? Jeg ville gjerne si at jeg ville valgt tredjeperson fordi det føles mer passende for Resident Evil, men det Når det er sagt, er skrekkspill skumlere i første person fordi du er i kroppen til karakteren og det er lettere å leve seg inn i spillet og bli redd for det, mens i tredjeperson er du kan kikke rundt hjørner og sånt. Så det er en interessant ting å snakke om. Når det gjelder hvordan dette gjenspeiler andre videospill, vil jeg ikke nødvendigvis si at du ser mer, i det minste i disse dager, du ser flere førstepersons- eller tredjepersonsspill fra enten vestlige eller asiatiske utviklere. Det er trolig fortsatt noe mer tredjeperson for asiatiske utviklere av den enkle grunn at de produserer mange JRPG-er, mens vestlige utviklere produserer mye som skytespill, som begge er sjangre som passer til førsteperson og tredjeperson på veldig forskjellige måter."
"Men ja, jeg vet ikke, det er interessant fordi jeg tror at for den gjennomsnittlige forbruker er dette kanskje fortsatt gjelder, at førsteperson sannsynligvis er det foretrukne valget for vestlige spillere, mens tredjeperson er måten å spille på for japanske spillere. Men det vil være interessant å se hvordan dette gjenspeiler hele spillerbasen når Resident Evil Requiem lanseres, for hvis Capcoms gjort denne studien over Gamescom og Tokyo Game Show, vil det absolutt gjøre det, eller det vil spore dette informasjon når Resident Evil Requiem også lanseres i slutten av februar. Så vi vil holde oss oppdatert på høre mer om det, men la oss få vite hva du synes om det i kommentarfeltet nedenfor. Hvor ligger du på spekteret mellom første- og tredjeperson? Er du mer en førstepersonsspiller? Er du mer en tredjepersonsspiller? Er du et sted midt imellom? Fortell oss om det i kommentarfeltet nedenfor. Ellers har jeg ikke mer tid, så vi ses i neste GRTV News i morgen."