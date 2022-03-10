GRTV News - Microsoft bekrefter store omrokkeringer i Game Pass

Xbox Game Pass gjennomgår noen store endringer.
"Hvis du har levd under en stein, vet du kanskje ikke hva Xbox Game Pass er, og hvis du ikke vet hva Xbox Game Pass er, er det i hovedsak abonnementstjenesten din hvor du kan få tilgang til dag én spill, tilgang til alle spill, alt for en månedlig pris i stedet for å betale for det enkelte spillet."
"Det er en enormt populær måte å kjøpe spill på, og det er en måte som konsekvent ser en god inntekter for Microsoft, men det ser ut til at disse inntektene kanskje ennå ikke er nok for selskapet, ettersom Game Pass Ultimate får en prisøkning til £ 29,99 i måneden i amerikanske dollar eller £ 22,99 i måneden i britiske pund."
"Det er imidlertid ikke den eneste måten du kan ha Game Pass på, for vi har nå Game Pass Essential og Game Pass Premium, dette er de to nye merkelappene for Game Pass Core og Game Pass Standard.Game Pass Essential er i utgangspunktet et slags kjernemedlemskap, det koster omtrent £9,99 i måneden dollar, det har tilgang til 50 spill, 50 pluss spill, det kommer med ubegrenset sky strømming, noen fordeler i spillet for ting som Riot Games, online konsollflerspiller og det gir deg også noen belønningspoeng."
"Premium er et litt bedre tilbud, men det har ikke dag én-spillene som Xbox Game Pass Ultimate har, og det er egentlig det viktigste salgsargumentet for Xbox Game Pass Ultimate er at du ikke trenger å betale for å kjøpe et spill på utgivelsen, kan du i stedet bare betale £ 29,99 og bare hva du vil, enten det er Call of Duty, Fallout eller et annet spill."
"alt annet som kommer ut i den listen, Call of Duty Obscure i år, Stalker 2 i fjor, Indiana Jones and the Great Circle, disse spillene som ellers ville kostet deg rundt £70 per stykk, kan i stedet nytes for en mye lavere pris enn det.Men når vi ser på prisingen av Game Pass nå som det koster rundt 30 dollar i måneden betyr det at du i løpet av et år sannsynligvis bruker rundt 360 dollar på Game Pass per måned, per år, noe som betyr at du sannsynligvis må betale omtrent 6 eller 7 store spill, nye spill, dag én-spill for at den ultimate prisen skal være verdt det, mens det pleide å være med det gamle prissystemet at du egentlig bare kunne spille et par disse store spillene."
"Så jeg tror Game Pass-systemet kommer til å fortsette å være svært populært for folk som liker men jeg tror ikke at denne typen strategi kommer til å, selv om det legger til, som Jonas skriver her, mye mer innhold for folk, så belønningspoengene er en stor greie, i spillet belønninger er en stor sak, andre abonnementstjenester er inkludert i dette, som Ubisoft Plus Classics, EA Access, slike ting, men jeg tror ikke at dette kommer til å lykkes med å få noen over som tidligere ikke hadde vært interessert i en Xbox Game Pass fordi det viktigste kommer til å være at prispunktet kommer til å sette dem av."
"Men Xbox Cloud Gaming er nå ute av betaversjonen, noe som kan være veldig, veldig spennende og kan vise oss skiftet mot nettskyspill som mange analytikere tror fremtiden for gaming er avhengig av.Er du enig med disse analytikerne?Tror du dette er et godt trekk for Xbox å øke prisen på Game Pass, men også legge til mye mer innhold med det?La meg få vite alt dette og mer til, så ses vi i morgen for flere GRT-nyheter."