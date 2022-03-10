GRTV News - Game Pass prisøkning utløser massekanselleringer og teknisk kaos

Vi ser en umiddelbar effekt av prisøkningen på Xbox Game Pass.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så er vi alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser og vil se mer, husk å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer. Jeg er fortsatt litt dårlig igjen, beklager stemmen som dere kommer til å høre, og igjen i dag snakker vi om Game Pass og prisøkningene fordi det har ikke vært for mye som virkelig har slått det ut når vi har gått inn i torsdag morgen og derfor tenkte jeg at vi skulle snakke om det igjen. Hvis du ikke er klar over det, dekket jeg i går det faktum at Jonas skrev en artikkel om det faktum at Game Pass øker prisen med 50% for Game Pass Ultimate-nivået, og mange har avbestilt Game Pass abonnementene sine som Marcus har skrevet. Over natten så vi at Xbox-abonnementet siden faktisk brøt sammen et par ganger på grunn av den store mengden av folk som skyndte seg å kansellere Game Pass-abonnementene sine. Så som Marcus skriver her, har det ikke falt i god jord, og folk skynder seg, og det overbelastet Microsofts side fullstendig, noe som har ført til enda mer frustrasjon dessverre, men ja, det ser ut til at, dette er forresten ikke, dette ser ikke ut til å være noe som Microsoft har gjort med vilje. Jeg vet at mange selskaper som bruker abonnement modeller ofte gjør det ganske vanskelig eller noen ganger til og med skjuler avbestillingssider, for eksempel Amazon ble nylig kalt ut for å gjøre det i en domstol, men dette ser ikke ut til å være tilfellet her i det hele tatt, det virker bare som om det var så mange mennesker, men det gjorde det litt vanskelig for noen å komme til avbestillingen hvis de prøvde å avbestille Game Pass på det tidspunktet. Men ja, selve størrelsen på denne prisøkningen tror jeg er hovedproblemet. Det er i tillegg til at Game Pass gir bort nytt innhold, har det også gitt en for stor prisøkning for mange. 29,99 pund i måneden er en tøff, tøff pille å svelge, spesielt når de økonomiske vanskelighetene blir stadig større for en vanlig arbeidende person, og mens selskapene kan si at de også sliter økonomisk når vi ser de høyeste Game Pass-inntektene noensinne noensinne så i fjor, og Game Pass fortsetter tilsynelatende å være en suksess ifølge Microsofts offisielle finansielle rapporter i år, gjør det det ganske uheldig når du ser disse statistikken stiger og Game Pass øker prisen så mye. Det er bare for Ultimate nivå forresten, du kan fortsatt få mange spill på andre nivåer av Game Pass, men en mange ser på Ultimate som det viktigste salgsargumentet, ettersom det er den du får dag én-spill med. Vi får se hva fremtiden bringer for Xbox, jeg mener folk har tidligere kritisert Game Pass, men det har likevel stått stormen av gjennom andre prisøkninger, gjennom annen kritikk, gjennom lave perioder for Xbox hvor det er ikke har sluppet mye, og selv om det definitivt fortsatt virker som en ganske positiv måte for folk å konsumere spill på, med tanke på at det er ganske forbrukerfokusert, men du får et godt kjøp så lenge du spiller gjennom de fleste spillene som kommer ut, men som prisøkningen virkelig slår inn, kommer folk til å begynne å lure på om de er skal kjøpe for eksempel tre spill i året og bare spille disse spillene til året er omme, eller om de kommer til å kjøpe Game Pass-abonnement i et år og må spille alle nye utgivelser hele veien, slik at de føler at de har fått pengene sine til å fungere. Jeg vet ikke helt, Jeg synes det er en veldig interessant debatt, men som vi ser her, folk skynder seg, vi vil må se hvor mye, hvor mange abonnementer som har gått tapt på grunn av denne politikken, som sannsynligvis først vil bli avslørt etter hvert, og sannsynligvis ikke gjennom offisielle Microsoft-kanaler fordi de ikke kommer til å skryte av hvor mange abonnenter de mister, men ja, vi vil se hvordan dette utvikler seg, vi vil holde deg oppdatert på det, og hvis du har noen tanker om det, vil jeg gjerne høre dem, men inntil da ser jeg dere i morgen for flere GR2-nyheter, Ha det bra."