Boox Palma 2 (Quick Look) - En distraksjonsfri enhet

Denne ePaper-leseren er laget for å være den ideelle enheten for et liv uten distraksjoner, ettersom den er ment å fungere i en mellomting mellom teknologi og hverdagsliv.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Jeg har hatt lyst til å begynne å lese i lang tid nå, flere år nå, faktisk nesten som et tiår."
"Jeg pleide å lese mer da jeg var i begynnelsen av 20-årene, det var en del av universitetsgraden min at jeg bare leste mange bøker, men helt siden jeg fikk barn føler jeg at det mellom lytte til musikk og podcaster, lære islandsk, som jeg for tiden er i ferd med å med, spiller spill, som er en del av jobben min og også noe jeg liker, ser på TV-serier og filmer, det er bare mye å gjøre."
"Så lesing er ikke noe jeg har klart å få med meg.Og en av grunnene til at folk begynner med ting igjen, er at hvis barrierene for å komme inn blir revet ned eller det gjøres enklere.Og det er en av grunnene til at folk skaffer seg e-lesere fra Kindle, for eksempel."
"Men hva om disse Kindlene er for store, de er for klumpete, de passer ikke i en lomme?Vel, dette er Palma II fra Books, B-O-O-X, og dette er en e-leser som er forkledd som som en smarttelefon.Dette betyr at den ser ut som en smarttelefon, noe som for noen mennesker sannsynligvis vil være en avvisning, men det betyr også at den får plass i en baklomme eller jakkelomme eller til og med en skjortelomme hvis du har en dyp en."
"Poenget er at du vil kunne bruke denne i situasjoner der du vanligvis ikke ville ha med deg en Kindle eller noe sånt, noe som jeg synes er veldig fornuftig.Det er også andre fordeler med Books Palma II, men det er definitivt en av dem.Og takket være dette, vel, mest også fordi jeg måtte teste den, har jeg lest en bok som jeg virkelig liker."
"Så det jeg gjør nå, eller i løpet av testperioden, hver gang lysene blir slått av, vil kjæresten min vil sove, lar jeg sengelyset stå på en liten stund, og så leser jeg noen av Night Lord's Omnibus, som er en Warhammer 40K-roman som jeg har prøvd å komme i gang med, og så langt har jeg faktisk lyktes."
"Nå er Books Palma II smarttelefonformet.Det er en A24 x 1648 E-Ink Carta 1200-skjerm.Det er en E-Ink-skjerm, noe som i utgangspunktet betyr at den har svært lite bakgrunnsbelysning.Det betyr også at det er mye bedre for øynene dine å roe seg ned etter å ha vært eksponert for så mye direkte blått lys, som i noen tilfeller virkelig kan ødelegge kroppens naturlige klokke, noe som betyr at hvis du sitter med smarttelefonen i ansiktet rett foran deg helt frem til du skal sove, kan du oppleve det som belastende eller vanskelig."
"Men med naturlig belysning og noe som ikke utstråler naturlig lys, fordi dette er E-Ink, ja, da blir det jevnere.Og jeg har nettopp opplevd en bedre måte å komme i en slags sovestemning på.Det er veldig fint."
"Den har et 3950, så 3950 milliamperetimer batteri, som vil vare i flere uker fordi den med E-Ink-skjermer er at de egentlig bare skifter strøm når de skifter form, noe som betyr slik den står her med denne statiske teksten, bruker den i utgangspunktet ingen strøm i det hele tatt.Så hvis du bruker den av og til for å lese, er det alt."
"Nå er det et par ting med Books Palma som er litt merkelig, og jeg kommer til å fortelle deg om det.Det første er at dette ser ut som en smarttelefon.Jeg må si at jeg ikke er vag av natur, eller forfengelig, skulle jeg si, men jeg bryr meg til en viss grad grad hvordan jeg blir oppfattet."
"Og ikke et vondt ord til alle boomere der ute som sitter med smarttelefonene sine i disse bøkene bokomslagene, all makt til dere.Men når du ser på dette, ser du ikke sjelden en ung person.Disse er laget for..."
"Mamma har denne, pappa har disse.De har vanligvis kortene sine og andre ting her inne, og det er helt greit.De liker den ekstra beskyttelsen.Unge mennesker har sjelden det."
"Når jeg sitter her og leser, vet du ikke at jeg sitter med en e-leser, hvis jeg sitter på en parkbenk eller noe sånt.Så jeg sitter der og ser litt ut som en senior i denne sammenhengen, fordi ...du kan ikke se at dette er en e-leser, for for å gjøre den slankere og mer kompakt.., har du ofret utseendet til en e-leser til fordel for en gammel smarttelefon."
"Dette er en stor og tykk smarttelefon, og inni dette boklignende omslaget ser den ut som noe som moren min ville hatt, noe som ikke er noe særlig problem.Jeg syntes bare det var litt morsomt at ved å endre formfaktoren, endrer du også måten enheten oppfattes på."
"Det andre som er litt merkelig, er at denne lesebrettet har Android.Jeg fant et par anmeldelser der folk sier at den faktisk var ganske fin å spille på mobilen spill X og Y, og jeg leste det og tenkte: "Hvorfor skulle du spille mobilspill på denne?Joda, den er raskere enn en e-reader-skjerm, men du har vel en smarttelefon som kan gjøre det."
"Hvorfor har du Android her?Det er et par ting som gir mening.Det er et bakmontert kamera her, som ifølge bøkene skal brukes til å skanne dokumenter.Det gir mening."
"Vi holder oss i den analoge verdenen, men hvem laster ned apper fra Google Play Store på denne greia?Jeg vet ikke, jeg.Det kan være slik at folk kan få tilgang til ulike typer bokbibliotek eller apper hvor man naturligvis kan hente e-bøker."
"Det er et godt poeng jeg nettopp tenkte på, men det virker likevel rart å ha Android og ikke bare ha et bredt kuratert utvalg av apper som er laget og korrigert og gjort godt av bøker for å gi deg den mer strømlinjeformede opplevelsen.Jeg kan likevel si at Books Palma 2 er ganske unik."
"Ingen andre e-lesere har denne formfaktoren.Hvis du tenker: "Liten e-leser, det er kult", så er dette den, og den er ganske bra, men jeg vil se en mer strømlinjeformet versjon av den.Vi ses på neste."