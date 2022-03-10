GRTV News - Xbox satser fortsatt på neste generasjons konsoller

Til tross for ryktene som har versert den siste tiden, vil ikke Microsoft forlate maskinvarekonkurransen, i hvert fall ikke med det første.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Microsoft og litt om Xbox.For i løpet av helgen som nettopp har gått, begynte det å sirkle et rykte om at Xbox kanskje ønsker å trekke seg ut av maskinvarekonkurransen."
"De ønsker å trekke seg ut av konsollmarkedet.De kommer til å pakke sammen og ikke gå videre med neste generasjon av ting som de angivelig allerede var i gang med å utvikle.Det hele kom på et tidspunkt etter Game Pass-prisøkningene."
"I utgangspunktet var ikke Xbox på et bra sted.Så begynte dette ryktet å gå, og det fikk det til å se ut som at fremtiden kanskje ikke var så lys for Microsoft og Xbox.Dette ryktet var imidlertid falskt, og Microsoft har gått ut og publisert en uttalelse som viser hvilken plass konsollen vil ha i fremtiden."
"La oss ta en titt.Microsoft sier at de fortsatt jobber med sine fremtidige førstekonsoller.De vil bli drevet av AMD-komponenter som tidligere annonsert og antas å være PC-baserte.Det har ikke vært en god helg for Microsoft, som fortsatt er i ferd med å komme seg etter sjokkprisøkningen for Game Pass Ultimate, noe som ser ut til å være knyttet til tapte inntekter for Call of Duty-serien."
"Folk er rasende, og mange sier angivelig opp abonnementene sine i raskt tempo.For å gjøre vondt verre, dukket det i helgen opp et nytt rykte fra en noe usikker kilde, men konseptet var så saftig at det fikk stor spredning.Blant annet ble det sagt at neste generasjon Xbox ville være i fare siden Microsoft internt hadde bestemt seg for å slutte å produsere konsoller."
"Dette fikk Microsoft til å reagere. I en uttalelse til Windows Central, gjorde de det klart at arbeidet med den neste Xboxen fortsetter.Vi investerer aktivt i våre fremtidige førstepartskonsoller og enheter som er designet, utviklet og bygget av Xbox. For mer informasjon, kan samfunnet gå tilbake til vår kunngjøring om avtalen med AMD."
"Og der har vi det. Dette betyr selvfølgelig ikke at planene ikke kan endre seg igjen i fremtiden, men helgens rykte ser ut til å være falskt, og en ny Xbox er i horisonten.I mine øyne er neste generasjon Xbox aldri i fare, for jeg tror den er nærmere enn den er lenger unna nå.Jeg tror du ser på en konsoll som potensielt kommer til å komme ut, om ikke sent neste år, så sent i 2027."
"Og grunnen til at vi sier det, er at denne generasjonen ikke har vært veldig lang til å starte.Og forståelig nok, ikke forståelig nok, men du kan forstå frustrasjonen fra forbrukerne med hensyn til det.Men neste år er det 25-årsjubileum for Xbox.Å si at de ikke kommer til å ha en eller annen form for maskinvare på gang, ville kanskje være litt overmodig."
"Og hvis den ikke kommer ut i 2026, blir det i 2027, og da er det snakk om en sjuårig generasjon for denne konsollserien, og teknologien utvikler seg utrolig raskt for tiden, spesielt konsollteknologi. Det er veldig forskjellig fra hvordan det var opprinnelig."
"Du vet, det var enorme sprang i konsollteknologien i de tidligere generasjonene, men de var også ganske små.Denne gangen er det som om endringene som blir gjort er astronomiske i måten de kan ta på seg og håndtere programmene og programvaren som blir satt gjennom dem."
"Så jeg tror at det er i ferd med å komme til et punkt der konsollene ikke kan stagnere så lenge som de har gjort, spesielt etter den forrige generasjonen, som var omtrent åtte år lang eller noe sånt.Det hele føles litt skjevt fordi du ser på Nintendo, og det er åtte, ni år siden sist, mellom Switch og Switch 2."
"Og du ser på det og tenker at det har gått lang tid.Men PlayStation og Xbox har en tendens til å komme i perioder på syv, kanskje åtte år mellom konsollgenerasjonene.Så igjen, hvis Xbox ikke gjør noe i 2026 i forbindelse med merkets 25-årsjubileum, blir det mest sannsynlig 2027."
"Og når du ser på en konsoll som sannsynligvis er høyst to år unna, ...ville det være å avlyse den nå, med all forskningen og utviklingen og planleggingen de har lagt ned i den, og konseptutvikling, ville det nok være litt bortkastet.Så jeg tror ikke denne neste generasjonen av Xbox er i fare overhodet."
"Det vil være den neste du ser på, for hvis denne neste generasjonen av Xbox ikke selger godt, hvis Xbox fortsetter å gå denne veien med nettskyspill og sånt, Jeg vet ikke om vi får se en Xbox neste generasjon, skal vi si.Men vi holder oss oppdatert på det til vi hører mer."
"Ellers er det all den tiden jeg har til rådighet i dagens episode av GRTV News, men jeg kommer tilbake i morgen for neste episode.Så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på neste gang."