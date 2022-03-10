GRTV News - Bungie søker søkere til Marathons neste playtest

Ønsker du å sjekke ut Marathon før lanseringen?
"Uten mer om og men, i dag snakker vi om Bungies maraton, det faktum at det finnes en ny spilltest på vei. Dette spillet ble forsinket på ubestemt tid, det skulle egentlig ha blitt lansert allerede tror jeg mot slutten av september som Ben skriver her, men det er ikke verden vi lever i, og i stedet lever vi i en verden der Marathon ble forsinket, skjøvet ut av, sannsynligvis ut av utgivelsen i år, selv om det fortsatt er planer tilsynelatende å få den utgitt i dette regnskapsåret, det vil si innen utgangen av mars 2026. Vi vet imidlertid ikke en direkte oppdatering fra Bungie før nå når det kommer en ny playtest, så spillet har gått tilbake til beta-fasen, og i dette blogginnlegget skriver Bungie at de er i hovedsak samler playtestere for å teste ut Marathon igjen fra 22. oktober til 28. oktober. Dette vil inneholde tre kart, fem løpere og nærhetschatt, justert kamptempo, solokø, dypere miljøhistoriefortelling og mer. Det tekniske testen er imidlertid fortsatt markert som en pågående versjon, og vi bør i utgangspunktet ikke betrakte den som det endelige produktet. Spilltesten vil skje i Nord-Amerika og Europa, så beklager hvis du ikke er innenfor disse regionene, og vil være tilgjengelig på alle plattformene som Marathon planlegger å lansere på, det vil si PC, PS5 og Xbox Series X skråstrek S. Du må registrere deg før den 16. oktober hvis du vil registrere deg for å være en del av dette og deretter signere en NDA, noe som kan høres stort og skummelt og skummelt ut hvis du ikke er vant til til å delta i playtests eller delta i ting som krever en NDA, men i bunn og grunn betyr bare ikke spre masse ting om spillet før det lanseres fordi Bungie er fortsatt ganske forsiktig med Marathon ser det ut til, og ønsker egentlig ikke massesamfunn mening enten topper eller senker spillets forventninger fra fanbasen. Marathon er det, hvis jeg kan få en slags, jeg antar litt mer subjektiv for et øyeblikk, Marathon virker å være et av de spillene som kanskje føles som et siste åndedrag av live action, live service æraen, beklager, vil jeg si. Dessverre har live service-spillene vært ganske mye en mynt om de vil være utrolig lønnsomme eller utrolig dyre for mange store selskaper."
"Vi så Concord i fjor, virkelig virkelig floppet for Sony, mindre enn 25 000 spillere var det rapportert for det spillet, og det ble lagt ned i løpet av to uker. Marathon kan ha vært i samme retning hvis du tenker på at mange mennesker bare var litt blaserte om det. Det er også et spill som vil ha en pris, det vil ikke være gratis å spille når det lanseres, noe som igjen er en annen ting som kanskje kan ødelegge sjansene for at det virkelig blir en rakett til toppen av for eksempel Steam-butikkene, beklager Steam Play-kontoene og slike ting."
"Vi har sett noen suksesser med direktetjenester de siste årene, Marvel Rivals er sannsynligvis den den største jeg kommer til å tenke på, men når du har en Marvel Rivals og en Helldivers 2 og slike ting opp mot for eksempel Marathon og Ark Raiders, som ser ut til å være kommer igjen til å trekke ganske mange tall, så er det plass til alle disse spillene som hele tiden konkurrerer med hverandre? Gi meg beskjed, så ses vi i morgen for flere GLTV-nyheter. Ha det."