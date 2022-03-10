GRTV News - PlayStation hadde sjansen til å sikre seg FIFA-lisensen

Men til slutt gikk de en annen vei og lot historien bli skrevet av EA.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om PlayStation og litt om FIFA.Fordi en ny rapport har kommet ut og gjort rundene som i utgangspunktet sier at PlayStation i utgangspunktet hadde en sjanse til å få tak i FIFA-lisensen."
"Dette var for en stund siden, før FIFA virkelig eksploderte til å bli denne massive spillfranchisen der det nesten var uunngåelig.Det er åpenbart ikke FIFA lenger, det er EA Sports FC.Før det skjedde, var det en mulighet for PlayStation til å ta lisensen til sitt eget spill.Nå, igjen, du kan si mange ting."
"Hvis det skjedde, ville FIFA vært like populært som det er i dag?Hvis PlayStation hadde laget spillene sine i stedet for EA, ville vi snakket om å spille FIFA på samme måte?Ville det kanskje vært eFootball eller PES som ble det store på grunn av det?Jeg vet ikke, men poenget er at FIFA er astronomisk stort, og det er en EA-eid franchise."
"Det er sannsynligvis en stor del av grunnen til at EA ble verdsatt så høyt som det ble i det nylige oppkjøpet.Og likevel var det en verden der PlayStation kunne ha snappet opp den lisensen for seg selv for å bringe FIFA som en del av Sony Interactive Entertainment-greiene.Så la oss dykke ned i det.PlayStation prøvde å lage FIFA-spill."
"Verden kunne ha sett helt annerledes ut hvis konsollprodusenten ikke hadde bestemt seg for å slå seg til ro med dette som fotball.Electronic Arts FIFA-spill var og er altså fortsatt i form av EA Sports FC, en av verdens mest kjente og bestselgende franchiser.Vi har sett flere konkurrenter komme og gå opp gjennom årene, men de fleste av dem har forsvunnet i løse luften på grunn av mindre tilfredsstillende spillopplevelse, dårligere grafikk og eller fordi de ikke har ekte spillere, stadioner og lignende."
"Den siste delen gjør dagens historie spesielt interessant.Christopher Dring fra The Game Business fikk muligheten til å snakke med Juan Montez, VP for programvareutvikling hos PlayStation fra 1994 til 2000, og sistnevnte avslørte at konsollprodusenten hadde forsøkt å få FIFA-lisensen på den tiden.Teknologien var der, den var ganske god, og vi var veldig nær ved å få FIFA-lisensen."
"Veldig, veldig nær.Men til slutt bestemte vi oss for ikke å gå videre med det for å ha et godt forhold til en tredjepart.Men vi var veldig nær ved å være i det området.De nøyde seg i stedet med å bli godkjent av FIFA Pro, noe som betydde at Sony Computer Entertainments This Is Football og This Is Football 2 i det minste hadde noen få ekte spillere på stadion."
"En interessant detalj, tror du PlayStation kunne ha endret historien ved å lage fotballspillserier?Eller fotballspill, beklager.Det hadde vært interessant å leve i en verden der PlayStation lager FIFA-spill i stedet for EA.Igjen, vi snakker ikke om at PlayStation hadde en mulighet til å ta FIFA inn i sitt eksklusive sortiment i 2012 eller noe sånt, da FIFA var i ferd med å bli et absolutt monster."
"Vi snakker om midten av 90-tallet her, så egentlig før videospill eksploderte på den måten som de har gjort i dette århundret.Så det er vanskelig å si hva som kunne ha skjedd ut fra dette, men det finnes en verden der FIFA er like populært som det er i dag, bortsett fra at PlayStation utviklet det.Det finnes en verden der FIFA ikke er på langt nær så populært som det noen gang har vært, fordi PlayStation utviklet det."
"Men det er fortsatt denne uvanlige verdenen der grenene deler seg, og vi gikk den ene veien med EA, og vi kunne ha gått den andre veien med PlayStation.Så det er en fascinerende situasjon.Det er kanskje en som et selskap som Konami, for eksempel, ser tilbake på og tenker, hvis vi bare hadde presset dem i den retningen, så kunne vi kanskje ha stukket av litt her."
"Men hvem vet?Men ja, det er all tiden jeg har til rådighet i dagens episode av GSTV News.Jeg er tilbake i morgen for ukens neste, så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på neste.Ta vare på dere selv, alle sammen."