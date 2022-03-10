GRTV Nyheter - Rapport: 48 % av verdens gamere er kvinner

Kjønnsforskjellene blant gamere blir stadig mindre.
"I dag har vi en interessant rapport som kommer fra GamesIndustry.biz eller skal jeg si, beklager, fra Entertainment Software Association som ble rapportert på av GamesIndustry.biz, som forteller oss at 48% av gamere er kvinner. Så hvis du fortsatt er i kjellerboligen, det mannlige bildet av gamere, er det best du får det ut av hodet ditt."
"Gaming har vært en bredere hobby de siste tiårene, og nå ser det ut til at ting er ganske mye, ja nesten jevnt når det gjelder kjønnsforskjellen mellom gamere og ikke-spillere. Som Jonas skriver her, finnes det mange jevne tall, og i noen store land og i noen store regioner, som USA, er det faktisk flest kvinner som spiller. I 10 av de 21 landene som deltok i denne omfattende undersøkelsen, er dette tilfellet. Så det er interessant å se. Smarttelefoner er det foretrukne spillformatet for kvinner, men det er også det foretrukne spillformatet for menn. Så vanligvis er motsatsen til disse poengene for folk som ikke tror at kvinner er ekte gamere eller slike ting, vil de si, vel, de er spiller mobilspill, og mobilspill blir ofte sett på som noe mindreverdig av noen mennesker for en eller annen grunn som jeg ikke skal komme inn på fordi vi bare har noen få minutter. Folk liker å gjøre det for å forringe antallet kvinnelige spillere av en eller annen grunn. Personlig, Jeg synes det er litt rart, men det er interessant å se her at menn også bruker mobil telefoner som sin primære spillenhet. Og man skulle tro at det bare er en slags pendlingen, du vet, hvor enkelt det er å plukke opp noe som du kan ta med deg på med deg, er virkelig et av de største salgsargumentene i dagens spillbransje."
"Og selv om mange fortsatt vil spille på konsoll og PC og ha hjemmekonsollene sine spillenhet hjemme, er det kanskje forståelig når vi ser at selskaper søker etter måter for å bli mobile, for eksempel håndholdte spill-PC-er, måter å ta spillopplevelsen med seg på på farten, selv om det for eksempel kanskje ikke er det gamle salgsargumentet om at her er det mer ytelse i en konsoll eller noe sånt, ikke sant? Så det er veldig interessant, synes jeg, fra dette synspunktet. Det ble også skrevet i den samme artikkelen at folk vanligvis bruker penger på omtrent ett til to nye spill i året. Hvis du kjøper mer enn to spill i året, er du i mindretall blant gamere, noe som er veldig, veldig interessant med tanke på at vi lever i en tid hvor vi får flere spill enn vi kan håndtere hver måned. Så det er en veldig, veldig interessant innblikk i bransjen, og jeg synes det er vel verdt å lese hele rapporten hvis du vil. Jonas har åpenbart gjort en strålende jobb her med å få frem en av de mest interessante faktorene, nemlig at av de rundt 24 000 spillene som ble gjennomført, var 48 % av dem er kvinner. Nå er selvsagt 24 000 spillere en veldig, veldig liten brøkdel av den totale spillende befolkningen. Hvis du tenker på det, så vi i går Claire Obscure Expedition 33 selge 5 millioner enheter. 24 000 til 5 millioner er ingenting, men det interessante poenget er at vi har mer og mer data som viser at kjønnsgapet blir stadig mindre og blir så kort at den sannsynligvis ikke vil eksistere i løpet av de neste årene. Hva det betyr for industrien? Jeg vet ikke, men du kan fortelle meg hva du tror det vil bety så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra."