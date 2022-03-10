Acer Triton 14 AI
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.I dag tar vi en titt på en Acer Predator-bærbar PC, noe som vanligvis betyr veldig glorete design, mange RGB-striper fordi den er rettet utelukkende mot hardcore-gamerne blant oss, eller i det minste gamere som ønsker å ta med seg spillingen på farten."
"Men selv om dette er Predator-logoen som er prydet på lokket, som også er RGB-drevet, er den litt annerledes enn tidligere tiders Predator Tritons.Denne kalles Triton 14 AI, og ja, det er virkelig dumt at de har AI i navnet, det er helt gimmick-fest, og det er bare naturen til forbrukerteknologi i dag."
"Men det er en helt annen vinkling Acer har valgt for å presentere Triton 14 AI i 2025, og det er at dette er en bærbar gaming-laptop, ja, men den er laget for skapere, og det betyr faktisk også at den kan være bedre til å være en allrounder enn eldre Acer Predator-bærbare datamaskiner har vært tidligere."
"Det jeg mener med det, er at dette faktisk er en veldig slank profil, eller det er ikke den tynneste profilen du kan få, men den nærmer seg noe sånt som Microsoft Surface-territorium og den er utrolig elegant å se på.Den har store gummistøtter her, som du kan tenke på hva du vil, men likevel, selv om den har det, er det ikke noe prangende flair her."
"Det hele er veldig dempet, spesielt etter Acer-standarder.Det fortsetter når du kommer inn her.Det er åpenbart en Predator-logo der.Det er også veldig stygge Intel Core Ultra- og GeForce RTS-klistremerker, men bortsett fra det, dette er jo ganske dempet, ikke sant?Det kan til og med se ut som noe som er ment for kontorbruk."
"Jeg synes det er veldig interessant, et interessant avvik fra deres prangende design filosofien i Predator-delen av Acer og mot noe som ikke er pinlig lenger.Jeg synes det er veldig fint, og skjermen er også fin."
"Det er en 14,5-tommers, 16x10, 800p, 120Hz OLED, som har 1 millisekund responstid og dekker 100 % av DCI-P3-fargespekteret.Den er kompatibel med berøringsskjerm.Denne styreflaten er også utstyrt med en penn som følger med i esken, og den er Kalman-verifisert."
"Det betyr at denne er fantastisk for kreativt arbeid for mange forskjellige typer mennesker.Den markedsføres som Co-Pilot Plus og enkel tilgang til AI.Det finnes selvsagt en Co-Pilot-knapp, men hvis du bare vil ha noe som er bra for 3D-animasjon eller hva det nå enn måtte være når det gjelder en ganske profesjonell som rå arbeidsmengde, kan denne gjøre både spillingen du ønsker og arbeidet du trenger, alt tilsynelatende i samme konvolutt uten at designet lider."
"Den har en Intel Core Ultra 9, som er spenningssatt til 288 V, noe som forhåpentligvis betyr bedre batterilevetid, og mer AI-fokusert enn den andre HX-serien.Den har en RTX 5070 på innsiden sammen med 8 GB VRAM med 5. generasjons sensorkjerner, AI og DLSS4 for spilling."
"Den har en 2 TB NVMe SSD sammen med 32 GB LPDDR5 RAM.På innsiden finner vi 6. generasjons Aeroblade-kjøledesign, det vil si 3D-vifter.Disse viftebladene er forresten 0,05 mm, og det er hundrevis av dem, og de er grafenbaserte for bedre termisk grensesnitt, sammen med et dampkammer, noe som i utgangspunktet burde bety at den vil prestere beundringsverdig når det gjelder batterilevetid, men det er noe vi ikke kan bekrefte fullt ut ennå."
"Det er RGB-belysning per tast, og når du fjerner disse klistremerkene, er det ganske subtilt, Det må jeg si.Det koster 3 182 euro, noe som betyr at du betaler mye for privilegiet, og 5070 GPU og Intel Core Ultra 9 CPU betyr at jeg har noen bekymringer for den nevnte batterilevetiden, men likevel, dette er skremmende nær å se ut som en Dell XPS 14, og det er ikke noe jeg hadde forventet å si om en bærbar Predator-maskin."
"Så veldig spennende, og vi kommer til å ta en nærmere titt på den veldig snart.Vi ses på neste."