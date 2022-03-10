GRTV News - PS6 og neste Xbox skal visstnok lanseres i 2027

Det betyr at vi er rundt to år unna neste generasjon konsoller.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om neste generasjon konsoller av den enkle grunn at, som det er alltid er tilfelle, har en ny rapport kommet ut og begynt å gå rundene som antyder når vi kommer til å se PlayStation 6 og Xbox Series Y, Xbox 720, Xbox 2, hvem vet?Uansett, vi skal dykke inn og ta en titt."
"Så ja, innsider, både PS6 og Xbox Next lanseres i 2027, det betyr at vi bare har to år igjen før kraftigere maskinvare vil erstatte den nåværende generasjonen.Så ja, det har vært en merkelig konsollgenerasjon så langt, og mange føler at den knapt har begynt, selv om vi er fem år inn i den."
"Det begynte under pandemien, noe som i utgangspunktet ga det et stort løft da folk holdt seg hjemme hjemme og spilte spill, men etter et år ble det tydelig at det var betydelig færre førsteparts spill enn vanlig ble utgitt, og selv en gigant som Xbox Game Studios støttet av Bethesda hadde problemer med å få ut spill."
"Dette betyr at relativt få produkter virkelig utnytter ytelsen til PlayStation 5 og Xbox Series S og X kan tilby, og selv i dag er det flere av de største titlene kommer fortsatt til PlayStation 4 og Xbox One.Til tross for dette ser det ut til at vi nå bare er to år unna neste generasjon."
"Den anerkjente innsideren Kepler L2 har tidligere levert flere store scoop om konsoller og nå har han uttalt via NeoGAF, takk VGC, at både den neste PlayStation og Xbox vil bli utgitt i 2027.Da en bruker skrev at det er fullt mulig at neste generasjon vil starte i 2027, svarte han, ikke bare på bordet, det er en plan med mindre det skjer noen uventede forsinkelser."
"Dette er i tråd med det en annen velkjent teknologi-insider nylig sa, nemlig at Moores lov er død.Som vi rapporterte dagen basert på lekkasjen, tror han at den neste Xboxen vil være mer kraftigere enn PlayStation 6, men også dyrere."
"I forbindelse med dette ble det konkludert med at konsollen vil bli utgitt i 2027.Dette er selvfølgelig langt fra noen bekreftelse, men i det minste informasjon fra to herrer som mer enn én gang har vist seg å ha et godt grep om ting lenge før de er kunngjort."
"Hva synes du om ideen om PlayStation 6 og Xbox Next i 2027?Så ja, det ser ut til at 2027 er når neste Xbox- og PlayStation-generasjon vil starte.Jeg tror det alltid har vært slik med PlayStation spesielt, og 2027 er ankomstdatoen for PS6, selv om jeg også synes det er for tidlig, fordi Jeg tror ikke vi har utnyttet denne konsollgenerasjonen til det ytterste."
"Når det er sagt, er jeg litt overrasket over at det er tilfellet for Xbox av den enkle grunn at jeg trodde de kom til å ha en konsollgenerasjon som var på linje med den 25.jubileet til Xbox, som er neste år.Så det var derfor jeg ble litt overrasket over at de ikke hadde, at vi, du vet, at det ikke ville ha overrasket meg hvis vi i 2026 hadde fått en ny Xbox."
"De kommer til å ha mange spill, så kanskje de ser på dette året som en måte å sortere å avslutte denne generasjonen eller noe, hvem vet?Men hvis 2027 er datoen, eller er vinduet når vi kommer til å få denne neste generasjonen av konsoller, bør vi få kunngjøringen av dem neste år."
"Det er vanligvis tilfellet.Det er vanligvis året før du får kunngjøringen, og de sto absolutt for å dryppe ut informasjon før noen måneder før lansering, det er da de virkelig viser alle de store informasjon om den."
"Så dette er ikke som et spill der du får en kunngjøring tre, fire, fem år før lansering.Konsollvinduer er vanligvis mye kortere fordi jeg ikke tror det nødvendigvis er like stort behov for å dele ting på forhånd."
"Det er alltid lekkasjer, men med konsollproduksjon og til og med all slags maskinvare produksjon, det er alltid lekkasjer, men det er ikke før de offisielle tingene kommer ut at du åh, dette er faktisk bekreftet, eller dette var faktisk helt feil.Det er vanligvis en mye strammere produksjonslinje."
"Men vanligvis får de ut informasjonen når de begynner å produsere i full skala når de har kommet forbi FoU-fasen og alt det der, og det er derfor vi sannsynligvis vil få kunngjøringen neste år, spesielt for Xbox.Sannsynligvis noe i tråd med 25-årsjubileet, som jeg tror er i november, jeg husker ikke."
"PlayStation vil sannsynligvis følge etter, men da vil vi sannsynligvis ikke se så mye mer om disse konsollene før i 2027, sannsynligvis sent på våren, tidlig på sommeren, kanskje i tråd med den typiske sommersesongen for arrangementer.Men poenget er at det nærmer seg, så vi har sannsynligvis et år igjen til vi begynner å se mer om disse tingene, men når det året er omme, vil det være, du vet, alt vil gå mye raskere."
"Så følg med på det.Igjen, la oss få vite hva du synes om det.Er det på tide med en ny konsollgenerasjon?Jeg tror ikke det er det."
"Men la oss få vite hva du synes om det nedenfor.Er du klar for flere konsoller?Er du fornøyd med dem du har?Fortell oss alt om det."
"Og ellers er jeg tilbake i morgen for neste GOTV News of the Week, så, ja, vi ses i neste."