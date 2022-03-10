GRTV News - Summer Game Fest bekreftet tilbake i begynnelsen av juni

Geoff Keighley har avslørt dato og sted for den årlige showcasen.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Summer Game Fest, og ja, du tenker kanskje, Summer Game Fest, det er ganske tidlig er det ikke sant, vi har ikke engang kommet til Game Awards ennå, og til en viss grad med rette men grunnen til at vi snakker om Summer Game Fest i dag er fordi Geoff Keighley har bekreftet den offisielle datoen da hovedshowet vil finne sted sommeren 2026, vel, jeg mener ingen overraskelser egentlig, det kommer til å skje i begynnelsen av juni som det vanligvis gjør, så la oss ta en titt og gå videre derfra. Så ja, Summer Game Fest er bekreftet å komme tilbake den 5. juni neste år, E3 er kanskje borte, men det er fortsatt den største uken for gamere med tonnevis av nye kunngjøringer fra stort sett alle de store spillselskapene, og ja, for bare noen måneder siden var vi fulgte Summer Game Fest med stor interesse, og ventet spent på starten av årets sommerspillfest."
"ferie, og som vanlig ble det en stor suksess for arrangør og vert Geoff Keighley, som satte nye publikumsrekorder. Det ble tidlig bekreftet at det ville bli en ny Summer Game Fest neste år, men på det tidspunktet hadde vi ingen ytterligere informasjon, før i dag. Via tråder har det blitt kunngjort at Summer Game Fest vender tilbake live fredag 5. juni 2026 fra det legendariske Dolby Theatre i Los Angeles, og der finner du den offisielle kunngjøringen, som i bunn og grunn er det Jonas har oppsummert bortsett fra at vi nettopp har lagt til at publikumsbilletter vil bli lagt ut for salg våren 2026, så hvis du er i Los Angeles i begynnelsen av juni og du vil gå, kan du se etter billetter våren 2026. Så ja, og det er ikke alt, selv om det fortsatt er åtte måneder igjen, skriver Keighley at vi kan se frem til en spektakulær plattformutstilling av hva som er det neste innen videospill. Hvis det samme mønsteret som ble brukt i de siste årene fortsetter, kan vi sannsynligvis se frem til et Sony-arrangement kort tid før og dette årets store Microsoft-event to dager senere. I tillegg vil Nintendo sannsynligvis kjøre en direkte stream rundt denne tiden, og som vanlig kan vi nok se frem til mye mer."
"Spennende, men før det har vi Game Awards i desember som arrangeres av Keighley, som også er vert her, og vi kan trygt anta at noe av det som vises der også vil dukke opp på Summer Game Fest, selv om det er langt frem i tid, hva ville vært din absolutte drømmekunngjøring på Summer Game Fest 2026. Så ja, Summer Game Fest kommer tilbake, og svarer umiddelbart på Jonas' spørsmål på slutten av nyhetsartikkelen om hva som ville vært en drømme kunngjøring. Jeg mener, jeg er ærlig talt fortsatt litt rystet over avlysningen av Wonder Woman-spillet, for jeg synes det hadde vært veldig kult, men du vet, det kommer ikke til å komme tilbake, men hvis vi leker med hypoteser og drømmekunngjøringer, Jeg vil gjerne se det. Men nei, når vi snakker om Summer Game Fest, er det verdt å snakke litt litt om spillestedet, for de siste årene har det vært arrangert på, jeg husker ikke navnet på stedet, Google Theatre eller noe sånt, det som i utgangspunktet ligger i SoFi Stadium, hjemmet til Los Angeles Rams og Chargers. I år blir det ikke det, det kommer til å tilbake til Dolby Theatre, som er stedet der Xbox for et par år siden var vertskap for deres showcase der. Så det er et veldig annerledes oppsett, i utgangspunktet hvis du har tenkt å gå, det er nærmere til Los Angeles sentrum enn det var på, jeg husker ikke navnet på stedet, Google Theatre eller noe sånt. Så ja, en liten endring i spillested. Når det gjelder grunnen hvorfor, det er uklart. Jeg mener, Google i SoFi er et ganske stort teater som de aldri pleier å pakke ut. Dolby Theatre er litt mindre, men det er også et ekte teater. Vel, de er begge teatre, men det er mer rettet mot showcases og sånt enn mot Google som er mer konserter og forestillinger og sånt. Så jeg tror det kan være litt mer av en, det kan føles litt koseligere, litt mer autentisk og mindre, du vet, stort budsjett, premium, prangende og hva vet jeg. Så det får vi følge med på. Men igjen, jeg forventer ikke at vi vil se noen flere kunngjøringer om Summer Game Fest nå før Game Awards. De vil sannsynligvis gjøre en liten teaser på slutten av Game Awards igjen, i tillegg til å si at Game Awards kommer tilbake i 2026, som alltid er tilfellet med Geoff Keighley-showene. Men ja, det er interessant uansett. 2026 kommer til å bli et stort år med mange store spill. Og selvsagt på toppen av det har vi alle showcasene å se frem til også. Så spenn dere fast for en veldig, veldig, veldig, veldig travelt 2026, ser det ut til. Og ellers, ja, for mer informasjon om Summer Game Fest, følg med på din lokale Game Rector-region for når alt dette kommer ut."
"Vi ses i neste GRTV News i morgen."