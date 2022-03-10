Asus ROG Xbox Ally X - Bærbar kraft, bedre brukergrensesnitt (Quick Look)

Vil dette nye partnerskapet mellom Xbox og Asus endre den bærbare spillverdenen? Vi gleder oss til å finne det ut!
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gameractor Quick Look, og en spesiell en fordi jeg vet mange av dere har lurt på hva vi synes om denne greia.Det er Asus ROG Xbox Ally X, og det er, vel, det som til slutt ble den håndholdte Xbox-enheten."
"Ryktene svirret i flere måneder, til og med år, og i begynnelsen var det at Xbox ville lage sin egen håndholdte.Da ville de lage sin egen håndholdte, men først inngå et maskinvarepartnerskap med en OEM for å lage den for dem, og da var det bare OEM-håndholdte."
"Og det er hva dette er.Så jeg vil med en gang understreke at det også finnes en ikke-Xbox-versjon av Asus ROG Ally.Den splitter nye."
"Og det kan du se fordi den gamle rett og slett ikke hadde disse kontroller-lignende, på en måte, håndgrepene her.Så det er en ganske enkel måte å si det på.Men i denne Xbox-versjonen er den laget i direkte samarbeid med Microsoft."
"Og det betyr at når du slår den på, blir du ikke møtt med det vanlige Windows 11 oppsettskjermbilde.Det finnes et eget Xbox-designet brukergrensesnitt som tar deg fra maskinen starter til hverdagens bruksparametere, noe som er veldig unikt fordi det er én ting som folk har klaget mye på med gamle Allies, Lenovo Legion Go, som slags ting, det er at de ikke vil forholde seg til Windows når de bare vil bruke dette som, la oss si, et Steam Deck, men med bredere appkompatibilitet."
"Hvordan det fungerer er noe du vil bli tvunget til å se i vår fullstendige skriftlige anmeldelse som vi jobber med akkurat nå.Men når den går live, vil du også se denne videoen der jeg bare raskt må fortelle deg om hva som er inni denne tingen."
"Først og fremst, ja, disse håndtakene, som er strukturerte på baksiden, gir bedre grep for lengre bruk, noe som er flott.Jeg synes generelt at den er veldig fin å holde i hånden, finere enn Steam Deck, finere enn den gamle ROG Ally, og enda finere enn MSI Claw."
"Det var mange feil med den spesielle enheten, men å holde den var en av de større tingene med den.Når det gjelder skjermen, har det ikke skjedd så mye her.Det er et 7-tommers HD-panel på 120 Hz, 120 Hz er selvsagt veldig bra, og det gir rundt 500 nits, noe som burde være nok, føler jeg."
"Det er Xbox-optimalisert, som jeg sa, noe som betyr at Microsoft hadde en del i tuningen, de hadde en del i å bygge den, men Asus vet åpenbart mye allerede ved å sende et par av Allies selv.Men hvis du vil installere Game Pass-spill fra dag én, spille gjennom Xbox Cloud eller fjernstyre spille gjennom Xbox, gjør den alle de samme tingene som Logitech G Cloud, for eksempel, gjorde, fordi denne er laget i tett samarbeid med Microsoft, noe som er flott."
"Så det betyr at det er Windows 11 her inne, men det kjører det under Xbox-overlegget, og du får tilgang til Game Pass, som mange synes er veldig viktig.Men det er faktisk morsomt fordi det befinner seg mellom disse økosystemene.Så for det første er den innstilt av Microsoft, ja, og den kan også kobles til ROG XG Mobile, som har opp til en RTX 5090 der inne, hvis det er det du vil ha, noe som er kult."
"Så igjen, håndfølelse, vekt, skjerm, alt er bra.På innsiden har du AMD Ryzen AI C2 Extreme, om det lever opp til hva det er eller ikke ment å, vel, det er, det vet vi ikke ennå, jeg vil spørre Kim fordi han er den som for øyeblikket som gjennomgår det."
"Og den har også 24 gigabyte LPDDR5X RAM som kjører på 8 000 MHz, noe som burde være bra også.Når det gjelder lagringsplass, er 1 TB-versjonen, og det er dette som er det viktigste for mange, 1 TB-versjonen vil koste deg 900 euro."
"Mye har blitt dyrere i det siste, og dette også.Vi får se om det er verdt det eller ikke.Følg med, vi har også en fullstendig unboxing, hvis du er veldig nysgjerrig på hvordan den ser ut ut av esken, og vi vil også ha vår skriftlige anmeldelse."
"Vi sees snart.Ha det bra."