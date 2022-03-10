Etter mer enn 20 år på Ubisoft er Marc-Alexis Côté ferdig.
"Uten videre om og men i dag snakker vi om en Assassin's Creed-franchiseleder som forlater Ubisoft etter at Tencent-avtalen trådte i kraft.Etter mer enn 20 år i Ubisoft har Mark Alexis Kott forlatt selskapet.Tidligere i år fikk vi vite at Ubisoft, jeg husker ikke engang om det var i fjor, men det var definitivt tidligere i år vi snakket om at Ubisoft og Tencent skulle markere en avtale der Tencent i utgangspunktet ville eie en stor andel av Ubisofts nøkkelfranchiser og et nytt datterselskap av Ubisoft, nemlig Vantage Studios, skulle begynne å utvikle spill som Assassin's Creed."
"Mark Alexis Kott har vært, beklager at jeg uttaler navnet feil, har vært med i selskapet siden 2005.Han begynte som programvareingeniør, men da Assassin's Creed 3 kom, var han spillregissør på det spillet, og siden da har han ledet franchisen gjennom sin slags store endringer, antar jeg at du kan kalle dem, fra origins, som i bunn og grunn omdefinerte franchisen til å bli mer RPG-fokusert, og siden har han holdt fast ved det."
"I 2022 ble han på en måte sett på som fyren som sto i spissen for noen store endringer for fremtiden av franchisen og laget tilsynelatende, ifølge IGN, et MCU-lignende veikart for hvor Assassin's Creed skulle gå.Det inkluderer Assassin's Creed Shadows og det inkluderer Assassin's Creed Hex, som for øyeblikket ikke har noen utgivelsesdato."
"Kott ble tilbudt en stilling i det nye selskapet, Vantage Studios, men han takket nei.Og Ubisoft har sendt ut et notat til de ansatte som sier at han er borte, og at han ikke vil kommer tilbake, noe som sannsynligvis er ganske skuffende for mange Assassin's Creed-fans med tanke på at han var så viktig i mye av seriens historie."
"Med tanke på at det bare var fire spill før ham, som regissør, har han vært med det meste av tiden.Du vet, det var Assassin's Creed, så 2, så Brotherhood, så Revelations og Mark Alexis Kott ville fortsatt ha vært involvert i dem alle, med tanke på at han begynte i 2005 som programvareingeniør og begynte å jobbe med Prince of Persia."
"Den offisielle uttalelsen fra Ubisoft er som følger.Etter den organisatoriske restruktureringen som ble annonsert i mars 2025, har Mark Alexis Kott har valgt å gå nye veier utenfor Ubisoft.Selv om det er trist å se ham gå, er vi sikre på at vårt talentfulle team vil bære videreføre det sterke grunnlaget han har bygget."
"Så hans offisielle tittel var visepresident for franchisen og utøvende produsent på Assassin's Creed.Så det er mulig at han ikke har vært like direkte involvert som han var da f.eks, han var Game Director, men det er likevel et hardt slag for Assassin's Creed å miste noen som var så massivt involvert i franchisen, og vi kan se en endring i fremtiden nå, spesielt nå som Tencent kommer inn."
"Hva synes du om det?Synes du det er på tide at Assassin's Creed begynner på nytt?Tror du Tencent vil forbedre det?Tror du de vil gjøre det verre?La meg få vite alt dette og mer til, så ses vi i morgen for flere GRCV-nyheter."
