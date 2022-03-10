Fractal Design Meshify 2 (Quick Look) - Robust og godt utseende

Vi tar en titt på dette nye PC-kabinettet, som har en kantete nettingdesign som er ment å gi bedre luftstrøm og en dristig visuell stil.
"Er du klar?Og som jeg sa, basen deres er kofferten, og dette er Meshify 2.Meshify, på grunn av denne virkelig ikoniske vinklede frontgrillen, som er umiddelbart gjenkjennelig og noe som jeg tror genererer mye av, det er veldig positivt fordi det på en måte balanserer på en knivsegg, som er premien, og det er designmessige arbeidsstasjonsestetikken, og så noe litt mer spillaktig."
"Det ene panelet her er selvsagt av glass, noe som betyr at du kan fylle dette til randen med RGB for å tilfredsstille alle slags behov for gamer-belysning, men poenget er at kabinettet må være litt mer dempet enn det for også å gi rom for uttrykket av noe som ønsker å være litt mer anonymt eller profesjonelt."
"Og det er her Meshify 2 kommer inn i bildet.Så som jeg sa, du har dette fremre vinkelnettet, som har forskjellige lag med mesh som kan filtrere luftstrømmen, noe som i bunn og grunn bare betyr at du kan redusere mengden luftstrøm for å øke mengden filtrering som skjer, det er opp til deg."
"Den har en dobbel layout, noe som er enkelt for store hovedkort, og det betyr i utgangspunktet at du kan jobbe i selve rommet ved å fjerne dette glasspanelet her.Det er festeskruer her hvis du ikke vil at det skal løsne så lett som jeg nettopp gjorde den der, hvor det er disse fordypningene som graver seg inn i denne plastbiten her."
"Så igjen, veldig lett å lukke.Men som sagt, dobbel layout, og dette er veldig enkelt for mange av dere der ute, men det føltes som om jeg ville forklare det.Det betyr at du kan jobbe her på baksiden med den på en helt annen måte."
"Du kan faktisk strippe ned nesten hele kabinettet, noe som betyr at det bare er rammen igjen.Det betyr at det i utgangspunktet ikke er noen begrensninger når det gjelder hvordan du vil jobbe med saken, og det er veldig viktig for mange av disse typene konstruksjoner.Når det gjelder hovedkortstørrelse, støtter den opp til et EHX, jeg tror det er 285 mm EHX-hovedkort, men du kan også redusere størrelsen som du vil."
"Når det gjelder AIO-er, fordi mange ønsker å bruke det, her bak i fronten hvor det allerede er, jeg skal bare fjerne denne, frontmonterte vifter her, men hvis du ønsker å bytte ut denne med din egen, kan den få plass til en 360 mm AIO foran og en 420 mm på toppen, eller en 280 mm i bunnen."
"Det betyr at det er mye plass å jobbe på her for å gi deg en haug med valgmuligheter når det gjelder hvordan du vil montere ulike typer AIO-er, fordi i noen builds vil du kanskje ha flere, i en vil du kanskje bare ha én, og nå har du forskjellige valg når det gjelder hvor du vil plassere den."
"Som du sikkert så da jeg tok av den andre siden, er det mange skuffer og festeanordninger punkter for forskjellige SSD-er eller harddisker, hvis det er det du ønsker.Jeg tror det er seks dedikerte HDD- eller SSD-skuffer, det er to SSD-braketter og flere multibraketter, så det burde være god plass til å montere disse forskjellige tingene."
"Som jeg sa, kan dette fremre nylonfilteret her fjernes for å øke luftstrømmen hvis det er det du ønsker.Det er også to USB Type-A-porter i fronten, disse er 3.1 Gen 2, og så en Type-C der, som jeg tror er en 10 Gbps, noe som er veldig, veldig bra."
"Det er PWM-vifter overalt her, og det er også en Nexus-hub som allerede er innebygd i høyre her, der du kan sette inn flere vifter hvis det er det du ønsker.Fractal Cases har alltid hatt den store fordelen at de ser så nydelige ut.Designet deres er det som lokker meg, fordi jeg føler at dette kan være vertskap for en episk gaming men det kan også være en helt vanlig datamaskin på et kontor eller bare i et rom i et vanlig hus der folk ikke nødvendigvis ønsker å telegrafere hobbyene sine hele tiden men bare vil ha noe som kan være seriøst og dempet og klart til å fungere."
"Så jeg tror det er der de virkelig, virkelig oppnår målet sitt.Vi kommer helt sikkert til å bygge videre på dette, så vi sees på neste gang."