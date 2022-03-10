Glorious Model D3 Wireless (Quick Look) - Uendelig handling

Den nyeste musen fra Glorious er designet for å være ultralett, har batterier som kan skiftes ut, innganger som kan skiftes på nytt, og en presis sensor.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Dette er den strålende modellen D3 wireless, og den har en sentral ny idé, som jeg synes er interessant."
"Om du synes det er nyttig eller ikke, er opp til deg, men jeg synes i hvert fall det er interessant og jeg synes det skjer for få interessante ting på akkurat dette området.Så først og fremst er den billig, og du må kjøpe den for 169 euro, tror jeg.Det er det samme som ROG Harp A2 Ace og Logitech Superlite."
"Så det er en av de dyrere modellene på markedet.Jeg skal komme til hvorfor, men den er ikke den letteste med tanke på at den er så dyr.Den veier 69 gram, men den rommer mange interessante ting.Den bruker BAMF 3.0-sensoren, som jeg tror har en oppløsning på 30 000 dpi."
"Hvorvidt du trenger 30 000 dpi eller ikke, eller om det er en målbar parameter for hvor god en mus er, selv om du ikke bruker hele den dpi-mengden, det vet jeg ikke.Det finnes definitivt argumenter for og imot ute på nettet.Den har 750 tommer per sekund, altså IPS."
"Bryterne her er også strålende som sine egne, og er klassifisert for 130 millioner klikk.Det har vi sett før.Den har en avstemningsfrekvens på 8 000 hertz, trådløst selv gjennom donglen, noe som er herlig.Og den har også Bluetooth, noe som Razer fortsetter å, vel, ikke tilby."
"Hvorfor trenger du Bluetooth?For det første bruker jeg en MacBook til deler av arbeidsflyten min, og av og til spiller jeg også på en datamaskin.Jeg kan bruke Bluetooth på Mac-en og ha en 2,4 gigahertz-dongle i min datamaskin, og jeg kan bruke den til begge bruksområdene."
"Det er derfor det i noen tilfeller er bra å ha Bluetooth.Og i det minste, når du betaler 169 euro, bør det tilbys, noe det er her.Det er bra.Nå, hva er spesielt?Den har en kul RGB-stripe her, som er veldig fin."
"Den er litt høyrehåndsskulpturert, noe jeg også synes er fint.Men øynene dine blir kanskje tiltrukket av denne store oransje streken nederst.Dette kalles uendelig spill.Og grunnen til at det kalles uendelig spill er at hvis du trykker på den, vil den skyte ut et batteri."
"Nå skal det sies at musen i seg selv vil gi deg minst 10-12 timer på et lite innebygd batteri.Det er derfor den fortsatt er på nå.Men dette batteriet vil forlenge det til, tror jeg, over 100 timer, over 120 timer på Bluetooth og minst 70 timer på 2,4 gigahertz med RGB på."
"Så trenger du eksterne eller utskiftbare batterier for noe som varer så lenge?Det er opp til deg.Men poenget er at det kan være tilfeller der du spiller og musen din dør sammen med batteriet.Og du blir irritert, du er midt i en Counter-Strike-kamp eller hva som helst, og du leter etter en USB Type-C-kabel, og så må du plutselig gå over til kabel og det vil du ikke gjøre."
"Med denne musen får du en liten lader, som med SteelSeries Arctis Nova Pro Trådløs, faktisk, som også er koblet til PC-en eller konsollen din.Når batteriet er tomt, tar du raskt av et av øreklokkene og bytter dem ut.Det tar 10 sekunder, og så går det andre inn i laderen."
"Så det er alltid et ladet batteri klart til bruk.Dette er nøyaktig det samme.Så det er et kult lite system, synes jeg.Er det nyttig?Vel, jeg vet ikke."
"Arctis Nova Pro Wireless holder ikke til 70 eller 100 timers bruk.Det er derfor batteriet er der.Fordi den kan være på mens du gjør noe annet, standard batteridrift og alt det der."
"Så du kommer tilbake til et dødt headset.Mange mennesker opplever det.Opplever folk døde mus plutselig eller ofte?Det vet jeg ikke."
"Det er mange der ute som spiller mye og bruker PC-en og musen mye.Så vissheten om at når den dør, er det et raskt klikk, klikk.Det høres ganske nyttig ut for meg.Så denne er på salg akkurat nå."
"Jeg elsker den for den kule, nye ideen, og jeg synes at den gjør det grunnleggende riktig også.Om det er bra for deg eller ikke, mamma, det er opp til deg å finne ut av.Vi ses på neste."