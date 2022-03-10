SteelSeries Arctis Nova Elite (Quick Look) - Ultra trofasthet

Denne førsteklasses lydenheten kombinerer SteelSeries' designekspertise med førsteklasses materialer og drivere.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Jeg sier ikke nødvendigvis at min mening er mer verdsatt eller viktigere enn andres.andres."
"Jeg vil si at jeg er anmelder her i Danmark, i Skandinavia, og at jeg har et spesielt meninger om hva jeg liker og hva jeg ikke liker.Og jeg vet disse tingene allerede etter å ha testet en rekke forskjellige hodesett over årene."
"Og en ting som jeg liker er at jeg liker SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, som dette ligner veldig på.Vi kommer til hvorfor det er annerledes.Jeg liker det av en rekke forskjellige grunner som rett og slett passer til det jeg vil ha i et spillhodesett skal være."
"Jeg liker at det er denne elastiske biten, noe som betyr at trykket på toppen av hodet mitt er jevnt fordelt.Jeg synes komforten er mye mer bærekraftig gjennom lengre økter med spilling.Jeg elsker at mikrofonen er skjult inne i koppen."
"Jeg vil ikke nødvendigvis at den skal være plassert her oppe, der jeg synes den er i veien.Jeg vil ikke at den skal være avtakbar, slik at jeg kan miste den.Men på denne måten er den helt innfelt og ute av veien når jeg ikke trenger den, og den er alltid tilgjengelig når jeg gjør det."
"For det andre synes jeg SteelSeries kom opp med en fantastisk idé for mange, mange år siden da de ville ha med noe som dette med hver Arctis Pro Wireless.Og bare, jeg tror, jeg kan ikke huske hva det het på forhånd.Poenget er at det er et ekstra batteri her inne, noe som betyr at når disse trådløse hodetelefonene til konsollen din går tom for batteri, er det like raskt som å bytte batteri og sette det tomme batteriet inn her, klart til å lades."
"Og denne fungerer også som dongle eller den delen som signalet går til, hvor du kan også få tilgang til veldig raske innstillinger om hvordan du vil at lyden skal være.Så jeg tror det er en fulltreffer.Alt her er som det skal være i min verden."
"Så da SteelSeries nylig fikk kritikk for å tilby en eliteversjon av dette headsettet, som koster mye penger, sa jeg umiddelbart: "Det kommer an på.For det er ikke hver gang, for eksempel, at de grunnleggende egenskapene til Arctis Pro Wireless er så sterke at jeg vil oppfordre alle til å kjøpe den fremfor nesten hva som helst annet."
"Jeg synes de er så gode.Så når de kommer ut i denne Arctis Elite-versjonen, som er mye dyrere, er jeg tilbøyelig til å si, vel, det er så perfekt.Så la oss se hva de gjør."
"Først og fremst har denne en annen farge.Den har en annen overflatestruktur hele veien rundt.Det føles nesten som Alcantara nå.Det er en annen overflatebehandling på minneskummet på koppene, på dette stykket elastikken her, og til og med på rammen."
"Det føles som kunstlær, og det er utrolig.Jeg vet at du ikke bruker så mye tid på å holde headsettet, men det føles fantastisk å holde i.De har definitivt brukt mye tid, og på disse messinghengslene også, som er på kommandoenheten også, det er fantastisk."
"Jeg vet at dette bare er små finesser.Du kommer til å bruke dem mesteparten av tiden, men heldigvis betyr det også komfort.Dette er det mest komfortable headsettet jeg noensinne har prøvd for gaming, og uten sidestykke.Arctis Nova Pro Wireless gjør mye av det samme, men på grunn av dette materialet oppgraderingen er den helt uovertruffen."
"Disse små messingdetaljene finnes også her, for eksempel på volumknappen, som er gitt denne lille riflede kanten.Det føles nesten som om et escapement overtar tennene på et tannhjul.Det føles veldig mekanisk og tilsiktet, og det er bare fantastisk."
"Når det gjelder det som er inni, får du høyoppløselig 96 kHz eller 24-biters lyd gjennom nye 40 mm karbon fiberdrivere.Det finnes en ny OmniPlay-protokoll, som i bunn og grunn bare er flerpunktstilpasning.Det betyr at den kan pares aktivt med flere typer enheter samtidig."
"Så vi har egentlig sett dette før.Du har dette koblet til PS5-enheten din, noen ringer deg, du tar samtalen fra headsettet.Det er ikke noe nytt eller noe sånt.For meg er det den 42 % mer effektive ANC."
"Det er denne komforten, dette materialvalget.Det er den økte lyden.Vi kommer til å se nærmere på dette og undersøke om det kan være verdt den høye prisen.pris."
"Men inntil nå kan du spørre om nesten hva som helst, og dette er fortsatt det beste.Og som vi har sagt med Bang & Olufsen-anmeldelser, hvis du er best, har du lov til å ta betalt mer og mye mer også."
"Vi ses på den neste."