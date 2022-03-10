DJI Osmo Nano (Quick Look) - Kompakt, men kraftfull

Dette lille kameraet er designet for å gi ytelse på profesjonelt nivå, samtidig som det er plassert i et lite og kompakt kabinett.
"Hei alle sammen, og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Jeg har vært veldig tydelig, spesielt de siste månedene, på at jeg synes DJI virkelig fortjener mye ros for ikke bare å ha oppdatert sin, vel, deres veldig vanlige produktportefølje, men i bunn og grunn gjør nye ting."
"De laget sitt første 360 graders kamera for ikke så lenge siden, som vi hadde her på showet.Og de har også gjort noen nye ting med dronene sine, noe som jeg synes er veldig kult.Men alt har ledet opp til dette, som jeg tror er den store nye tingen for DJI å gjøre i 2025."
"Dette er Osmo Nano.Og la meg bare begynne med å si at det du ser foran deg her, er faktisk det du får i standardpakken.Det er noe jeg har snakket mye om, selv med 360 graders kameraet."
"Vet du hva som er veldig viktig for 360 graders kameraer?At du kan montere det på noe, slik at du kan stå på ski, sykle, skate eller hva som helst som trenger et 360 graders opptaksområde.Fordi det vanligvis er veldig handlingsorientert."
"Men DJI gir deg ikke noe monteringsverktøy i esken.Du får bare kameraet, noe som betyr at det tilsynelatende er ubrukelig uten at du bruker mer enn i standardsettet.Men her får du en rekke monteringsalternativer, som minner mye om den gamle Insta360 Go 2."
"Så dette er det faktiske kameraet.Det er et lite, actionbasert kamera som tåler vann veldig godt, og som kan brukes til en rekke ulike opptaksscenarier med innebygd lagringsplass.Det første du får er dette."
"Det er den lille skjermen som inneholder en rekke forskjellige ting.For eksempel er både skjermen, men også den innebygde SD-kortbaserte lagringen alt her, og den gjør den bare mer praktisk å ta med seg rundt, slik som denne.Så du får en ekstra batteripakke også, og du kan montere den på hvilken som helst måte Pogo-pinnene bryr seg ikke om hvilken retning den er i."
"Så du kan bruke den til å ramme deg selv inn, eller du kan bruke den omvendt til å ramme andre opp.Utrolig allsidig.Men du tenker kanskje, vel, hvis dette er pogo pin-basert og med de små klemmene, hvordan fungerer resten av monteringen?Dette er et magnetisk bakområde, så jeg kan feste det her."
"Dette er for eksempel et halskjede, eller du kan bruke det til en hel rekke forskjellige opptak scenarier.Så hvis du for eksempel går og vil ha noe i brysthøyde, kan du ville du ha det her, og det ville gi deg mer av en synsvinkel som kan vare lenge."
"Igjen, veldig nyttig for en rekke ulike scenarier.Dette er for en hjelm eller en hette eller noe sånt, og det er veldig enkelt.Så det er bare å montere denne.Denne bruker denne, de samme klemmene og pogo-pinnene, og nå har du en klemme."
"Og jeg syntes dette var litt rart, men jeg ville bare prøve det.Hvis du ville ha dette også, gjør den det fortsatt magnetisk.Nå er det ganske tungt, men det er fortsatt mange alternativer her.Og så et bilfeste med sug, som i utgangspunktet betyr at du kan ta denne på panseret på en bil eller hvilken som helst annen overflate du måtte trenge, fortsatt med de samme klemmene."
"Alt dette er tilgjengelig rett ut av esken.Det eneste de ikke gir deg er en pose til å oppbevare alt i, noe jeg synes er latterlig for en liten hardskallveske ville ha kostet hvor mye?Så jeg tok med denne på eget initiativ for å ha et sted å oppbevare alle disse små ting i."
"Likevel, det er nydelig.Den veier 53 gram uten det lille beskyttelsesfestet her, noe som er flott.Med Vision Dock, som DJI kaller den, veier den 72 gram, noe som betyr at den er veldig lett.Den tar opp i rundt 90 minutter, noe jeg synes er helt fantastisk, men igjen, det kan utvides."
"Og det er enten 64 eller 128 gigabyte på selve kameraet, noe som betyr at hvis du ikke bruker Vision Dock til å laste ned opptakene til, som har SD-kortet ditt, så kan det fortsatt gå ganske lenge med 128 gigabyte, for eksempel.Med Vision Dock utvides dette til 200 minutter og et microSD-spor, noe som betyr at du kan ha dette rullende i evigheter på noe som er så lite og lett."
"Selve kameraet, du kan sikkert se at det er en ganske stor sensor.Det er en 1 over 1,3 tommers CMOS-sensor.Den tar opp i 4K60 med en ISO på 100 til 25 600.Det burde bety at det tar lys ganske bra, men jeg vil si at i mine første tester, Jeg opplevde at den var mer utfordrende i utfordrende lysscenarioer, for eksempel i skumringen eller til og med mørke."
"Det er mye korn som introduseres der fordi objektivet, til tross for sin størrelse, rett og slett ikke kan fange opp lyset så veldig godt.Det er likevel en veldig stor sensor, så opptaksområdet er 143 grader.Det er ikke full, ultravid fiskeøyestil, men det er veldig actionorientert, noe som Jeg synes det er bra."
"Den har IP-sertifisering, noe som er flott.Selve kameraet er validert for 10 meters dybde, men problemet er at dette Vision dokken bare er, tror jeg, sprutsikker.Den er IPX4, noe som betyr at den tåler en regnbyge, men den bør ikke settes under vann, noe som betyr at Hvis du skal gjøre noe veldig actionorientert, tar du bare med kameraet, men igjen, du kan."
"Den er kompakt, den er allsidig, og jeg tror at med alle disse lekene i esken, er det en fantastisk, fantastisk verdiforslag.Så bra jobbet, DJI.Vi ses neste gang."