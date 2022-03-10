GRTV News - En Fortnite-inspirert Halo sies å være under arbeid

Kanskje vi får vite mer om det kommende helg.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Halo.Det har nemlig begynt å gå noen rykter om hva fremtiden til Halo innebærer."
"Dette er noe vi sannsynligvis kommer til å se ganske mye om senere denne uken, tror jeg.Fordi det er Halo World Championship, og Halo Studios har ved flere anledninger sagt at de vil være til stede under Halo World Championship.Og de kommer til å holde en keynote og forskjellige, du vet, samtaler og paneler og hva ikke.Snakker om Halos fremtid."
"Så det kommer til å skje senere denne helgen.Foreløpig har vi bare rykter å gå etter.Og det siste ryktet handler om et prosjekt som er under arbeid, og som ser ut til å ha hentet inspirasjon fra Fortnite av alle ting.Så uansett, la oss dykke ned i det."
"Så ja, rykter.Det er en Fortnite-inspirert Halo-tittel under utvikling.Ifølge en kjent Halo-innsider har det en live-tjenestekomponent på samme måte som Epic Games' populære skytespill.De siste dagene har det kommet rapporter om at Halo Studios gjør utstrakt bruk av kunstig intelligens i utviklingen av sitt kommende spill."
"En tittel som mange mener er en Unreal Engine 5-remake av Halo Combat Evolved.Kilden bak ryktene er den vanligvis svært troverdige Halo-innsideren RebsGaming.Som nå har fått nok av ryktene og skriver at mange feiltolker det jeg rapporterte.Som om det direkte bekrefter at AI blir brukt på helt feil måter og at Halo er dødsdømt."
"Jeg rapporterte ikke det.En annen person med dokumentert innsikt i Microsoft er Windows Central-redaktør Jez Corden, som er enig i RebsGamings uttalelse og legger til.Halo bruker ikke generativ AI i spillutviklerens art assets etc. for sitt neste spill.Microsoft har ikke pålagt studioene å bruke generativ AI i spill."
"Jeg antar at det er et stort fett ja eller ennå på slutten av det.Slik jeg kjenner Microsoft, vil jeg nok si at det er noe som kommer snart.Uansett, det faktum at Halo Studios tilsynelatende jobber med ikke bare ett Halo-spill, men to.Dette er ifølge nevnte RebsGaming, takk Gamespot, som sier at i tillegg til den ovennevnte nyinnspillingen."
"De utvikler også en live-tjeneste som oppdaterer flerspillerspillet på lang sikt.Som tilsynelatende ligner på en annen veldig stor tittel i sjangeren.Live-tjenestekomponenten er som Fortnite.Den 24. oktober, på fredag, vil Halo Studios avsløre fremtiden til Halo."
"Forhåpentligvis får vi se minst ett av disse to prosjektene, og kanskje noe annet som er verdt det.Men mens vi venter på det, husk at dette er ubekreftet informasjon som selvfølgelig bør tas med en klype salt.Dette er litt rart for meg, for hvis du skulle definere Halo Infinite....ville du sagt at det er et live service-spill i seg selv."
"Fordi det er konstante oppdateringer til det spillet som bringer nytt, vel, innhold.Mye kosmetikk, mange arrangementer.Det er flerspillerorientert og fokusert.Jeg vet ikke helt hva mer de kan gjøre for å gjøre det Fortnite-inspirert."
"Med mindre du tar bort alle battle pass-systemene som de har, og gjør det mer butikkbasert, antar jeg.Og du har mer sære og annerledes kosmetikk og samarbeid.Men for meg er det ikke Halo.Jeg vet ikke helt hvordan det kan være mer Fortnite-inspirert."
"Jeg tror at hvis man ser på Halo og hvordan det går.Jeg tror det tegner et bilde av disse eldre videospillseriene.Jeg sier eldre.De som nå begynner å bli eldre."
"Fordi de befinner seg i et merkelig område der Halo ikke har vært bra på lenge.Det betyr at det er mange yngre målgrupper som sannsynligvis ikke er så godt kjent med Halo.Som mange av oss tilskriver og sier at det er Halo.Det er det vi elsker med Halo."
"Jeg tror Halo er i en posisjon akkurat nå der det må studere hva Battlefield 6 har gjort.Og vi bryr oss egentlig ikke om den større ideen om hvor videospill er på vei.Vi skal lage et spill for Halo-fans.Og bare for Halo-fans."
"Vi kommer ikke til å prøve å utnytte den store planen.Vi skal bare utnytte det Halo-fansen vil ha.Og det er ikke sikkert det blir et spill som selger 20 millioner eksemplarer.Men det vil nok slå godt an, og det vil nok finne gjenklang i samfunnet."
"Og den vil nok være populær i hele sin levetid.Jeg tror det er det Halo trenger.Det er ikke lenger en serie som for eksempel Call of Duty.Der de bare kan gi ut lignende ting hvert år, og folk kjøper det."
"Halo er ikke den franchisen for øyeblikket.Og jeg tror de må se på det og si at Halo kanskje ikke er Microsofts tentpole-franchise lenger.Kanskje det er noe som mange mennesker er veldig lidenskapelig opptatt av.Men som ikke har den samme drivkraften."
"som noen av de andre.Så vi får se hvordan dette går.Men for meg som har vært fan av Halo lenge.Jeg vil beskrive det som et av de spillene som virkelig definerte meg som person."
"Da jeg vokste opp.Tanken på et mer Fortnite-inspirert Halo er nesten skremmende.Jeg håper virkelig at dette ikke er det.Vi har ikke sett noe om spillet ennå."
"Men jeg håper virkelig at det ikke er deler av Fortnite.Jeg vet ikke hvordan du kan si at Halo kan være Fortnite-inspirert.Halo er best som et arkadespill.Så du synes egentlig ikke Battle Royale i så måte."
"Kosmetikk gir ikke mening.Du vil ikke ha sprø samarbeid i Halo.Jeg skjønner ikke helt hvordan dette skal kunne fungere i så måte.Men vi må holde oss oppdatert."
"Halo World Championship går av stabelen denne helgen.Den store keynoten er den 24. oktober, tror jeg, som Jonas skrev i den artikkelen der.Så det kommer snart.Og kanskje vi har noen svar til dere."
"Så følg med på det.Men ellers er det all den tiden jeg har.Så takk for at du ble med meg.Vi ses i neste GOTV News i morgen."