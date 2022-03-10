GRTV News - Kirby Air Riders vil inneholde Top Ride-modus

På en eller annen måte er det fortsatt hemmeligheter Kirby Air Riders har holdt skjult for oss.
"Uten videre om og men, i dag snakker vi om Kirby Air Riders, og ikke overraskende med tanke på at jeg for et par dager siden dekket det faktum at vi skulle få en ny Kirby Air Riders Direct, det har på en måte nettopp blitt avsluttet, vi er på halv tre nå og jeg tror det pågikk fra to til tre, jeg skal være ærlig med dere, jeg stilte ikke inn på alt sammen, men heldigvis har Ben dekket en av hovedoverskriftene her, som er at Kirby Air Riders vil inneholde en topptur-modus, som er en mindre skala modus i utgangspunktet, som har top down racing, så det er litt mer arkadeaktig, det er ikke så oppslukende på en måte som jeg tror du ville ville sagt, slagkraftig, actionfylt, den slags ord, høyt tempo, spesielt som den tredje person-modus, men det kommer til å være helt separat, du kan endre ting som CPU-en, brukerne du har, ting som det, vanskelighetsgraden av det, du får spesifikk kraft så det er fint at det kommer tilbake etter å ha vært med i det originale Kirby Air Riders, er det også mange andre moduser du kan glede deg over som Sakurai gikk gjennom i den lange Direct, som utfordringsmoduser og ting som kjøretøy som kan tilpasses, alle disse gode tingene som vi sannsynligvis, for å være ærlig, forventet fra spillet, med tanke på at vi har sett 45 minutter av det, men det virker at det fortsatt var ganske mye å gå, det virker som et funksjonsfylt spill, jeg vil men problemet er, siden det er et racing spill, det er en av de der hvor hvordan mye av det vil være verdt det for personen som bare kjøper det kanskje for å ha et Mario Kart-lignende opplevelse, spesielt med tanke på at Nintendo ga ut Mario Kart i år, som kanskje er vanskelig å huske, men det skjedde, i alle fall, hvis du vil se hva Kirby Air Riders er som for deg selv, kunngjorde Sakurai på slutten av presentasjonen at det ville være noen tider for det, de er den 8. november, kl. 12.00 til 06.00 PT, alle tidene er forresten dessverre i PT, så for Storbritannia og EU der ute må dere finne ut hva det er, men det er vanligvis omtrent 8 timer bak våre tider, 8. november er også 16:00 til 22:00 PT, 9. november er kl. 07.00 til 13.00 PT, 15. november er kl. 00.00 til 06.00 igjen og kl. 16.00 til 22.00 også den 15. november, og den 16. er kl. 07.00 til 13.00, så de kommer bare til å være rett før utgivelsen antar jeg, den 15."
"med tanke på at Kirby Air Riders kommer ut den 20. november tror jeg, men ja, de tidene kommer til å være der testserverne er oppe, og du kommer til å kunne spille med folk hvis du har Nintendo Switch online, dette er selvsagt eksklusivt for Switch 2, så sørg for at du har også har Nintendo Switch 2, men ellers ja, spill Kirby Air Riders så mye du vil."
"antar mellom disse tidene, hvis du ikke kan åpenbart spillet kommer ut den 20. og du vil sannsynligvis må dessverre betale for det, men ja, la meg få vite om denne Direct har økt hypen din for Kirby Air Riders, har det redusert på noen måte, jeg kan tenke meg at i hvert fall for meg er det sannsynligvis omtrent på samme nivå, selv om jeg skulle ønske at noen av disse Directs var litt kortere, med mindre du har et veldig, veldig stort RPG eller noe sånt som du trenger å grave i en time og 45 minutter, tror jeg ikke vi trenger en spillefilm for noe som Kirby Air Riders, men kanskje det blir den faktiske overraskelsen i Game of the Year i år, vi får vente og se, la meg få vite hva du tror, så ses vi i morgen for noen flere kaotiske videoer, farvel."