DJI Mini 5 Pro (Quick Look) - Bli stor med Mini

Denne dronen er i stand til å ta bilder av høy kvalitet, samtidig som den har et minichassis som er ideelt for enkel transport.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Vi har vært veldig snille mot DJI i flere måneder nå, fordi jeg virkelig føler at de ikke bare har forbedret hovedserien av produkter, men også introdusert helt nye ideer."
"360 graders kameraet er ikke noe jeg personlig ville brukt, men det passer definitivt inn i det bredere DJI-økosystemet.Og den splitter nye Nano har jeg begynt å bruke i EV-time-opptakene våre, og den fungerer veldig bra allerede, og jeg er virkelig imponert."
"Men samtidig må du også marsjere den langsomme, stødige marsjen med iterasjon.Så her er en splitter ny Mini Pro, som for øvrig er en av de mest populære dronene på markedet i dag.Mini Pro-serien er noe som DJI har marsjert ut der ute, og med god grunn, for folk har virkelig fått øynene opp for denne kombinasjonen av lav flyvekt."
"Dette er fortsatt 249,9 gram, noe som betyr at i noen land Jeg vil være forsiktig fordi ulike land har ulike regler, du trenger en lisens, men du trenger ikke nødvendigvis å bestå en eksamen, som koster mye penger for å få den lisensen."
"Jeg tror at mange steder er dette generelt lisensfritt.Alt du trenger å gjøre er at du bruker den innebygde GPS-en, GPS bruker fortsatt Galileo og Baidu til å registrere dronen som et flygende objekt, noe den vil gjøre automatisk ved at du logger deg på og registrerer deg på dronen ved første gangs bruk, men så er det fritt frem å fly."
"De 249,9 grammene er virkelig viktige, og det er med batteriet om bord.Hvis du kjenner vekten i hånden, er den helt vanvittig.Som om vi har den splitter nye iPhone 17 Pro her, og det er faktisk en slående liten forskjell."
"Jeg tror dette er rett over 200 gram, dette er 249, men det er helt sprøtt hvor lett og også hvor liten denne har blitt.For ikke så lenge siden var DJI Mini Pro-serien bare større i bare grunnleggende centimeter, som om de ytre eksponeringene bare var større."
"Så de har klart å krympe den ned til lommestørrelse uten at det betyr at den ikke tåler sterk vind eller at den ikke er like motstandsdyktig mot luftbevegelser.Alt dette er fortsatt her, og det er flott å se."
"Så hva er det? For det første veier den ikke så mye.For det andre er det en fin liten sak.Du har fortsatt den samme lille skjoldbeskyttelsen her.Og hvis du kjøper Fly More-kombinasjonen, noe du selvsagt bør gjøre, noe som betyr at den faktiske prisen er litt misvisende, som med mange DJI-ting, for ikke, for eksempel, å få en skikkelig veske som du gjør med Fly More-kombinasjonen, Det betyr å bære den rundt slik."
"Jeg synes fortsatt at DJI burde legge til mer i standardkombinasjonen fordi disse er et must for enhver lidenskapelig droneflyger.Men la oss si at du får det. Se hvor liten den er nå.Den er så liten, og dette er Pro-versjonen, som betyr at det er mange funksjoner du får her."
"Så hvis vi må ta Fly More-kombinasjonen, får du den oppdaterte nye kontrolleren, noe som er flott.Jeg har hatt mye mindre tilkoblingsproblemer enn jeg hadde med den gamle og noen brukte fortsatt smarttelefonen vår, men jeg synes likevel at akkurat denne er verdt litt ekstra penger."
"Du får litt ekstra batteripakke.De har økt flytiden på hvert batteri, noe som betyr at du får omtrent 36 minutters flytid på hvert batteri, noe som er veldig bra.Det er faktisk veldig konkurransedyktig med noen av de større dronene som DJI selger."
"Så veldig, veldig bra. Det er 42 gigabyte intern lagringsplass nå.Den kommer selvsagt med et eksponert SD-kortspor, så du kan utvide den slik du vil. Det er flott.Den fungerer mellom minus 10 og 40 plussgrader Celsius, noe som er fantastisk."
"Som sagt, den leveres med Galileo og Baidu.Hvis du er bekymret for å registrere den og i utgangspunktet kunne se flyforbudssonene og reglene på skjermen, Vel, det er alt der. Selve objektivet her har et par nye funksjoner."
"For det første er det en ny 84 graders, 24 millimeter, 1 tommers CMOS-sensor på 50 megapiksler.Det betyr at den kan gjøre 4K 120 FPS og den kan også gjøre både HLG og D-Log M, som egentlig er fargekodeker, noe som gir rikere farger, noe som spesielt i postproduksjon bør være bedre for innholdsskapere som ønsker å finjustere og justere når de har lastet ned opptakene og lagt dem inn i et redigeringsprogram."
"Det er veldig viktig. Det har også 2x zoom, noe som er herlig.Det finnes faktisk en ny telemodus.Det er ikke noe ekte tele her, men det har en telemodus som utnytter det for innramming og bruker zoomen og litt etterbehandling for å gjøre det mulig å bruke telefoto."
"Det har også en ny portrettmodusfunksjon, noe som betyr at det skal være bedre til å fokusere på ansiktet ditt.Det betyr kalibrering av hudtoner og slike ting, noe som er veldig viktig.Det er fortsatt LiDAR-sensorer som vender forover her."
"Det er også sensorer på siden her, noe som er veldig fint.Det betyr at når du straffer, bør den kunne oppdage alt rundt seg selv om den er i ferd med å komme i kontakt med noe eller ikke, det være seg blader på et tre eller kraftledninger eller noe sånt."
"Og det er også sensorer under.Det betyr at DJI har kunnet oppgradere ActiveTrack 360 og det er også morsomme gimbalrotasjonsmoduser, noe som betyr at den nå kan rotere stort sett hele veien rundt seg selv."
"Det er noen veldig kule eksempler som jeg så på DJIs nettsted hvor den gjør noen veldig kule gimbal-gyrobaserte bytter rundt på innrammingen, noe som betyr at du bør kunne ha mer frihet når du faktisk tar bildene.Så alt dette virker ganske bra."
"Den er liten. Den er hendig.Det er ikke billig, men billigere enn for eksempel en Mavic eller til og med en Air.Så det bør gjøre det mulig for mange å få bedre droneopptak.Det er et åpent spørsmål hva som skjer med droneflyging i Danmark akkurat nå, men hvis du ender opp med å ville kjøpe en drone, enten til privat eller profesjonell bruk, er dette en ganske god avtale."
"Vi ses på den neste."