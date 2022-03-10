Cuisinart Freeze Wand (Quick Look) - Fantastiske frosne godbiter

Med denne dingsen kan du lage smakfulle frosne godbiter med minimalt med problemer.
"Hei alle sammen, og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.For ikke så lenge siden hadde vi Ninja Creamy Deluxe her på bordet.Og det er en god grunn til det, fordi den spesielle enheten har gått viralt over de siste månedene, årene, hvor mange mennesker, spesielt amerikanerne, har funnet det en veldig fin måte å lage uanstrengt, deilig iskrem eller milkshakes eller sorbeter eller hva det nå måtte være, med en enhet som ikke krever en stor kjølemotor som en del av den, og som ikke krever timevis med kverning, men hvis du ganske enkelt har fryseplass til å lage elementene i før du gjør det, så er det en veldig enkel churn-blanding, og så har du det iskrem-elementet du vil ha."
"Men Creamy Deluxe er laget for å være stasjonær, noe som betyr at den har sin egen plass på kjøkkenet ditt kjøkkenbenken hvor den tar mye plass.Hvis du vil ha et alternativ til det, har Cuisinart laget Freeze Wand, som er en mye enklere måte å gjøre omtrent det samme på, for dette er faktisk Freeze Wand, denne øverste delen her, og den er en del av en kvernmotor her, som deretter settes inn i en kopp du selv velger, hvor den så kverner og blander og skaper elementet som du ønsker."
"Så det er en mye mindre versjon av det samme konseptet.Disse forskjellige tingene kan deles opp i ulike biter og biter, noe som betyr at de kan lagres hver for seg, men selv om de ble kombinert, tar dette opp omtrent en femtedel av av Ninja Creamy Deluxe, men gjør omtrent det samme."
"I tillegg veier den 2 kg og er ca. 41x34x15 cm, noe som betyr at den, igjen, ikke tar opp noe plass i det hele tatt, og fordi det bare er denne nederste delen her som er i kontakt med den frosne elementer som du kverner og lager iskrem med, er den veldig, veldig enkel å rengjøre, er det som jeg har fått høre."
"Igjen, vi er i begynnelsen av testreisen vår her, så jeg vet faktisk ikke så mye om hvordan dette fungerer, men poenget er at du vil få forskjellige størrelser på containere her, men kjernekonseptet er det samme.Hvis du vil lage iskrem eller sorbet, er det valgbare innstillinger her oppe hvor du bare vrir på denne for å sette den i den modusen du ønsker."
"Så la oss si at hvis du vil ha iskrem og du vil ha søte kjeks der inne, vel, da kan du enten kjøpe iskremen som du ønsker å kverne, eller de elementene du ønsker å å kverne.Noen mennesker ønsker for eksempel å fryse ned et meieriprodukt som de har, som for eksempel melk eller tykk melk som du har kokt med litt vanilje i."
"og så fryser du det ned.Alt du trenger å gjøre er å fryse den 24 timer før du gjør dette.Du legger den inn her, du legger i dine søte kjeks, kanskje litt oreo, hva som helst du liker, og så lager den iskrem av det."
"Igjen, du kan lage iskrem, sorbet, mix-ins, slushy, milkshake, og det kule er at jeg bare har sett det i introduksjonsvideoene som Cuisinart sendte over.Den ser ikke ut til å generere noe støy i det hele tatt, og den gjør det den skal på ca. 30 sekunder og den koster rundt en tredjedel mindre enn en Ninja Creamy Deluxe."
"Så bortsett fra den generelle beholderen, selv om de kommer i forskjellige størrelser, er mindre generelt, noe som betyr at du ikke kommer til å lage iskrem til åtte personer med denne.Dette er mye mer jeg vil ha, eller jeg og min partner vil ha, eller jeg og mine to barn vil ha, fordi da kan du ha to av disse beholderne, du kan lage det og så kan du servere i skåler, og så er det gjort."
"Men dette er vanligvis for mindre forsamlinger av mennesker eller kanskje bare for deg selv.Det er åpenbart ikke det samme fellesskapet rundt den som med Ninja Creamy Deluxe, men likevel kan du kanskje få tak i noen av oppskriftene derfra, for dette gjør egentlig det samme, men det tar mindre plass, koster mindre og er tilsynelatende enklere å rengjøre."
"Så ha det i bakhodet.Vi ses på den neste.Ha det bra."