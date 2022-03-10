Logitech Folio iPad Cover (Quick Look) - Uovertruffen allsidighet

Vi tar en titt på nye etuier til iPad fra Logitech, alle fra Folio-serien med tilbehør.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quickbook.Logitech og mange andre har i årevis forsøkt å skape det perfekte akkompagnementet til til en iPad."
"For etter hvert som iPad-ene har utviklet seg, og spesielt fått nye programvareoppdateringer i løpet av årene har gått, har de kommet nærmere og nærmere en enhet som du faktisk kan bruke til ganske seriøst arbeid.Men det har alltid kommet ned til, vel, hva bruker du?Hvordan får du et skikkelig tastatur på den?Hvordan får du musen på der?Vel, det er det som er problemet."
"Det nærmeste vi har kommet er Apples eget Magic Keyboard.Men som du sikkert har sett, fordi det er alt i en ting, er det utrolig fint, men det er også trangt.Så hvordan bekjemper du det?Vel, som jeg sa, Logitech har prøvd flere forskjellige konsepter i årene før, men har kommet opp med Folio iPad Cover, og dette er hvordan det ser ut."
"Først og fremst veier det ikke så mye, men det er fordi det ikke er noen faktisk gjennomgående her.Det er ingen batterier eller noe sånt.Vi kommer til det."
"Men den er kledd i et veldig fint gummibelagt materiale, som ser ut til å kunne tåle slitasje og bruk i timevis.Det du gjør da er at du åpner den opp.Det er ingen hengselmekanisme her, men det du kan gjøre er at du på en måte kan vippe den rundt og bruke den som du vil, så det er ikke noe nytt her, ikke sant?Vel, det nye er dette."
"Du fjerner denne, og du har et helt avtakbart tastatur.Dette skaper en hel rekke forskjellige gode ting, fordi dette generelt sett er som et veldig fint stykke beskyttende stoff.Igjen, du kan bare rocke den slik og ha den helt, helt beskyttet til enhver tid, noe som er flott."
"Så poenget er at hvis du har det og du vil ha det støttet, så kan du ha et avtakbart tastatur som dette.Dette er lettere enn luft, men selv om det er lettere enn luft, er det fullt funksjonelt, Det betyr at det finnes tre ulike Bluetooth-koblingsmoduser i én og samme enhet."
"Den har sitt eget separate batteri, og de har montert et lite batteri der inne, noe som betyr at den kan vare i time etter time etter time etter time.Virkelig kule greier.Så du har egentlig denne lille arbeidsstasjonen her, som er helt utrolig."
"Det du ofrer, er som sagt gjennomgangen, og det er ingen musematte her, noe som betyr at du har denne pakken, og så har du en liten reisemus.Men når du først har gjort det, kan denne være så langt unna som du vil, og samtidig, ved hjelp av disse profilene, kan du bytte mellom denne og en iPhone, eller denne og en datamaskin."
"Dette kan fungere i et studiooppsett med flere skjermer på farten ved hjelp av iPad, og jeg tror det er veldig kult.Videre er Magic Keyboard, så vidt jeg kunne se, omtrent 50 % mer enn dette.Dette er ikke billig på noen måte, men det er billigere enn mange av disse alternativene."
"Det eneste jeg vil si, er at du kan gjøre dette og bare ha det slik, så blir det en vanlig, slags heldekkende forside.Samtidig er det en eleganse i måten et Magic Keyboard skulle ha festet, løsnet på, og slike ting, og det savner det."
"Og det hadde vært flott å finne en måte for en liten mus å være her på, slik at du virkelig hadde fullverdig.Men når det gjelder byggekvalitet, magneter og alt det der, er den bra.Så les hele anmeldelsen vår for å få alle inntrykkene våre, så ses vi i neste video."
"Vi sees!"