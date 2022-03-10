8BitDo SN30 Pro (Quick Look) - Inspirert av klassikerne

Denne Bluetooth-kontrolleren er inspirert av SNES, men har moderne oppgraderinger som Hall Effect-joysticks.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor-gjennomgang. For ikke så lenge siden tok vi en titt på vårt første 8-biters do-produkt her på kanalen, og det var flott, men jeg er faktisk mer interessert i dette. Dette er SN30 Pro, og det er vel du kan allerede se hva de går for her."
"Det er et tveegget sverd, vil jeg si, for for det første er det åpenbart et nostalgisk agn.Dette er en NES-kontroller tvers igjennom, i det minste er den laget for å se slik ut, som betyr at hvis du er nostalgisk generelt og du hører tilbake til disse dagene, vel da er dette vil gi deg all den herlige varme følelsen som det å bli tatt tilbake til barndommen kan gi deg og det er det 8-bit generelt gjør med mange av tingene sine. Det er å høre tilbake til en annen æra hvor du husker dine egne gamle spilldager, men det tjener også en annen funksjon for hvis du legger merke til denne ved siden av en DualSense-kontroller eller en Switch Pro-kontroller eller en Xbox-kontroller er den markant mindre, og på en måte som jeg faktisk har sett dette komme inn i er med barn, fordi denne måten å holde en kontroller på er veldig behagelig."
"Den er også veldig behagelig for mindre hender. Nå er det en stor advarsel her, men det er ikke de faktiske spesifikasjonene til tingen. Dette er Hall-Effekt, den har Bluetooth pluss 2,4 gigahertz, Den veier bare 114 gram, og den koster rundt 25 dollar. Det er ikke mye og det betyr at denne er mindre, men den har skulderknapper, avtrekkere, som til og med har litt spill, selv om de ikke er reisebaserte i seg selv. Det er et fast klikk men det er litt reisetid, noe som er flott. Igjen er Hall-Effekter herlige, du har tilgang til det samme antallet funksjoner som du ville gjort på Ultimate-linjen deres."
"Problemet er at denne som sagt er markant mindre enn en Xbox-kontroller eller en PlayStation kontroller, men den er ikke kompatibel med noen av disse konsollene. Den er kompatibel med PC-er, Android, iOS og macOS til en viss grad, tvOS også og deretter Switch. Switch er selvfølgelig den eneste plattformen som allerede i seg selv tilbyr en liten kontroller fordi du ville gi en joy-con til barnet ditt, eller du ville ha dem som om de kunne sitte i en i hver hånd."
"Det er den eneste plattformen som ikke trenger en liten kontroller, men den støtter ikke de to plattformene som virkelig gjør det, for hvis du googler små kontrollere eller barnevennlige kontrollere for en PlayStation eller en Xbox kommer du stort sett til å komme til kort, så det er en veldig synd, for det hadde virkelig passet på de plattformene. Jeg er sikker på at de må betale for å spille mye plattformavgifter for å få det dit, men det er fortsatt veldig kult, det er veldig billig, så det er virkelig lett å anbefale hvis du ser på dette og tenker at det ser fint ut, kommer du sannsynligvis til å å være fornøyd med det. Vi sees på neste gang."