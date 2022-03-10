GRTV News - Netflix viser frem ny offisiell Stranger Things trailer

Hvordan vil historien om Hawkins og alle dens innbyggere ende?
"Men uten videre i dag snakker vi om den store gamle traileren til Stranger Things sesong 5.Jeg kommer til å la den spille i bakgrunnen, for i morges hadde vi litt av et rabalder fordi Netflix i hovedsak lekket traileren over natten, og så rapporterte vi om det i morges at traileren hadde lekket, så du kunne ha sett på dette med en mye lavere oppløsning hvis du hadde ønsket det."
"Men det er egentlig ikke så mye vits i å gjøre det tror jeg ikke, for nå kan vi bare se det i full prakt, 1080p, 4K, hva enn du vil se det i på Gamereactor hvor enn du får det fra.Og ja, det er en ganske interessant trailer fordi den ser ut til å vise mange ting som vi på en måte hadde gjettet om hva vi kommer til å få i sesong 5."
"Det ser ut til at Hawkins er klar for karantene etter hendelsene i sesong 4, som så Upside Down snur Hawkins opp ned hvis du får høy drift og Vecna tydeligvis dukker opp på slutten av traileren.Men det virker som om alle gjør seg klare til en stor kamp Det er vel det."
"Jeg har faktisk innsett nå at dette kameraet er mye nærmere enn det pleier å være.Så jeg beklager at jeg skremte deg med ansiktet mitt.Men ja, 26. november er når vi får det første slippet av Episodes 4 sesong 5."
"Så tror jeg det er i midten av desember vi får neste slipp, og så kommer New Nyttårsdag blir finalen, eller nyttårsaften kl. 24.00.Jeg husker ikke, men det er noe som skjer på nyttårsaften som Netflix vil at du skal gjøre i stedet for å feste med vennene dine, noe som blir interessant, men ja, vi får se hva som skjer med Steve, Nancy, Mike, Eleven, Dustin, de andre gutta, alle andre, Hopper, alle i november."
"Jeg kan tenke meg at vi kommer til å se noen dødsfall, jeg kan tenke meg at vi kommer til å se noen store, gamle utblåsninger av telekinetisk energi som du ser på skjermen nå.foran deg.Men ja, det var interessant å se traileren bli lekket og deretter raskt tatt ned og vi får se hvordan det går."
"Jeg vet ikke nøyaktig hva som kommer til å skje med Stranger Things sesong 5 når det gjelder hendelsene, men jeg kan forestille meg at den kommer til å trekke mange seere for Netflix til tross for at det er mange år siden vi så Stranger Things sesong 4, og det har vært nesten et tiår siden serien først ble sendt."
"Du kan være sikker på at folk fortsatt vil se på Netflix for å se dette i hopetall for uansett hva Netflix legger ut, om det er Stranger Things, om det er Squid Game, selv om kvaliteten ikke holder anmeldernes standard, kan den definitivt fortsatt imponere et bredt publikum.Men ja, som vi ser her, tar Vekna steget opp til Will."
"Jeg innser at jeg har gjort en klassisk YouTuber-kommentar over dette.Det merkes at vi nærmer oss slutten av uken.Nei, det var noen andre ting å snakke om også, men jeg tenkte vi skulle snakke om Stranger Things fordi jeg tror det er noe av det folk tenker mest på når vi går mot slutten av året."
"Det er en stor TV-begivenhet.Kommer du til å se på?Jeg er ikke sikker på at jeg kommer til å gjøre det, men la meg få vite hva du synes om det, så ses vi i morgen for Smell Chats TV-nyheter."
"Farvel.Ha det bra!"