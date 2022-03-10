GRTV News - Soulja Boy er tilbake med siste konsollsvindel

Rapperen har avslørt en ny enhet som tar mange friheter fra en annens design.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke litt litt om favorittrapperen deres, Soulja Boy. Ja, Soulja Boy er tilbake og han har returnert til videospillindustrien han en gang skapte så mye kaos gjennom. Tidligere har denne personen skal vi si har gitt ut en konsoll eller gitt ut flere forskjellige videospillkonsoller som folk var mindre enn fornøyd med fordi de egentlig bare var ompakkede versjoner av andre folks konsoller og de var litt av en svindel og han forsvant etter eller han forlot bransjen etter å ha fått mye kritikk for å gjøre det, men han er tilbake og han er gjør det hele igjen, så la oss ta en titt. Så ja, Soulja Boy's nye konsoll gir deja vu og svindel-vibber, men som du kanskje forventer er ikke alt helt etter boka denne gangen heller ikke da han bare har rebranded et annet format som ikke er klar over dette og tar mye mer betalt for det. Så hvis du har fulgt med i spillbransjen i lang tid, er Soulja Boy's navn er du sannsynligvis kjent med, om enn på tvilsomt grunnlag. I 2018 lanserte han sin egen konsoll som egentlig bare var en kinesisk piratenhet som han omdøpte og ga en urimelig pris tag. Det gikk imidlertid ikke så bra fordi enheten også var fylt med piratkopierte Nintendo spill, og de var ikke særlig imponert over grepet og tvang ham til å slutte å selge den."
"Han hevdet imidlertid at han hadde solgt millioner av konsoller og sa i 2019 at han var den mannen som fikk Nintendo of Americas daværende administrerende direktør Reggie Phil's til å slutte. Spol frem to år, og Soulja Boy var i gang igjen og planla å lansere sin egen konsoll i 2021. Det samme året hevdet han også å ha kjøpt Atari, noe Atari imidlertid benektet. Vi hopper nå fire år frem i tid til i dag, for nå er Soulja Boy i gang igjen. Via sin Instagram konto snakker han nå om sin nyeste spillenhet, Soulja Game Flip, og vi forstår at dette høres fristende ut, men det ser ut til at Soulja Boys svært liberale tilnærming til sannheten betyr at det kan være lurt å holde på pengene dine en stund til. Jeg kommer ikke til å spille av videoen, men hvis du vil sjekke ut innlegget hans, er det innebygd der."
"Enheten han selger er bare en rebranded Retroid Pocket Flip 2 en populær retro-enhet fra det velrenommerte selskapet Retroid. Soulja Boy tar imidlertid to til tre ganger så mye for sin Soulja Game Flip. Retro Dodo kontaktet Retroid for å finne ut mer om hvorfor de hadde inngått et samarbeid med Soulja Boy, og fikk et overraskende svar. I don't vet ikke om dette. Dette er ikke noen form for offisiell lisensavtale. Han har ikke tillatelse til å omprofilere produktene våre og selge dem som sine egne. Retroid Pocket Flip 2 er patentert i USA av oss selv. Kort sagt høres det ut som om Soulja Boy ikke vil ta over spillverdenen denne gangen heller, men hvis du virkelig vil betale for mye for enheten kan du gjøre det her. Hvis du foretrekker den mye lavere originalprisen, kan du kjøpe en Retroid Pocket Flip 2 her. Så ja, Soulja Boy er tilbake på sine gamle triks igjen. Du må lurer på når han kommer til å bli stoppet av en juridisk instans som gjør dette fordi han har bevist at han har et mønster av å gjøre dette nå. Dette er tredje gangen han gjør det, eller den tredje gang han i det minste har prøvd å gjøre det hvis du tar hensyn til Atari-situasjonen og fordi av dette er det en av de situasjonene hvor du noen ganger må anta at til slutt en eller annen form for juridisk instans kommer til å bli involvert fordi alt han gjør er å gå ut av sin vei og krenker opphavsretten, og det er vanligvis også, i hvert fall i denne situasjonen, ganske et lite selskap som Retroid de er ikke de kommer ikke til å ta over verden av konsoller selv, de gjør noe på egenhånd, og han har kommet inn og stjålet og han selger den til en eksklusiv pris, og han har sannsynligvis større optikk på grunn av navnet han har skapt gjennom årene, så det er en av de situasjonene der noen må involvere seg og stoppe Soulja Boy fra å gjøre disse tingene for hvis han har gjort det, hvis dette er tredje gang han i det minste har forsøkt å gjøre det igjen, så det vil bli en fjerde, hvis han fortsetter å gjøre det, for det gjør ham helt klart penger, og han bryr seg tydeligvis ikke om de svartes motreaksjoner eller virkningen det etterlater seg på enten selskapet han svindler eller bransjen og forbrukerne som han svindler."
"så noe må skje her, men igjen er det en bisarr situasjon, alle som kjøper dette fortjener å miste pengene som Soulja Boy ber om for det fordi det igjen er en svindel det er helt klart en svindel, og hvis du vil ha en av disse enhetene, gå og kjøp den fra selskapet som faktisk lager det offisielt og få det til en mye rimeligere pris og også støtte det samtidig ikke bruk penger på det denne fyren gjør fordi han har prøvd å svindle deg ved flere anledninger tidligere, og han gjør det igjen her, så det er det igjen Jonas beskriver han har en veldig liberal tilnærming til sannheten, men hvis du sier det for hva det er igjen, er det det er en svindel så vær forsiktig med denne og hver gang du ser navnet hans dukke opp i videoen spillindustrien bare anta igjen på dette punktet fordi det er dette mønsteret som dannes på dette punktet er det noe som skurrer, det er noe som skurrer litt bak kulissene som skjer her og igjen det er ikke det er ikke emne det er ikke meg som får en mening eller noe sånt, uttalelsen som har blitt delt av Retroid sier alt, og jeg vil bare til avslutte denne GRTV-nyheten vil jeg bare lese uttalelsen igjen, jeg visste ikke om dette, dette er ikke noen form for offisiell lisens i detaljavtale beklager at han ikke har tillatelse til å rebrande vår produkter og selge dem som sine egne Retroid pocket flip 2 er patentert i USA av oss selv så de har faktisk aktivt gått ut og sagt at han krenker deres opphavsrett og at han er deg vet at han svindler deg, så bare ha det i bakhodet når du ser denne gutten dukke opp på in i videospillindustrien i disse dager, fordi han tydeligvis prøver å trekke en rask en på deg igjen, men igjen når vi vet mer, må du sørge for å holde innlegg oppdatert ellers det er all den tiden jeg har, jeg kommer tilbake nå på fredag for de neste GRTV-nyhetene for fra meg på minst så ja, følg med på det, og ellers håper jeg du nyter resten av onsdagen din, nyt torsdagen din, og jeg ser dere alle i slutten av uken"