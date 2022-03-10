Bellroy Leather Pixel Folio (Quick Look) - Luksuriøst utseende

Dette mobildekselet er kompatibelt med Pixelsnap og er designet for å forbedre utseendet til smarttelefonen din.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Det er på tide å se på et Bellroy-produkt igjen, og det er alltid fantastisk fordi de leverer materialene sine på en klok, trygg og bærekraftig måte, og det er veldig viktig for oss her, spesielt når vi snakker om lær."
"Det ser også vanligvis veldig stilig ut, og de beskytter vår verdifulle forbrukerelektronikk.Vi har tatt en titt på en rekke produkter fra Bellroy i løpet av de siste fire årene og de har alltid kommet best ut.Nå nylig ble Pixel 10 Pro Fold lansert, og det er en ganske fantastisk telefon totalt sett og du vil selvsagt beskytte den, for selv om Google har gjort den slik at den faktisk er IP68 støv- og vanntett, noe som betyr at det sannsynligvis er en av de mest godt laget sammenleggbare på markedet i dag, men den er fortsatt skjør på den måten at telefoner er."
"Så Bellroy la ut dette.Det er Leather Pixel Folio Cover, og det kommer i to farger som de var så snille å sende over.Nå er det et par ting du sannsynligvis bør vite om dette, og det er fundamentalt forskjellig fra en rekke andre omslag som du sannsynligvis kommer til å se på, og vi skal komme til hvorfor."
"Først og fremst, svart eller brunfarget skinn, det er et mikrofiberfôr inni som er veldig mykt å ta på, og du kan umiddelbart kjenne hvordan kvalitetsfølelsen er og det er veldig likt Bellroy å ha stramme produksjonstoleranser her, og du kan allerede se det sirkulære pikselmagnetikonet på linje, noe som betyr at selvfølgelig, ja, hvis du bruker denne, Pixel Leather Folio, bruker du piksel-snap-funksjonene i telefonen til det fulle, på en måte i full grad."
"Poenget er åpenbart at pikselkobling er veldig lik MagSafe, noe som betyr at hvis du bruker dette på Pixel 10 Pro Fold, vil du da være kompatibel med en rekke MagSafe tilbehør, ladere, holdere, som bilfester, en rekke av disse tingene.Så den er sikker, og den opprettholder også den svært viktige funksjonaliteten."
"Jeg leste også på baksiden, det er en av grunnene til at jeg har den her, og Jeg ser alltid etter måter som disse selskapene som lager lærprodukter kan selv bli revidert og kontrollert for bærekraftig materialbruk, og dette er et sertifisert B Corp, som sier at det er et middel for dem til å finne bedre måter å kjøpe inn brevene våre på, redusere miljøpåvirkningen vår og sørge for at produktene våre varer så lenge som mulig."
"Dette er altså en sertifisert B Corporation, noe som betyr at den sannsynligvis har gjennomgått en uavhengig revisjon, noe som betyr at du stort sett kan stole på læret, produksjonsprosessen valg av materialer, noe som er herlig.Denne ytre rammen her har disse små klistremerkene her, som faktisk er selvklebende, noe som betyr at når du setter den inn, fordi det den faktisk fester seg på telefonen er så lite, betyr det at at limet griper tak i den på en annen måte."
"Så akkurat nå har vi en dbrand-hud på for en annen type dekning, men når du kan sannsynligvis se hva jeg snakker om her, det er en veldig tynn skinne som fanger opp den faktiske kanten av telefonen, noe som betyr at limet sannsynligvis er en god ekstra beskyttelsesskinne for å sørge for at den ikke faller av."
"Som du også kan se her, har den faktisk litt plass til et slags kort som du ikke har på telefonen din, som er en nydelig liten, og den er forresten så tynn at til og med selv om kortet er der, betyr dette innrykket at det fortsatt vil brettes flatt på telefonen seg selv."
"Nå kommer vi til den interessante delen.Det er åpenbart slik den er ment å beskytte telefonen din, og så åpner den seg på to måter.Du kan enten åpne den slik, magneter holder den på her også, men når du åpner den, vil telefonen åpne seg selv, og det kule er at nå får du bare tilgang til din vanlige, lille skjerm, men den kan også foldes sammen, og da blir den nesten blir som et bokomslag, kan man si, og den er bare beskyttet på en helt annen måte."
"måte.Så dette vil helt sikkert skape noen bilder av eldre mennesker som elsker folioomslagene sine, men kanskje i en sammenleggbar telefon gir det mening fordi det fullfører bokanalogien som jeg synes er så viktig."
"Å åpne slik er bokstavelig talt som å åpne en skinninnbundet bok.Så dette er offisielt godkjent av Google, det er laget i samarbeid med dem, og vi kan nok allerede si at dette kommer til å bli et godt kjøp hvis du liker den generelle design og estetikken til denne."
"Følg med på Game Rector for mye mer om Bellroy. Ha det."