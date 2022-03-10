Microsoft Surface Laptop Studio 2 (Quick Look) - Sømløs og stilig

Den nyeste Surface -enheten er ment å fungere både som et stilig nettbrett og en kraftig bærbar PC, og tilbyr uante produktivitetsmuligheter.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Vi er utrolig sent ute med denne.Microsoft Surface Laptop Studio 2 kom ut, vel, denne har en 13. generasjons Intel Core i7 inni sammen med en NVIDIA RTX 4050, noe som betyr at vi ligger to generasjoner etter på CPU og en generasjon bak på GPU."
"Det betyr at den fortsatt kommer til å være svært ytelsessterk for en rekke ulike oppgaver, men når du er der ute og bruker tusenvis og tusenvis av dollar på noe som er veldig premium og nesten bygget for den kreative bedriften, er du sannsynligvis ikke kjøpe noe som allerede mangler to generasjoner, spesielt ikke når du ikke kan oppgradere CPU-en."
"Så hvorfor viser vi deg Microsoft Surface Laptop Studio 2?Vel, det er et par ting.Dette var hva Microsoft var villig til å sende oss, og vi er veldig takknemlige for det, men også fordi det minner meg på hvor viktig Surface-serien av bærbare datamaskiner er for oss."
"kan være.For det har vært mange feilslag i Surface-linjen.Surface Duo og Surface Duo 2 nådde ikke ut til et bredt nok publikum globalt.Surface Neo, det sammenleggbare nettbrettet, ble aldri noe av, og Surface Laptop-serien, som har vært på og av i en del år."
"Folk elsker Surface Book, og det ser ut til at folk blir laget på Surface Studio, men hvis det er én ting som jeg synes er veldig, veldig tydelig når du plukker opp denne, så er det at produksjonen, produksjonstoleransen som vises her, er veldig MacBook-aktig.Og hvis det er én ting jeg tror PC-bransjen trenger, så er det bærbare datamaskiner som har den toleransen."
"Noen av dem nærmer seg, men det går på bekostning av produktivitet og batterilevetid, i materialbruk, men Surface er så herlig å holde i at du får følelsen av at den toleransene her er like stramme som de er i Cupertino-merket.Så det er veldig tydelig her."
"Jeg vet at mange synes at basen, den doble basen, er litt kontroversiell fordi de har installert en slags underramme under som huser alle eksosrørene fra kjølingen, ser det ut til, eller så er det et inntak, vi vet faktisk ikke.Poenget er at de er plassert under selve chassiset, noe som gjør det mye tykkere."
"Men det er faktisk noe du ikke legger merke til når den er lukket.Og når du åpner den opp, er det selvsagt en nydelig maskin å se på.Alt er myke kurver.Det ser ut som om det kommer til å være komfortabelt å bruke for deg."
"Og fordi det er en Surface Studio-laptop, er den også ment å være ytelsessterk, noe som det er den absolutt.Tastaturet er blant de beste som finnes.Det er mykt, det er som en pute, det er utrolig taktilt og bare herlig å bruke."
"Styreflaten er stor uten å være for stor.Skjermen, før vi kommer til selve festelementet her, er åpenbart Microsofts egen PixelSense.Dette er en 14,4 tommers skjerm, som jeg synes er en fin balansegang mellom MacBook Pro 14 og MacBook Pro 16."
"Det er 2400 x 1600, en gang ved 120 hertz.Men viktigst av alt, kanskje du kan se det hvis du har et trent øye, men dette er 3 x 2.Det betyr at det er en høy skjerm, mye høyere enn dine 16 x 10, noe som også eliminerer haken nedenfor."
"Det betyr at det er mer plass til rulling, til vertikalt innhold, som er mye av dette dager.Selv om du ber en AI eller bare lager mer i Photoshop og vil ha mer plass der, er 3 x 2 en veldig god måte å gjøre det på, og Microsoft har kjempet for det i årevis."
"Nå er det åpenbart også en berøringsskjerm på grunn av det jeg skal vise dere, men vi har gjort dette før, så det er ingen stor ekstra ting her, men denne skjermen kommer ut.Det er det som gjør den til en Surface Studio.Nå festes den med disse magnetene."
"Det er ingenting som holder den på plass akkurat nå.De sier at den er dynamisk, men det er egentlig ikke tilfelle, for det ville bety at den er posisjonerbar.Det er det ikke."
"Det finnes visse moduser du kan bruke.Så dette er bare standard.Som du kan se, er det faktiske lokket ikke mye tykkere som følge av dette, men fordi du kan gjøre dette, blir det et tegnebord."
"Et tegnebord er et veldig spesielt begrep fordi det stiller helt spesifikke krav til av kreative fagfolk som ønsker dette.De vil ikke ha ting som er flate.De vil ha ting i en vinkel, noe som betyr at dette skaper en perfekt tegnebrettopplevelse."
"Hvis du går fra håndskrevet arbeid til å tegne for et profesjonelt behov, det er mange andre grunner til at du kanskje vil ha denne, og du kan bruke hvilken som helst Wacom blekkstøttede blyanter på overflaten hvis du vil, inkludert de 10 som den gode Herren ga deg."
"Men det er også noe som ser ut til å være en stor hit blant kreative fagfolk også, nemlig det Microsoft kaller staffeli modus.Staffeli modus er ganske enkelt å plassere den her.Det er en ekstra rekke med magneter som holder skjermen på plass."
"Det er også her du har tilgang til noen av musepadets funksjoner mens du skjuler tastaturet bort hvis du ikke trenger det.Igjen, det er like enkelt som å skifte tilbake og deretter lukke.Dette synes jeg er en genuint god idé, og selv om jeg ikke kan, kan ikke, vi skal ikke engang å benchmarke dette, for hvorfor skulle vi det?Den kommer til å komme til kort i forhold til nesten alle bærbare datamaskiner fra de siste to årene, og vil være dyrere enn dem alle på grunn av måten overflater er priset på."
"Men jeg ville ta dette med på lufta for å få sagt at jeg tror dette er en idé som Microsoft bør forfølge.Overflater er kule.Vi trenger bærbare Windows-maskiner som er kule."
"Og med det ekstra verktøyet for kreative fagfolk, som er en unik, tredelt stil, det gir også mening.Vi ses på den neste."