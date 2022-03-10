Bang & Olufsen Beoplay Eleven (Quick Look) - Levende lyd

Disse førsteklasses in-ear-hodetelefonene er designet for å gi lydkvalitet og utmerket støyreduksjon.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.For ikke så lenge siden presenterte Bang & Olufsen et nytt sett med in-ears som koster, tror jeg, omtrent litt under 2000 dollar."
"Det er deres desidert dyreste sett med in-ear-øretelefoner hittil, og det er en rekke grunner til at de sier at det koster det det gjør.Men hvis du er ute etter noe, Bang & Olufsen, som har deres varemerke varme estetisk design og deres sans for produksjon, som stramme produksjonstoleranser og bare deres generelle passform og finish, men ikke ønsker å betale så mye, vel dette, i forhold til til det, virker det nesten som et røverkjøp."
"Dette er Bang & Olufsen Beoplay 11, og disse vil koste deg rundt $500-ish, som er mye mindre, men de er fortsatt ganske kule.Og selv om det er noen problemer her og der, har de for det meste kommet seg unna med det."
"Dette er åpenbart aluminium, veldig tynn aluminium, men du kan sannsynligvis allerede se at det er en veldig pent konstruert liten pille her.Så igjen, litt plast, for eksempel på innsiden her, soft-touch plast, som fungerer veldig bra, det samme med selve enhetene."
"Her bak har vi både USB Type-C for lading og trådløs Qi-lading som må være der når du krever så mye penger.Men det kule er selvsagt passformen og finishen, som oversettes veldig dårlig til kameraet, men la meg bare føle når du beveger den rundt i hendene dine, magnetenes klikk når du lukker kabinettet, når du tar ut en enhet og setter den inn igjen, det hele føles sterkt, bevisst, og igjen, med stramme produksjonstoleranser, noe som betyr at det ikke er noen små hull, ingen særegenheter her eller der, det er bare veldig, veldig solid."
"Både kabinettet og selve enhetene er IP57-sertifisert, noe som betyr at både for støv og vann.Jeg tror ikke det betyr at du kan ta dem med på en svømmetur, men du bør virkelig være kunne løpe i en stor regnbyge med mye sprut uten å bekymre deg i det hele tatt."
"Så selve enhetene er litt trange, et lite nummer her.De ser store ut, men de er faktisk ikke i øret.Det som slo meg som merkelig, er at man skulle tro at med denne stilken, denne stilken.ville bruke en form for AirPods Pros klemmesystem."
"Jeg vet ikke om du har brukt et par AirPods Pro først, men det kule er at å klemme på den, antar at det er vanskelig uten å demonstrere.Så la oss si at jeg på dette tidspunktet ønsker å sette musikken på pause.Jeg vil da klemme på denne, og det vil være en utløser når kraften blir brukt som vil, du vet, konstruere den handlingen."
"Men disse kan ikke klemmes.Det er den lille sirkulære platen der, som er berøringsaktivert, som lar deg betjene in-ears.Og det passer bare ikke så bra."
"Denne platen er for liten, og den føles mindre responsiv enn den burde være.Jeg skulle gjerne sett at disse kunne klemmes, men det kan de ikke.Enhetene i seg selv er store.De er varme."
"Vi kan helt sikkert komme inn på tekniske detaljer.Vi kommer til å gå gjennom disse, men poenget er at de har den virkelig nydelige sprø lydsignaturen som Bang & Olufsen er kjent for.De har en ny vindbeskyttelse som gjør at de er mye bedre å snakke i når du har samtaler og det er vindstøy, for eksempel."
"De har dobbelt så mye ANC-kraft, noe du virkelig kan føle.De låter fantastisk.Det er det du trenger å vite.Det som er avgjørende for meg her, er batteritiden."
"Med ANC på, kan du regne med omtrent fem og en halv times kontinuerlig bruk, rundt 20 timer alt i alt.Det kan dobles av andre i dette spesielle feltet.Vi kommer til å gjennomgå dette i sin helhet veldig snart, og vi vil komme inn på om disse problemene betyr noe i det lange løp, og om lyden kan veie opp for det."
"Vi ses på neste løp."