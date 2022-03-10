UGreen MagFlow 3-in-1 Charger (Quick Look) - Full fart, fast passform

Denne magnetiske laderen er designet for å være det perfekte verktøyet for å lade opp en iPhone, en Apple Watch og et par AirPods, alt på en gang.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Vi har tatt en titt på en del Ugreen-produkter i løpet av de siste par månedene, og hver gang vi føler at Ankers nesten-dominans på markedet virkelig er utfordret her, fordi dette er gjennomtenkte og effektive produkter som vil redde tid og krefter i en produktiv arbeidsdag."
"Ta for eksempel denne, MagFlow 3-i-1 magnetisk trådløs lader.Den er riktignok veldig Apple-aktig, men samtidig har de klart å sette G2-merket på den her, noe som betyr at noe som Pixel 10 Pro Fold bare kan festes på den og motta alle wattene som denne trådløse laderen kan gi."
"Så det er virkelig mye kult som skjer her, spesielt når disse produsentene tar seg av kundene sine, ikke bare Apple-kundene, men sørger for at de at disse fungerer for Qi Wireless 2-brukere, spesielt hvis mange bruker Google og begynner å lage Qi Wireless 2-lignende Pixel Snap-lignende produkter som kommer fremover."
"Denne MagFlow 3-i-1 magnetiske trådløse laderen består av tre forskjellige tilstander.Den tar opp én enkelt USB Type-C-port her.Du får laderen med i esken, noe jeg synes er helt fantastisk og også en ganske fin liten USB Type-C-kloss her."
"Jeg synes det er nydelig.Den tar 45 watt, noe som betyr at du kanskje allerede har en som kommer til å levere strømmen som denne trenger, men det er likevel en fin detalj at den ligger i esken, noe for eksempel Nomad har sluttet å gjøre."
"Hva kan du ta betalt for?Først og fremst er det den magnetisk ladede trådløse ladeplaten her, som som sagt støtter både MagSafe og Pixel Snap på de nye Pixel-telefonene, forhåpentligvis også andre fremover."
"Og hvis du tilfeldigvis har et deksel eller en telefon som ikke har magnetisk ladespole, vil mange deksler legge den til for deg, slik at du fortsatt kan bruke den.Det kule er at dette faktisk kan posisjoneres.Den sitter her på et lite metallhengsel, noe som betyr at den kan være ganske nær her, ikke sant som jeg nettopp viste deg, men du kan heve den opp og vinkle den langt fremover."
"Hvis du for eksempel vil, la oss si at du har denne på nattbordet ditt, og du ønsker å se på noe, kan du vinkle den på en slik måte at det fungerer for deg.Du kan faktisk også flytte den over på den andre siden.Jeg vet ikke hvorfor du ville gjort det, men poenget er at valget er der."
"Det er en liten gummibelagt kapsel her, og denne er åpenbart laget for et par AirPods og denne vil lade med AirPods-ladehastigheten, men hvis det kniper, kan du kanskje sette et annet par trådløst ladende AirPods på den, som en AirPods-konkurrent, for eksempel som Google Pixel Buds Pro eller noe, OnePlus, det er mange, mange ting der ute som ville gitt mening."
"Jeg tror at det sannsynligvis er et dumt trekk for Ugreen å gjøre innrykket her AirPods støpt fordi dette gummimaterialet, du kan sannsynligvis ikke se dette på kamera.Dette er motstandsdyktig, noe som betyr at hvis du legger noe der, kommer det ikke til å gli bort med en gang."
"Så hvis de bare har gjort den flat og deretter dekket den med dette gummimaterialet, vil du sannsynligvis kunne ha satt inn et annet par trådløse in-ear-lyttere her, og hva dette lille innrykket kan føre til at noen av dem kanskje ikke vil passe.Vi hadde nettopp Bang & Olufsen Beoplay 11, og selv om denne kanskje passer, er det, hvis du kan litt for stor, faktisk."
"Så kanskje fordi den faktisk buler ut her, så vil den ikke fange opp den trådløse ladespolen.Dette kunne vært unngått ved å ikke gjøre det til et innrykk.Jeg tror likevel at de, med den trådløse Qi-slangen her, og kanskje hvis personlige in-ears passer, er det allerede en god mengde verktøy."
"Når du klikker på denne, er dette en Apple Watch-lader.Det er en veldig god idé at den er helt skjult hvis du ikke har en Apple Watch eller ikke bruker en Apple Watch.Det er virkelig innovativ tenkning fra Ugreen her."
"Helt nydelig.Hvis du også vil lade noe, finnes det en ekstra USB Type-C-port der.Hvis alle disse tingene skal brukes samtidig, AirPods, iPhone, Apple Watch og lader noe fra baksiden av en kabel, så kommer alt til å lade ganske mye sakte fordi den bare får 45 watt."
"Men det er likevel utrolig mye nytteverdi i det som kan tenkes å være en ganske liten pakke.Så jeg synes dette er veldig imponerende.Vi ses på neste."