Logitech MX Master 4 (Quick Look) - Tilpassbar kontroll

Denne musen er utviklet for å gi deg presisjon av topp kvalitet og oppslukende kontroller takket være den tilpassbare haptikken.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Dette er stort for meg.Jeg er ikke sikker på at det er stort for noen, spesielt ikke de som jobber med spill, men jeg er en kontorarbeider."
"Jeg sitter her og gjør kontorarbeid hver eneste dag.Folk tror at vi sitter her og lever av å spille videospill.Det gjør vi ikke.Vi gjør kontorarbeid."
"Vi sitter med musen, med tastaturet, vi skriver, vi navigerer i nettleservinduer og gjør research.Det er det vi gjør.Så skikkelig kontorutstyr er veldig viktig for oss, for effektiviteten vår når vi sitter og gjør det."
"Og MX Mastermice fra Logitech har vært avgjørende for min komfort og effektivitet nesten alltid siden jeg begynte å jobbe her.Så det grunnleggende i Master-serien er det samme.Jeg mener, denne spesielle formfaktoren er ikonisk."
"Disse selges i tusener, titusener, hundretusener over hele verden.Og folk som liker denne spesielle superergonomiske formfaktoren, og med ergonomisk mener jeg selvsagt denne enorme, skulpturelle fordypningen hvor du har hele tommelleddet ligger og hviler, er veldig viktig."
"De har laget den i et annet materiale denne gangen.Det er en mikrostrukturert plast.Den er produsert på en bærekraftig måte.Det er svært økologisk i konstruksjon og produksjon."
"Og det føles deilig å ta på.Men likevel, mange av disse tingene kommer nok til å virke veldig kjent når du først har sortert vrir det rundt fingeren.Når det gjelder batteriet, holder det i 70 dager på en lading."
"Dongelen du får, er både USB type C. Det er en USB type C-dongle, noe som er herlig å se.Ikke lenger USB type A-dongler.Og Bluetooth, hvis det er det du vil ha."
"PTFE-føttene gjør at den glir uanstrengt når du bruker den.Og det er fortsatt mye ekstra nytte, spesielt her.Dette lille området her er faktisk et område hvor det er en haptisk motor denne gangen.Det betyr at denne vil gi deg tilbakemelding."
"Du kan konfigurere dette i Bolt Logitech Options Plus-appen via Bolt-dongle-mottakeren.Det betyr at du får ekstra tilbakemelding når du bruker den.Og denne lille action-ringen her vil også, du kan gjøre det slik at det føles som escapements tikker over tennene på et tannhjul."
"At det er en fysisk tilbakemelding der.Det er også lagt til små museknapper her, noe som er helt nydelig.Og dessuten er det et krafthjul her, som kan veksle mellom å være helt fri form."
"Så akkurat nå, jeg vet ikke om du kan se det, akkurat nå snurrer den bare slik.Og når du klikker på den, så bremser den ned og det blir inkrementer igjen.Så hvis du må bla gjennom et langt dokument, trykker du raskt på denne, og den vil bla, bla, scroll."
"Du stopper den, og den bremser.Og så kan du rulle i trinn hvis det er det du vil.Disse tingene høres dumme ut når du er en spillentusiast.Jada, det er 8000 DPI nå, men det er fortsatt bare 125 Hertz polling."
"Og den veier 150 gram.Dette kommer ikke til å være spesielt innbydende for noen som vil ha minst mulig friksjon når de spiller Counter-Strike 2.Men for folk som blar i dokumenter og gjør kontorarbeid, er dette helt utrolig."
"Og jeg vil fortsatt anbefale den til alle der ute som driver med slike ting.Vi ses på neste."