UGreen Nexode Power Bank (Quick Look) - Ultra-bærbar

Denne powerbanken er laget for å være svært bærbar, men likevel stor nok til å lagre rikelig med strøm til de ulike gadgetene dine.
"Hei alle sammen, og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Denne gangen tar vi en titt på en powerbank fra Ugreen, som er en nydelig ny partner for Quick Look-kanalen, noe som er veldig hyggelig."
"Vi har lenge hatt lyst til å få tak i noen av tingene deres.Dette er som sagt Nexode.Det er en 20 000 milliamperetimer powerbank, som kan lade opp til 165 watt, noe som for mange er det raskeste du kommer til å kunne lade, fordi det er den raskeste den grensen er satt av enhetene du lader på."
"Noen kinesiske telefoner vil kanskje lade raskere enn dette, men det vil være som MacBook-en din, iPhone, Samsung-telefonen din, øreproppene dine, hva det enn er, de vil ikke kunne lade på 165 watt, og heller ikke noen hurtigladende bærbare datamaskiner vil kunne komme så høyt.Poenget er at det er veldig imponerende alt i alt, og det må bety at Ugreen har forsøkt å en ganske kul termisk styring for å oppnå den hastigheten, noe som genererer mye varme."
"Men det er faktisk ikke grunnen til at vi tar en titt på det, fordi det er mye av 20 000 milliamperetimer powerbanks der ute.Det finnes til og med mange med et lite display som dette.Den er veldig ankerbelagt i sitt utseende, men jeg er ikke sikker på hvem som kom først, Ugreen eller ankeret."
"Jeg ser bare denne rektangulære formen med en skjerm montert her, og jeg tenker på det.Men det er en kul ting som denne gjør som Anchor ikke gjør, og det er, la oss si at du vil lade med strømbanken din, må du grave frem en helt annen ting, som er kabelen du fester til øreproppene, telefonen eller hva det nå er."
"Men hvis den lades med USB-C, trenger du ikke å gjøre det, for denne har en oppladbar eller en uttrekkbar kabel.Så du trekker slik, og du har alltid en USB Type-C-ladeledning med deg uansett hvor du er du går."
"Det er en stor nyhet, og det skaper, eller fjerner snarere, et helt lag av forvirring og en slags dårlig design der du må ha med deg to ting.Nå er den andre tingen innebygd i den første tingen, så du bærer mindre, det er mindre rot, og det er også mindre sjanse for at du står der med en fulladet powerbank og ikke nødvendigvis har den riktige kabelen for å lade det du trenger."
"Det er bare en god idé.Nå er den smartere enn som så, fordi den er magnetisk lagret, og som gamle vakuum støvsugerledninger som du sikkert husker, når du trekker den til sitt ytterste og lar den vil den automatisk trekke seg tilbake, og den lille magneten på kabelhodet vil holde den på plass."
"Som du sa, jeg slet litt med å få den ut i første omgang, jeg mener du kan sikkert gjøre det raskt hvis du vil, men poenget er at den skal sitte godt der inne.Du vil ikke at denne skal henge og dingle, og takket være magneten holder den seg på plass.Det finnes også en USB Type-A-port, og jeg er ikke sikker på hvorfor vi trenger USB Type-A-porter nå."
"virker egentlig USB-C-kodet, og også en USB Type-C-port her.Igjen, 165 watt er virkelig seriøst, så det er veldig kult, og jeg liker det veldig godt.Vi får se hvordan den holder seg i en gjennomgang når vi må begynne å lade ting med den, men så langt er den veldig kul."
"Vi ses på den neste."