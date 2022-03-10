Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura (Quick Look) - AI-Revolutionary Laptop

Denne bærbare PC-en er laget for å være et kraftverk med høy ytelse ved å kombinere evolusjonære funksjoner og AI-forbedringer.
"Hei alle sammen, og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.For noen år siden var det mye positivitet og kraft og press her for å dekke ThinkPads i dybden, og det gjorde vi."
"Vi tok for oss de vanlige X1 Carbons etter hvert som de gikk gjennom sine ulike generasjoner.Vi dekket til og med en rekke av de merkelige framstøtene i andre retninger, Yoga, for eksempel, og Xtreme, den større med 15- og senere 16-tommers skjerm.Men greia med ThinkPads er at det er en veldig iterativ prosess det meste av tiden."
"Så på et tidspunkt falt vi ut av den vanlige dekningen.Det er en stund siden jeg har brukt en vanlig ThinkPad.Dette er ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition.Jeg er ikke helt sikker på hva som gjør den til en Aura Edition."
"Jeg er ganske sikker på at det kan være at den er fullstendig Intel-baked, så det betyr at Intel Core Ultra 7 og en ARC GPU-enhet.Eller kanskje det bare er det nye redesignet, som vi kommer tilbake til.Men dette er i hvert fall Gen 13-versjonen av ThinkPad."
"Og det er en slik glede, det er en slik gave å være tilbake på en ThinkPad.For jeg føler at selv om denne er laget i et helt annet miljø, så er det fortsatt måte enn en MacBook Pro, er den bare så fint laget og så behagelig å bruke.bruke at det sannsynligvis er en av de bærbare datamaskinene som jeg vil anbefale til PC-brukere som bare vil ha vanlig arbeid gjort."
"Så la oss gå gjennom hvorfor.Først og fremst er den fortsatt laget av karbonfiber med myk berøring.Det er ikke bare karbonfiber, men det er vevd inn med forskjellige andre materialer.Men det du får er en veldig myk følelse."
"Det føles nesten som Alcantara.Og ja, som du sikkert kan bekrefte hvis jeg vifter litt med den i lyset, så gjør den det suge opp noen fingerfett fingeravtrykk, noe som er synd, fordi du vil ha det kule finishen."
"Men likevel, du kan kjenne med en gang du tar den opp, og forresten, dette er rundt en kilo, så den er utrolig lett, og den er helt fantastisk å holde i.Veldig lett, utrolig slitesterk.Den er fortsatt Mil-STD 810H-sertifisert."
"Det er det ikke, jeg tror ikke det er et eget byrå som validerer disse Mil-STD-sertifiseringene, men det er likevel kult å se at dette fungerer utmerket i lave temperaturer, i høye temperaturer, i trykk, det er mange forskjellige ting som denne vil gjøre bra.Det er også et kult utvalg av porter, selv om den er liten, to Thunderbolt-porter her på siden ved siden av USB-A, jeg tror det er 3.2."
"Du får HDMI i full størrelse på den ene siden ved siden av en annen USB Type-A-port, flott, en liten Kensington lås, jeg mener, alt er bra her.HDMI i full størrelse er en veldig fin detalj, for hvis du haster rundt i styreromsmodus, må du kanskje raskt koble denne til en ekstern skjerm, og du vil ikke ha med deg med deg en dongle."
"Den nye Aura, jeg tror det er det det er, er redesignet, og det er nok det som trekker tankene opp her.Hvorfor er dette her?Dette er faktisk en liten montering der webkameraet sitter."
"Grunnen til at det ikke er senket ned i lokket på enheten, er at selve skjermen kan være helt kant-til-kant, og jeg skal vise deg det nå.Så her kan du se at i stedet for å dyppe inn i selve skjermen, har den tillatt Lenovo å lage en virkelig liten, slank ramme ved å montere den på denne lille braketten her på toppen, hvor du også har en fysisk bryter for å sikre at du enten vil ha skal være synlig eller usynlig, avhengig av hva du foretrekker."
"Det gir oss dette tastaturet.Dette er det beste tastaturet på en bærbar PC.Jeg tror den er veldig nær Microsoft Surface-laptopen, og den har også en fantastisk styreflate.Selvfølgelig, det lille sporingspunktet, som betyr at du kan kontrollere musene som ...dette."
"Mange foretrekker det faktisk, og jeg har hørt en merkelig historie om at det er når folk bærer den slik fordi forretningsfolk gjør det, og så liker de å gjøre dette.Ikke sikker, bruker det ikke selv, men det er en ikonisk del av pakken.Denne skjermen er en 14-tommers OLED-skjerm."
"Jeg tror den er på 2880 x 1800, en virkelig nydelig mettet OLED, ikke så lyssterk, men fantastisk å bruke.Som sagt, Core Ultra 7, 32 gigabyte RAM, 2 terabyte SSD, fantastisk liten maskin, så komfortabel å bruke, 11 timers batteritid også."
"Den er utrolig dyr, men likevel, kommer til å anmelde denne, og jeg kommer nok til å like den veldig godt.Vi ses på neste."