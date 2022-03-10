GRTV News - Pokopia will launch in March 2026

I et Game Key Card -format.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke om litt om et annet Nintendo-produkt. Denne gangen går vi bort fra å snakke om mye om Mario Galaxy-filmen som vi har gjort denne uken, for i stedet å snakke om Pokopia, som er en slags Animal Crossing-lignende Pokemon-opplevelse som de annonserte på en av de siste presentasjonene. Jeg kan ikke fortelle deg nøyaktig hvilken fordi det er vært mange Nintendo-direksjoner i det siste, inkludert den som skjer i ettermiddag i forbindelse med Mario-filmen. Men ja, den er på vei nå, og nylig delte Nintendo litt informasjon om spillet, nemlig utgivelsesdatoen og også hvordan de planlegger å lansere spillet, for med Nintendo Switch 2 introduserte de tydeligvis en ny type, antar jeg format nesten, og de kommer til å dra nytte av det, om man kan si det sånn, for dette kommende spillet. Så ja, Nintendo vil bryte sin eneste regel på Nintendo Switch 2. Pokopia vil bli utgitt som et spillnøkkelkort. I tillegg vil kassetten ha en premiumpris i Japan som bare matches av Mario Kart World. Så ja, det har vært en veldig merkelig uke i Nintendos fan-kommunikasjon. På den ene siden ser vi alle frem til morgendagens lansering eller dagens lansering av Super Mario Galaxy-filmtraileren under en spesiell Nintendo-direkte. Og på den annen side, det som skjedde for en time siden med kunngjøringen av utgivelsesdatoen for Pokopia, Pokemon-livssimulatoren medutviklet av Creatures Inc og Game Freak sammen med Koei Tecmo. Så den eneste offisielle informasjonen som er utgitt er at Pokopia kommer den 5. mars 2026. Det er ingen trailer for nå, selv om Sarubi bekrefter at den kommer den 13. november, en torsdag. Klokka 14, det vil fortsatt være GMT tror jeg og 15 satt. Så hva Nintendo ikke har bekreftet i kunngjøringen heller, selv om det har bekreftet gjennom offisielle bilder og en video, er at Pokopia vil komme i en fysisk format med en premiumpris, som vil være tilsvarende 8 980 yen, som er den samme pris som Mario Kart World i Japan og i spillnøkkelkortformat. Så det er sannsynligvis kommer til å bli et ganske dyrt spill. Du ser på, hva kostet Mario Kart World i detaljhandelen til? Var det 60 pund for en digital versjon, 70 pund for en fysisk? Så du er sannsynligvis ser på lignende for det. Det stemmer, Nintendo har bestemt seg for å bryte den eneste regelen det hadde holdt på Nintendo Switch 2 til nå, som var at selskapets utgivelser ville alltid kommer komplett på den fysiske kassetten. De har til og med opprettholdt dette med det nylige Hyrule Warriors Age of Imprisonment, utviklet av Koei Tecmo, men utgitt av Nintendo."
"Pokopia er det motsatte tilfellet, utviklet av Nintendos datterselskaper, men utgitt av av Koei Tecmo, og det ser ut fra skjermbildene av utgivelsen, nøkkelkortet vil bare gi tilgang til installasjon av ca. 10 gigabyte med spillfiler. Kunngjøringen har utløst raseri fra selv de mest ivrige tilhengerne av merkevaren i Pokemon og alltid en ubehagelig presedens for Nintendo å omfavne fremtidige utgivelser av sine egne eller i det minste de som de er involvert i som spillnøkkelkort. Noe som ikke vil få japanerne til å publikum veldig fornøyd heller når det fysiske spillsegmentet fortsetter å ta førsteplassen i distribusjonen. Så hva tror du, vil Pokopia være et isolert tilfelle innenfor Nintendos utgivelser, eller er det bare det første steget i en ny markedsstrategi?Nå er jeg personlig en som ikke har kjøpt fysiske spill på lenge."
"Jeg skjønner hvorfor folk gjør det, ikke misforstå meg, det gjør jeg. Jeg forstår hvorfor det er viktig for mange mennesker å investere i fysiske kopier av videospill. Men jeg er også en av dem mennesker som ikke pleier å gå tilbake til videospill veldig ofte, eller hvis jeg skal gå tilbake til et videospill, er det i nyere tid. Jeg pleier ikke å gå tilbake til ting som er betydelig eldre. Jeg prøver så godt det lar seg gjøre å hele tiden se fremover og hele tiden sjekke ut ting som kommer ut eller nylig har kommet ut. Det er derfor jeg aldri har blitt irritert over spillnøkkelkortformatet. Jeg kan forstå hvorfor folk er opprørt over det, og du tar bort det fysiske elementet, og du tar bort muligheten til å installere eller bare sette et fysisk sett inn i Switch 2 for at den skal kunne fungere. Det kan jeg forstå. Men samtidig viser det at Nintendo, som vanligvis ikke følger markedstrender så mye, at de prøver å kjøpe seg inn i dette digitale første verden som vi ser. Mange mennesker kjøper hovedsakelig digitale spill."
"Hvis du ser på Japan, er det kanskje litt annerledes, men hvis du ser på Vesten, er digitale spill betydelig mer populære enn fysiske spill. Så jeg kan forstå hvorfor dette irriterer Nintendo fans på feil måte, hvorfor dette kan irritere japanske fans på feil måte, og hvorfor dette kan opprøre folk som forventer noe fra Nintendo. Men samtidig kan jeg også forstå hvorfor de gjør det. Men ja, utover det er Popcopia satt til mars 2026. Så det kommer til å bli en av de tidligere lanseringene i år. Jeg tror vi kommer til å se en gjenspeiling av 2025 og 2026 ved at mange spill kommer til å komme ut i de tidlige delene av året, for nå er GTA nok en gang satt til en høstlansering, som betyr at våren og sommeren er helt åpen for alle. Så du kommer til å se mange spill, tror jeg, som kommer ut da, og Popcopia er det neste som har blitt annonsert for et lanseringsvindu i mars. Men igjen, etter hvert som vi hører mer om dette spillet, ser vi mer om dette spillet, sørg for å holde deg oppdatert. Men ellers, ja, det er all den tiden jeg har. Så takk dere for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på neste GOTV News, som for meg faktisk vil være på mandag. Så jeg håper dere nyter resten av uken, og ja, vi ses om noen dager. Ta vare på dere selv, alle sammen."
