GRTV News - Ubisoft stanser aksjehandel etter forsinket resultatrapport

Hva foregår bak kulissene hos Ubisoft?

Audio transcriptions

"Hei, velkommen tilbake til GLTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene, siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og faktisk hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GLTV News og i Gamereactor nettverket som helhet."

"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.
Uten videre, i dag snakker vi om Ubisoft som stanset aksjehandelen minutter etter ...å utsette sine rapporter, de siste finansielle rapportene som skulle komme ut i går."

"Vanligvis får vi mange finansielle rapporter på denne tiden av året, ettersom selskapene graver første halvdel av regnskapsåret, så dette er regnskapsåret 2025-2026, som avsluttes ved i slutten av mars, så du vet, du vil se på de første seks månedene og se hvordan det går for mange av disse selskapene."

"Ubisoft er definitivt et selskap som folk har holdt øye med fordi det er et av de selskapene der folk er veldig forsiktige med Ubisoft.
Mens de har hatt Assassin's Creed Shadows utgitt i år, mens de har hatt Star Wars Outlaws ble utgitt i fjor, er salgstallene for spillene de har gitt ut har angivelig ikke matchet forventningene deres, og derfor har aksjekursen stupt de siste årene, og vi er virkelig ikke håpefulle, vil jeg si, når vi tenker på Ubisofts økonomi."

"Men grunnen til at de har stoppet aksjehandelen fra og med i dag og frem til den finansielle rapporten kommer ut i løpet av de kommende dagene, er ifølge Frédéric Duguerre, som er Chief Financial finansdirektør i Ubisoft, er det for å stoppe spekulasjoner og markedets ustabile natur som går ut av kontroll, i bunn og grunn."

"Dette er fra en intern e-post fra Insider Gaming, der det står Jeg ville bare si ifra om at vi bruker ekstra tid på å fullføre avslutningen av semesteret, og som et resultat av dette vil vi offentliggjøre resultatene for første halvår i løpet av dagene i stedet for i kveld."

"På grunn av juridiske bestemmelser kan vi ikke dele mer informasjon med deg på dette tidspunktet.
For å begrense unødvendig spekulasjon og markedsvolatilitet i løpet av denne korte forsinkelsen, har vi bedt Euronext om å suspendere handelen med våre aksjer inntil resultatene er offentliggjort.
Vi vet at dette sannsynligvis vil reise spørsmål og føre til medieomtale."

"Jeg oppfordrer dere alle til å lytte til telefonkonferansen, som vil være tilgjengelig via investorwebsiden delen av nettstedet vårt, rett etter at resultatene er offentliggjort, slik at dere får en mer detaljert oversikt over inntjeningen vår.
Så igjen, vi vet ikke hvordan Ubisofts økonomi ser ut, selv om dette ikke akkurat tillit, spesielt med tanke på at handelen, at aksjen i seg selv har blitt stoppet på markedet."

"Det spekuleres i et mulig oppkjøp.
Vi så EA bli kjøpt opp tidligere i år, og med tanke på at Ubisoft-aksjen har ville det ikke overraske oss om de vurderte tilbud.
Det er imidlertid ikke bekreftet ennå, og vi kan bare spekulere i det, og det er sannsynligvis noe som Mr. de Groot egentlig ikke vil at vi skal spekulere i, med tanke på at de har satt aksjene på pause og at de har stoppet, de kommer ikke til å gi ut finansiell inntjeningsrapport for de neste dagene på grunn av spekulasjoner."

"Det er likevel noe vi kommer til å snakke om fordi Euronext gjorde det mer interessant at vi ikke ser noe i stedet for det vi ser, så folk vil fortsette å spekulere om det ukjente i denne saken.
Personlig tror jeg ikke at ting har gått veldig bra for Ubisoft, og at dette er kanskje et siste grep mot et nytt aksjetap som de gjerne vil se."

"Det vet vi imidlertid ikke med sikkerhet, og det kan være tilfelle at Assassin's Creed Shadows har vært en stor velsignelse for Ubisoft i år, men vi får vente og se.
Hva synes du om Ubisoft?
La meg få vite alt dette og mer til, så ses vi neste uke for flere TRTV-nyheter."

"Farvel."

