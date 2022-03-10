GRTV News - Half-Life 3 kan bli kunngjort veldig snart

Valves etterlengtede tittel ser ut til å være ganske nær og kan være en Steam Machine eksklusiv.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om et av de virkelig store ryktene for tiden som går rundt."
"Den har faktisk ligget rundt en stund nå, men det begynte virkelig å ta fart forrige uke da det gikk alle disse ryktene om at Valve skulle lansere annonsere en ny maskinvare og de skulle annonsere Half-Life 3 og deretter kunngjøringen ble gjort og vi fikk all denne nye maskinvaren avslørt, men det var ingen Half-Life 3."
"Så hvor er Half-Life 3?Det er det store spørsmålet.Vel, ryktene svirrer fortsatt om at dette spillet er under utvikling, at det nærmer seg og at kunngjøringen kan være nært forestående."
"Så la oss ta en titt.Så ja, Half-Life 3 kunngjøringen er nært forestående ifølge ryktene kan lanseres som en Steam maskin eksklusivt.Så Valves lenge hviskede retur til City 17 føles plutselig nærmere enn noensinne med flere pålitelige innsidere som insisterer på at Half-Life 3 endelig er klar for en avsløring."
"Ryktene om Half-Life 3 og Team Fortress 3 har versert i flere år.en god stund nå, og flere personer med tilknytning til Valve eller deres community har hevdet at noe større er rett rundt hjørnet.Blant dem er innsideren Gabe Follower, som tidligere har lekket flere nøyaktige detaljer om Deadlock sier at Valve vil kunngjøre Half-Life 3 i år."
"Dette støttes ytterligere av Tyler McVicar som oppdaget og lekket informasjon om Half-Life Alyx legger til at en avsløring av spillet bare er noen uker unna.Andre kilder hevder imidlertid at vi ikke vil få se noe på Game Awards, og at Valve vil avduke Half-Life 3 på sine egne premisser, akkurat som de gjorde med den nye maskinvaren denne forrige uke."
"Men for å krydre det hele ytterligere, sies det nå også at Half-Life 3 meget vel kan ende opp i det minste i første omgang, en eksklusiv Steam Machine som lanseres sammen med det forventede maskinvare tidlig neste år.Tom Henderson fra Indicider Gaming nevnte i en podcast at ja, så som mars eller ja sannsynligvis være mars fordi jeg har hørt at det kommer et stort spill i mars, og jeg kan ikke si ennå."
"Så mange rykter, som alle sannsynligvis bør tas med noen håndfuller salt, men med så mye røyk er det sannsynligvis en brann der inne et sted.Det høres ikke helt urealistisk ut likevel, siden Alyx startet sammen med indeksen.Hva synes du om ryktene?Virker det sannsynlig at Half-Life 3 blir eksklusivt for Steam Machine?Vel, mange av ryktene som tyder på at Half-Life 3 kommer, ser ut til å være peker i samme retning."
"Så du må anta at Half-Life 3 sannsynligvis er veldig ekte, og det er sannsynligvis nærme.Når det gjelder hvordan de kommer til å kunngjøre det, er det det store spørsmålet fordi Valve er Valve og Valve gjør ting på sin egen måte.Når det gjelder om det vil være eksklusivt for Steam Machine, er det et merkelig spørsmål for meg fordi Steam Machine er egentlig bare en spill-PC."
"Så hvis det er tilfellet, ser du på den og tenker: Hvordan kan det være en Steam Machine eksklusiv?Folk på Steam vil sikkert kunne få tak i en kopi av Half-Life 3 også.Jeg er ikke helt sikker på hvordan det vil fungere, hvordan de vil skreddersy det slik at det er eksklusivt laget for Steam Machine, hvordan det vil se ut til slutt fordi Valve ikke vil begrense seg selv til å bare lansere det på Steam Machine, det er et så stort spill at de vil ønske å 40 millioner samtidige brukere, altså daglige samtidige brukere for at Steam skal selge dette spillet fordi det vil selge titalls millioner enheter på Steam-plattformen."
"Så vi må følge med.Men igjen, saken ser ut til å være at kunngjøringen kommer, og at når kunngjøringen kan den lanseres så snart som tidlig i 2026, så følg med for mer om det.Men ja, det er alt vi har tid til i dagens episode, men jeg kommer tilbake i morgen for ukens neste, så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på neste episode."