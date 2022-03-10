Devialet Phantom Ultimate (Quick Look) - Visuelt slående, imponerende lyd

Devialets Phantom Ultimate befinner seg i grenselandet mellom super high-end lyd og forbrukerbasert, spennende design, og ser ut til å kombinere det beste fra begge verdener.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.DVLA, DVLE, har i mange år nå klart å skape mye oppmerksomhet, få mye oppmerksomhet der ute i Eteren, takket være slående design, høy prislapp, og imponerende høye og romslige lydbilder."
"De er fortsatt, ikke ta feil, virkelig forbrukerorienterte høyttalere, men de er på en måte i grenselandet mellom designprodukter, og halvhøyt hi-fi, i hvert fall hvis du spør DVLA selv, og så den mer forbrukerorienterte eple-aktigheten."
"Du vil ha noe som er slående å se på, har god grunnleggende funksjonalitet, men som fortsatt er brukervennlig.Dette er den nyeste DVLA Phantom, Ultimate Edition, Denne kommer i flere forskjellige versjoner helt alene."
"Det finnes faktisk en som spiller høyere enn denne, merkelig nok.Det er bare, tror jeg, omtrent 10 desibel som skiller dem.Dette er 98 desibel-versjonen, men som du sikkert kan se, er det fortsatt designprofil i noen henseender, som skiller denne fra andre likesinnede små høyttalere til hjemmebruk."
"Den er utrolig tung, flere kilo tung for noe som du normalt ville tro, som JBL størrelsesmessig, ville være noe du lett kunne håndtere.Det er også veldig tydelig fra et estetisk synspunkt."
"Det føles som om jeg håndterer hodet til en liten robot.Og det er ikke det at jeg synes den er stygg, men det er definitivt noe som påkaller din oppmerksomhet når du kommer inn i et gitt rom."
"Og gitt at du kan kjøpe små stativer til den, noe som betyr at du løfter den opp i det perifere synsfeltet, dette er noe du må være forelsket i for å spandere 1900 dollar på en, eller 3 800 dollar for et duo-stereopar."
"Nå, som navnet antyder, leverer dette 98 desibel effekt gjennom 400 watt.Det kommer fra en full-range aluminium dome-høyttaler og to basshøyttalere i aluminium."
"Det er mye kul, proprietær teknologi her.Davey Allais har en haug med kule patenter.De har sitt eget Control-U OS for å sørge for at alt går som smurt.Det er både når det gjelder avspilling av romlig lyd, men også bare for å kontrollere driverne, enhetene inni, for å sikre at den utnytter maskinvaren den har fullt ut."
"Når det gjelder brukervennligheten jeg snakket om, dette er både Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet direkte, og også, hvis du vil, AirPlay-aktivert, Google Cast aktivert, og Spotify Connect."
"Det er en haug med protokoller her, og det virker ikke som Davey Allais har spart på noe.Det er helt klart brukt fancy materialer.Som jeg sa, proprietær teknologi betyr at den bør spille og høres annerledes ut enn mye annet, med en varme som Davey Allais selv ikke hadde ønsker å fremheve gjennom sitt markedsføringsmateriale."
"Som sagt, du kan kjøpe det lille trestativet, som gjør den enda mer slående.Du kan også kjøpe en fjernkontroll.Alle disse tingene er forresten separate."
"Det du får for 1900 dollar, er denne lille grunnenheten her.Jeg er glad for at de sendte denne fargen over for den kommer også i hvit med gulldetaljer, som ser ut til å være en vanlig greie for Davey Allais."
"Og den hvite med gullfargen sparker ballen inn i et prangende territorium.Mens dette i det minste kan tolkes som smakfullt i noen områder, i noen scenarier."
"Så jeg er glad for at denne fargen gir litt subtilitet til designet, noe som ville ha gått tapt hvis du hadde kjøpt den andre fargevarianten.Om det høres like bra ut som Davey Allais sier, det er det som avgjør om denne enheten fungerer eller ikke, og vi vil snart evaluere den fullt ut."
"Vi ses på neste."