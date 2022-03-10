GRTV News - Clair Obscur: Expedition 33 leder The Game Awards nominerte

Med rekordhøye 12 nominasjoner.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag har vi faktisk en ganske lang en for deg fordi Game Awards-nominerte har blitt kunngjort for 2025, noe som betyr at vi kommer til å gå gjennom dem alle."
"Før vi gjør det, er det viktigste å merke seg at det var én stor vinner i år, og det er Clerbskill Expedition 33.Jeg tror ikke noen egentlig forventet at dette spillet ikke skulle få mange nominasjoner, men Jeg tror det har overrasket litt fordi det har blitt det mest nominerte spillet i Game Prisutdelingens historie."
"Selv om det er en liten hake ved det, fordi det ikke er det mest nominerte spillet i flest kategorier, det er bare det mest nominerte spillet totalt.Høres litt forvirrende ut, men vi skal forklare det, så la oss dykke ned i det.Så ja, her er alle de nominerte til Game Awards 2025."
"Clerbskill Expedition 33 har allerede fått flest nominasjoner i historien og kan potensielt bli den største vinneren hittil.I går ble endelig alle de nominerte til Game Awards i desember offentliggjort.Utvalgte medier, inkludert oss i Game Rector, har plukket ut favoritter over den siste måneden, og det er flere interessante observasjoner å gjøre."
"Det mest spennende er kanskje at Clerbskill Expedition 33 er nominert i 10 kategorier men faktisk har 12 nominasjoner, hvorav 3 i kategorien Beste prestasjon hvor Ben Starr, Charlie Cox og Jennifer English alle er kandidater.Det er det høyeste noensinne, og slår God of War, Ragnarok og The Last of Us Part 2, som bare hadde 11 nominasjoner."
"Det er også verdt å merke seg at Death Stranding 2 on the Beach og Ghost of Yotei begge har 7 nominasjoner, etterfulgt av Hades 2 med 6, Hollow Knight Silksong med 5 og Split Fiction med 4.Vi merker oss også at vi får et klassisk Nintendo vs Sega-oppgjør, ettersom både Mario Kart World og Sonic Racing Crossworlds er nominert i kategoriene Best Family og Best Sports skråstrek Racing-kategoriene."
"Vi vil snart finne ut hvem som er kongen av gokartracing, selv om det selvfølgelig kan ende i uavgjort eller at ingen av dem vinner en pris.Er du klar?For nå skjer det."
"Her er de nominerte og kategoriene.Årets spill, Claire Obscure, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight og Kingdom Come Deliverance 2.Nå ser du kanskje på det og tenker at det er noen interessante missere, og den nåværende er åpenbart Shroud, som etterlyser hvorfor Ark Raiders ikke er nominert der."
"Du må huske at Ark Raiders ble lansert 30. oktober, og nominasjonsstemmeseddelen, du vet, det er 18. november akkurat nå, men Game Awards, Geoff Keighley og Game Awards trenger tid til å samle inn stemmene.Så hvis Ark Raiders først ble lansert i slutten av oktober og ikke hadde et anmeldelsesvindu, må man se på den og si at den sannsynligvis ikke nådde opp."
"Og det var det som skjedde med dette spillet.Så det er derfor du ikke kommer til å se mange som nominerer spillet som et av årets beste spill.Du vil se at noen nominerer i andre kategorier der konkurransen ikke er like hard, men i den aller, aller øverste kategorien er det en av grunnene til at noen store spill ikke når opp i disse kåringene."
"Det er også, du vet, hvis du vil, hvis et spill ønsker å bli kritisk mottatt når det gjelder til denne prisutdelingen, må det forstå prisutdelingsprosessen.Et annet godt eksempel er Indiana Jones og den store Circle fordi den gikk glipp av fjorårets, den kom ut i desember i fjor, noe som betyr at den gikk glipp av fjorårets nominasjonsperiode."
"Og nå glemmer folk det på en måte, igjen, fordi det er nesten et år siden gammelt på dette tidspunktet, selv om det sannsynligvis er nominert til årets spill i mange kategorier.Uansett, spillretning, Claire Obscure igjen, Death Stranding, Ghost of Yotei, Hades 2, Split Fiction."
"Narrativ, Claire Obscure, Death Stranding, Ghost of Yotei, Kingdom Come, Silent Hill F.Jeg ser et visst tema allerede.Art direction, Claire Obscure, Death Stranding, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight, Score Musikksjef, Christopher Lott, du kan se navnene på komponistene der, men vi sier bare Hollow Knight, Hades 2, Claire Obscure, Ghost of Yotei, Death Stranding."
"Lyddesign, Battlefield, Claire Obscure, Death Stranding, Ghost of Yotei, Silent Hill.Beste prestasjon, Ben Starr, Charlie Cox og Jennifer English, alle fra Claire Obscure.Erika Ishii fra Ghost of Yotei, Konatsu Kato fra Silent Hill F, og deretter Troy Baker fra Indiana Jones."
"Innovasjon og tilgjengelighet, Assassin's Creed Shadows, Atomfall, Doom of the Dark Ages, EA FC 26, South of Midnight.Games for impact, Consume Me, Despalote, Lost Records, Bloom and Rage, South of Midnight, og Wanderstop."
"Pågående, Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2, Marvel Rivals, No Man's Sky, Community Støtte, Baldur's Gate 3, Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2, No Man's Sky.Uavhengig spill, Absalom, Bawlex Pit, Blueprints, Claire Obscure, som egentlig forresten ikke burde være i den kategorien, jeg tror ikke, jeg tror det er en for stor utvikler."
"Hades 2, Hollow Knight, Silksong.Debut indie-spill, Blueprints, igjen synes jeg virkelig ikke Claire Obscure burde være der, men det er det.Consume Me, Despalote, Dispatch og så Megabonk."
"Mobilspill, Destiny Rising, Persona 5, The Phantom X, Sonic Rumble, Uber Musume, Pretty Derby, og så Wuthering Waves.Beste VR AR, Alien Rogue, Incursion, Arkhan Age, Ghost Town, Marvel's Deadpool VR og The Midnight Walk."
"Den er interessant, for jeg er faktisk overrasket over at den kom med.Jeg er faktisk veldig overrasket over at det kom med, for anmeldelsesvinduet for det spillet var ikke så lang, men uansett.Interessant likevel."
"Action, Battlefield 6, Doom The Dark Ages, Hades 2, Ninja Gaiden 4, Shinobi Art of Vengeance.Action Adventure, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Indiana Jones The Great Circle, Hollow Knight, Split Fiction, RPG, Avowed, Claire Obscure, Kingdom Come Deliverance 2, The Outer Worlds 2 og Monster Hunter Wilds."
"Fighting 2XKO, Capcom Fighting Collection, Fatal Fury, City of the Wolves, Mortal Kombat, Legacy Collection og Virtua Fighter 5, Revo World Stage.Det må være, og med all respekt for spillene i denne kategorien, det er må være en av de verste kampspillkategoriene jeg har sett på lenge, men det er det som skjer når bare et begrenset antall spill kommer ut."
"Det er en samling av eldre spill.Det er et nytt spill, riktignok.Det er en samling av eldre spill.Det er egentlig bare en oppdatering av et eksisterende spill, og det er en tidlig tilgang spill."
"Et interessant år for fightingfans, for å si det mildt, men Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, de gjør det alle veldig bra.Family, Donkey Kong Bonanza, Lego Party, Lego Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing Crossworlds og Split Fiction."
"Sim Strategy, The Alters, Final Fantasy Tactics, The Ivalice Chronicles, Jurassic World Evolution 3, Sid Meier's Civilization 7, Tempest Rising og Two Point Museum.Sports Racing, EA FC 26, F-125, Mario Kart World Rematch og Sonic Racing Crossworlds.Flerspiller, Arc Raiders, Battlefield 6, Elden Ring Night Raid, Peak og Split Fiction."
"Adaptasjon, Minecraft Movie, Devil May Cry, The Last of Us sesong 2, Splinter Cell Death Se, og så Until Dawn, som er som et universelt utskjelt spill, som viser tilstanden for adaptasjoner i år, egentlig, for det har ikke vært så mange ennå, selv selv om Fallout forhåpentligvis vil redde året litt."
"Forventede spill, 007 First Light, GTA 6, Marvel's Wolverine, Resident Evil Requiem, og The Witcher 4.Årets innholdsskapere, Kajal, Kaizanat, Moist Critical, Sakuramiko og The Burnt Peanut."
"Beste eSport-spill, Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends, Bang Bang og Valorant.Beste eSport-utøver, Brock, Chovy Forsaken, Kakaru, Mina Ardy og Zweiw.Og igjen, noen av disse spillene blir nominert på visse måter, men du ville må se på det og lure på hvorfor Faker ikke har blitt nominert med tanke på suksessen hans i år."
"Men uansett, eSports Team, Gen.G, NRG, Team Falcons, Team Liquid PH, og så Team Vitality.Og igjen, det er de nominerte til Årets spill, hvis du ikke husker det, for det er åpenbart Det har tatt en stund å komme til dette punktet, men Claire Obscure, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silksong og Kingdom Come Deliverance 2."
"Så en interessant liste med nominerte.Jeg synes mange av dem fortjener det, for å være ærlig.Jeg er ikke så glad i Hollow Knight, så jeg kan ikke uttale meg om det, men Hades 2 er et fantastisk spill."
"Jeg synes Claire Obscure fortjener å vinne i år fordi jeg synes det overrasket folk på måter som de egentlig ikke forventet å bli overrasket over.Death Stranding 2 er en fantastisk oppfølger i alle betydninger av ordet og fortjener å bli der."
"Kingdom Come er også, det ligner litt på Claire Obscure på den måten fordi Kingdom Come er et av de spillene du ser på, og du tenker at dette er måten spillutvikling bør håndteres.Det var ikke et veldig dyrt spill."
"Det var ikke et stort lag.De gjorde det på god tid, og de produserte et veldig komplekst og veldig bredt og veldig spill av høy kvalitet.Så det er et godt eksempel."
"Donkey Kong Bonanza, jeg synes det er bra.Jeg synes det er et bra spill.Jeg synes det er et av de bedre som Switch 2 har hatt, men gitt, jeg synes Switch 2 porteføljen så langt har vært ganske, jeg vil si over gjennomsnittet når det gjelder bredere videospill."
"Men når du ser på Nintendo, er den nok litt under gjennomsnittet.Det er nok noen få snubber der inne, du vet, kanskje burde Split Fiction ha vært nominert?Jeg liker Split Fiction."
"Jeg synes det er et fantastisk spill.Jeg tror nok det burde vært klemt inn der, men hvem vet?Det er alltid noen som snubler hvert år.Det er alltid folk som tar dem opp og sier at det er synd at så mange ikke ble nominert og så videre, men det finnes alltid ekstra formildende omstendigheter som påvirker hvordan spillene blir nominert."
"Så, men uansett, det er slik prisene har formet seg, og når det gjelder tidspunktet for når du kan se når spill vinner, vil Game Awards igjen begynne den 12. desember på den ugudelige klokken 01.00 GMT og 02.00 CET.Så følg med på det, eller gjør deg selv en tjeneste og våkn opp i morgen tidlig den 13. desember og sjekk vinnerne i stedet for å se på den tre, fire timer lange som vises live og ødelegger søvnplanen din."
"Men ja, det er all tiden jeg har.Takk for at dere så på og ble med meg.Jeg er tilbake i morgen med ukens GRT-nyheter.Så frem til da, håper du nyter resten av tirsdagen din, og jeg ser dere alle til neste."