GRTV News - Codemasters vil ikke levere et nytt F1-spill i 2026

Snarere vil F1 25 få en betalt utvidelse for å fylle hullet foran F1 27 i 2027.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om EA og spesielt Formel 1 serien som de vanligvis gir ut fra Codemasters."
"Grunnen til at vi snakker om det er fordi F1-serien har blitt enda en av EAs årlige sportsserier, og hvert eneste år kan vi forvente at et nytt F1-spill kommer ut.Codemasters lager spillene sine på en slags halvårlig basis, slik at hvert annet år får vi vanligvis et breaking point kapittel, hvert annet år er som det store spillet og mellom er en slags mer middelmådig utvikling av formelen."
"Men 2026 blir annerledes fordi det ikke kommer et F1-spill neste år, de hopper over et år, noe som betyr at det neste F1, det neste F1-spillet du ser vil være F1 27.EA liker ikke å referere til det som at spillet er forsinket, selv om det er et årlig spill mangler et år, innebærer på en måte en forsinkelse."
"Men grunnen til at de ikke liker å antyde at det er en forsinkelse, er at de ikke liker å referere til til det som en forsinkelse, er fordi 2026 vil se nytt F1-innhold, men i form av en betalt DLC som kommer til F1 25 i stedet.Så la oss uansett ta en titt og se hva som skjer."
"Så ja, EA bekrefter at neste F1-spill ikke kommer før 2027, F1 25 vil få en 2026-oppdatering som betalt DLC i stedet.Så etter å ha pumpet ut årlige Formel 1-spill siden oppkjøpet av Codemasters fire for fire år siden, har de nå bestemt seg for å slå på bremsen foran neste sesong."
"I stedet velger de å satse på en betalt utvidelse for den eksisterende F1 25 som vil utvides med nytt innhold for 2026.Ifølge EA er beslutningen delvis basert på den positive responsen F1 25 har fått fra spillerne, samt det faktum at endringene som kommer neste sesong gjør det mer logisk å bygge videre på det eksisterende spillet."
"Lee Mather fra Codemasters forsikrer at de fortsatt er fullt investert i F1, og at pusterom som utvidelsen har skapt, gir dem muligheten til å bygge for fremtiden.En flerårig plan utvider årets begeistring med utvidelsen i 2026 og tenker nytt om F1-opplevelsen for 2027 for å levere enda mer for spillere på alle nivåer over hele verden."
"EA har ennå ikke bekreftet når vi kan forvente denne DLC-en eller hva den vil koste, men den virkelige 2026 sesongen er satt til å begynne i Australia 8. mars neste år, så oddsen er at utvidelsen vil slippes rundt den datoen også.Når det gjelder den neste fullskalaproduksjonen, bekrefter EA at den vil komme i 2027, bygget fra for å gjenspeile den moderne tiden bedre enn noen gang før."
"Nå er jeg ikke helt sikker på når denne utvidelsen vil komme ut, men EA, F1-spill pleier faktisk ikke til å lanseres i starten av sesongen, de har en tendens til å lanseres rundt mai, på en måte, som sen vår og tidlig sommer, så det ville ikke overraske meg om de samme slags vindu igjen, og grunnen til at de gjør det er vanligvis fordi Codemasters, så mye som de får tilgang til mye av F1-greiene, du vet, F1-biler eller F1 er en forretning som er astronomisk stor, så Codemasters, selv om de får tilgang til mye av på bakken for mange av disse tingene, kommer de ikke til å få tilgang til de nye bilene før teamene er klare til å avduke dem for verden, så hvis det første løpet i året er i begynnelsen av mars, hvis det er testing sannsynligvis i februar, vil Codemasters vil sannsynligvis ikke få se disse bilene før tidligst i februar."
"og selv da er testbilene veldig forskjellige fra løpsbilene eller sesongbilene så jeg tror ikke det blir, jeg tror det sannsynligvis blir senere enn mars fordi de vil være sikre på at de portretterer de forskjellige kjøretøyene nøyaktig, og for å gjøre det trenger de tilgang til dem, og den andre tingen er at neste år er et merkelig år for Formel 1 fordi det er en slags stor regelendring, og når vi ser disse store regelendringene i Formel 1, blir gridden vanligvis bare kastet i en pose og ristes opp, og det er vanskelig å si hvem som kommer til å vinne, forrige gang dette skjedde, kom du fra en lang periode med Mercedes-dominans, og så det ble Red Bull-dominans i en lang periode, og nå har det på en måte sakte gått over til McLaren, men poenget er at hvis du, du ville ikke føle deg for sikker på å si hvem som er kommer til å stikke av med designfilosofien for 2026-sesongen og utover for det er vanskelig å si, det er veldig vanskelig å si, så jeg tror ikke du kommer til å se dette komme ut rett ved portene fordi de vil bruke litt tid på å forsikre seg om at de gjenspeiler det nøyaktig, men uansett, det viktigste å merke seg er at F126 ikke kommer til å bli en realitet, du kommer til å få en betalt DLC-utvidelse for F125 i stedet som, jeg vet ikke, kanskje det vil omdøpe spillet til F126, men det er egentlig fortsatt F125, og så ellers neste mainline-spill, som sannsynligvis vil være den hvor du vil se de største endringene som kommer inn i spillet, endringene i designfilosofien som virkelig påvirker hvordan disse bilene fungerer på banen, som kommer til å bli spart til F127, som er det vi foreløpig kaller den, som vil være i 2027, så det er alt, det er det som er verdt å vite hvis du liker denne racingserien fra Codemasters og EA, og det er også gode nyheter fordi det betyr at Codemasters fortsatt har, du vet, bensin på tanken, skal vi si, for det så ganske dystert ut for Codemasters tidligere i år etter de senere oppsigelsene og de bekymringsfulle salgstallene for F125, men denne avgjørelsen her betyr helt klart at vi sannsynligvis kommer til å få i det minste, i det minste F127 om et par år, og forhåpentligvis vil det være den som gir utvikleren ny energi eller noe, men uansett, det er alle de gode nyhetene om det, så følg med for mer om det når vi hører om det, og ellers er det all den tiden jeg har, så jeg ser deg på neste GRTV News i morgen!"