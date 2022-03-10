GRTV News - Reanimal bekreftet ankomst i februar 2026

Tarsier Studios' etterlengtede skrekkspill er mindre enn tre måneder unna.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Xbox Partner Preview som fant sted i går kveld.Jeg synes det faktisk var et ganske bra show, men det var ikke mange, la oss si, enorme kunngjøringer."
"Mange veldig interessante ting hvis du følger med på spillene som ble vist på showcase, men det var ikke noe du nødvendigvis så på og tenkte, det er det som skiller seg ut og som vi må snakke om denne morgenen.Så hvis du ivrig har fulgt Tides of Annihilation, for eksempel, var det en kul spilltrailer."
"Hvis du har fulgt med på 007 First Light, har de endelig avslørt hvilken Aston Martin James Bond skal kjøre i det spillet.Og hvis du har fulgt med på Tarsier Studios' kommende skrekkprosjekt, ReAnimal, har vi endelig fått en lanseringsdato, og det er det vi skal snakke om i dag.Men igjen, hvis du vil se mer om de andre kunngjøringene og alle trailerne og gode ting, kan du finne alt på din lokale Game Reactor-region."
"Men uansett, ReAnimal.Så ja, ReAnimal kommer til PC og konsoller i februar 2026.Hvis du er ute etter en tidlig smakebit av spillet, kan du nå prøve en demo.Så ja, i forkant av Xbox-partnerens forhåndsvisningsevent, ble det bekreftet at Tarsier Studios ville være til stede for å vise frem en ny titt på ReAnimal."
"Skrekkutvikleren som er mest kjent for å ha laget Little Nightmares 1 og 2 dukket opp og delte noen interessante nyheter om spillet, en av dem var en ny trailer som ga flere tips om hva vi kan forvente oss av dette etterlengtede prosjektet.De andre nyhetene inkluderer avsløringen av utgivelsesdatoen, som er satt til 13. februar 2026."
"Så ja, fredag den 13. for et uhyggelig spill. Det kunne ikke vært en mer passende dag.Så selv om det bare er noen måneder igjen, er du kanskje allerede ivrig etter å komme i gang.Og hvis det høres ut som deg, er den siste gode nyheten knyttet til demoen av spillet, som nettopp har blitt gjort tilgjengelig for fans på PC, PS5 og Xbox Series X og S."
"Så det eneste naturlige neste spørsmålet å stille er: Hva gjør du fortsatt her?Går du til Steam, PlayStation Store, Microsoft Store og prøver ut en del av ReAnimal?Akkurat nå. Og igjen, jeg kommer ikke til å vise det, men hvis du vil se den siste traileren for ReAnimal, så er den her."
"Igjen, det er et veldig, hvis du har spilt Little Nightmares, vil du være altfor kjent med hva dette spillet har å by på, skal vi si.Så, ja, allerede våren 2026 ser ut til å bli ganske overbevisende med mange gode alternativer.Igjen, vi har ReAnimal, så det kommer."
"Det er mange andre ting som kommer tidlig neste år.Og det er, jeg tror, jeg tror vi kommer til å få en veldig, veldig travel vår, faktisk, på grunn av at GTA ble utsatt til høsten.Igjen, GTA kan bli utsatt igjen, og det kan liksom ødelegge lanseringsplanene til alle."
"Det kan det virkelig. Men for øyeblikket er det satt til å lanseres i oktober, november, en gang rundt den tiden, ikke sant? Høsten 2026, Det betyr at det er mange som vil unngå den tidsperioden.fordi de vet hvor innflytelsesrikt GTA 6 kommer til å bli, noe som betyr at du sannsynligvis kommer til å få en veldig tung vår og kanskje til og med en veldig tung sommer også."
"Så følg med på det. Men igjen, et av spillene som kommer til å gjøre sin ankomst i løpet av den perioden er ReAnimal fra Tarsier Studios.Det lanseres 13. februar. Igjen, nesten den perfekte datoen.Hvis det var februar, hvis det var 13. oktober og også en fredag, ville det vært den perfekte dagen for et skrekkspill."
"Men fredag den 13. i februar er fortsatt ganske bra, en ganske bra dag å lansere et skrekkspill på.Så hvis du er spent på ReAnimal, er den gode nyheten at det er omtrent tre måneder unna, mindre enn tre måneder unna. Og hvis du vil ha en forsmak på hva du kan forvente deg av den, kan du gå inn på forskjellige butikkfronter. Jeg tror den kommer til å lanseres på alle plattformer, bar Nintendo Switch 2, for å finne en demo og få en tidlig smakebit av spillet, sannsynligvis 15 minutter eller noe sånt."
"Men igjen, for mer om Xbox-delen av forhåndsvisningen, kan du finne alt på din lokale Game Rector-region.Og ellers er det all den tiden jeg har. Så takk for at dere ble med meg i dag.Vi ses i neste GRTV News, som kommer på mandag."
"Så jeg håper dere nyter fredagen og helgen, og at vi ses på den andre siden.Ta vare på dere selv, alle sammen."