GRTV News - Ubisoft og FX skal lage en Far Cry -serie

Den får premiere på Disney+ og har Rob Mac i hovedrollen.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til nok en GRTV-nyhet. I dag har vi en ganske interessant nyhet til dere, og faktisk en ganske fersk en også. For i natt ble det avslørt at Ubisoft og FX kommer til å samarbeide om å lage en TV-serie basert på Far Cry. Nå alle som følger Ubisoft vet at de ikke er spesielt nye i forhold til hele adaptasjonen ideen. De har laget mange forskjellige adaptasjoner opp gjennom årene, og de har planer for forskjellige andre også. Men nå er Far Cry med på denne listen. Så la oss hoppe inn og se hva vi kan forvente fra dette kommende prosjektet. Så ja, Ubisoft og FX går sammen om et Far Cry TV-serie. Den vil inneholde en ny setting og planlagte karakterer med Rob Mack i hovedrollen og produsent. Ubisoft er en av de mer aggressive utgiverne av videospill når det gjelder til å lage adaptasjoner av sine elskede serier og franchiser. Som tidligere har vi sett den franske titanen levere en Assassin's Creed-film og til og med en Werewolves Within-film. Denne er da på toppen av å debutere Captain Lazerhawk, en Blood Dragon-remiks og Splinter Cell Death Watch animes, Mythic Quest og Side Quest for Apple TV, og med planer om å lage en Assassin's Creed-serie, en Watchdog-film som er en ferdig produksjon og en Riders Republic-film."
"Nå har et annet prosjekt sluttet seg til denne oppstillingen. Det har blitt avslørt at Ubisoft og FX er sammen for å lage en Far Cry TV-serie. Serien vil være basert på den populære og langvarige spillserie, men det blir ikke en direkte adaptasjon av noe spesifikt spill, men heller en den vil inneholde en ny setting og nye karakterer. I hovedsak kan du ikke forvente å se Vaas eller Seed-familien i dette prosjektet som eksempler. Ellers blir vi fortalt at serien vil bli produsert av Rob Mack aka Rob McElhenney før han skiftet navn gjennom sin More Better Productions-selskap og også Alien Earth-mastermind Noah Hawley gjennom sitt 26 Keys-selskap. Mack skal også starte og dukke opp i serien på en eller annen måte. Snakker om å gjøre showet til virkelighet, uttrykte Hawley, hva jeg elsker med Far Cry-spillfranchisen er at det er en antologi. Hvert spill er en variasjon av et tema, på samme måte som hver sesong av Fargo er en variasjon over et tema. Å skape et stort actionprogram som kan endre seg fra år til år vil vi alltid utforske menneskets natur gjennom denne komplekse og kaotiske linsen som en en drøm som går i oppfyllelse. Jeg gleder meg til å samarbeide med Rob og bringe vår felles, respektløse og ambisiøse sensibilitet til lerretet. Mack kom så litt inn på dette med å få jobbe sammen med Noah Hawley er en drøm som går i oppfyllelse. Ubisoft har vært bemerkelsesverdig sjenerøse med å gi oss tillit til en av de mest ikoniske videospillverdenene som noensinne er skapt, og gjennom alt dette fortsetter min FX-familie å løfte meg opp med sin konstante tro og støtte. Med kunngjøringen fortsatt veldig ikke forvente noen nyheter om rollebesetning eller plottpoeng ennå, selv om vi vet at når premieren kommer, vil serien debutere på Hulu i USA og på Disney Plus andre steder rundt om i verden. Og her er det offisielle bildet som de har delt så langt. FX, Far Cry, en ny originalserie. Så ja, Far Cry-serien er på vei, så hvis du liker Far Cry, er den gode nyheten at det sannsynligvis er mye på gang, for vi er antar at det er, igjen, ingenting offisielt har blitt annonsert, men Far Cry er en slik nøkkel viktig del av Ubisofts kjerne-IP at vi antar at det kommer et nytt Far Cry-spill, noe under utvikling og sannsynligvis nærmere enn lenger unna. Og på toppen av det har vi nå dette TV-serien å se frem til, så det er mye Far Cry-greier på gang, mye å se frem til."
"være spent på. Igjen, jeg tror ikke vi får se noe offisielt om dette før en lang stund fordi Ubisoft gjør dette, de liker å komme tidlig på banen og kunngjøre disse tingene veldig, veldig, veldig tidlig. I filmverdenen ser man vanligvis hva de vil er at de egentlig ikke forteller det til noen, og så kommer en historie på en publisist-lignende eller en publikasjon som Deadline eller Hollywood Reporter, og alle nyhetene kommer ut. Ubisoft gjør ikke det, de pleier å være tidlig ute. Så, du vet, for eksempel du ser på Riders Republic-filmen som ble annonsert for flere måneder siden nå, tror jeg, og vi har fortsatt ikke hørt noe om den siden. Det ville ikke overraske meg om dette er lignende selv om det er knyttet til et stort TV-nettverk som FX og, du vet, skal debutere på Disney Plus fordi Hulu er eid av Disney disse dager. Du må se på det og si at det sannsynligvis er noe vi kommer til å se før enn senere, så jeg tror ikke det ville overraske meg om vi ser dette showet innen 2028 senest, men som med alt annet, vær forsiktig med Ubisofts adaptasjoner, for eksempel med Watch Dogs-filmen som ble ferdig produsert for lenge siden, har vi fortsatt ikke hørt noe om den siden, selv om den filmen er laget effektivt. Men ja, igjen, mer om denne saken skal vi sørge for å holde dere oppdatert, men det viktigste å vet er at det er mye Far Cry i horisonten, så det er gode nyheter over hele linja."
