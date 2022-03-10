Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos

GRTV News - Cyberpunk 2077 har solgt 35 millioner eksemplarer

Og vi har fått en oppdatering om hva vi ikke kan forvente fra The Witcher 4.

Audio transcriptions

"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.
I dag skal vi ta for oss de forskjellige CD Projekt Red-nyhetene som fant sted i går kveld, antar jeg.
Den store finansielle rapporten for tredje kvartal for den polske utvikleren kom ut, og den avslørte en god del forskjellig informasjon om hvordan CD Projekt jobber med ting for øyeblikket."

"Vi har fått informasjon om hvordan Cyberpunk 2077 selger, om Witcher 4 når vi ikke får se det neste gang.
Jeg vet ikke hva en merkelig måte å si det på, men ja.
Og også hvordan utviklingsteamene er strukturert akkurat nå, for det er alltid interessant å følge med på det, for det er ikke noe mange utviklere deler den informasjonen.
Som hvordan de bruker sine ansatte, men la oss uansett dykke inn i det."

"Så ja, først og fremst har vi Cyberpunk 2077 som har solgt mer enn 35 millioner eksemplarer.
CD Projekt Reds nyeste spill selger raskere enn Witcher 3 World Hunt.
Litt overraskende egentlig når man tenker over det, men likevel.
Det er verdt å gjenta at Cyberpunk 2077 hadde en ganske tøff lansering."

"Mange elsket spillet, men det ble også kjent for noen alvorlige tekniske problemer.
CD Projekt Red har imidlertid fortsatt å fikse og forbedre spillet, slik at millioner av skeptikere har blitt overbevist om å kjøpe det opp gjennom årene.
Og jeg mener millioner, for CD Projekt avslører at Cyberpunk 2077 har solgt mer enn 35 millioner eksemplarer siden lanseringen i desember 2020."

"Dette betyr at det solgte 5 millioner det siste året, ettersom det har gått nesten nøyaktig ett år siden vi ble fortalt at spillet har oppnådd 30 millioner.
The Witcher 3 World Hunt trengte 6 år på å nå 30 millioner, så Cyberpunk 2077 selger raskere.
Førstnevnte har imidlertid passert 60 millioner nå, så det ville være interessant å se om Cyberpunk 2077 vil være i stand til å overgå det før Witcher 4 kommer ut."

"Så det var det.
Den andre tingen å merke seg hvis vi gjør et raskt hopp og hopp og hopp, faktisk burde jeg ha hatt dette forberedt, men det hadde jeg ikke.
Er dette, som vi ikke skal gå gjennom hele nyheten her.
Vi skal bare gå litt over det, men ja, The Witcher 4 vil ikke bli vist på Game Awards 2025."

"Så selv om det ble annonsert i fjor på Game Awards gjennom en slags filmtrailer.
Vi bør ikke forvente et nytt eksempel i år.
Så ikke se til Game Awards i år for å få informasjon fra CD Projekt Red om The Witcher 4, for det kommer ikke.
Og jeg tror det er rettferdig, for med et spill av den typen skala og standard kommer det ikke til å bli lansert i 2026."

"Hvis det lanseres i 2027, ville det nok også være noe overraskende, så det er en stund til.
Så ikke forvent å se det da.
Men uansett, jeg ville også hoppe bort hit veldig raskt.
Så dette er en av presentasjonene som CD Projekt Red la ut i forbindelse med deres finansielle rapport."

"Og det er alltid fascinerende fordi det er her du kan se hvordan de tildeler utviklerne sine.
Så det er et par ting som er verdt å merke seg.
31. juli, så på slutten av sommeren eller midtsommer hadde CD Projekt Red 799 utviklere ansatt.
Nå har de 851 ansatte."

"Så de har økt antallet utviklere med 52 i løpet av denne tiden.
Flertallet av de ansatte jobbet med The Witcher 4 i sommer.
Nå er det et par personer til som jobber med det.
Men ja, fortsatt er majoriteten av CD Projekt Reds fokus på The Witcher 4."

"Det betyr at det egentlig er gode nyheter.
Det andre som er verdt å merke seg, er dette.
Så 116 utviklere jobber med Cyberpunk 2 i sommer.
Nå er det 135."

"Så det dette sier meg er at dette spillet Witcher 4 er i aktiv utvikling.
Det er i full produksjon.
Mens Cyberpunk 2 sannsynligvis er i forutvikling.
Hva er ordet for det?
Jeg husker ikke."

"De går sikkert gjennom alle de tekniske tingene de må gjøre.
før de kan starte utviklingen i full skala.
Noe som mest sannsynlig vil skje når dette er ferdig.
Eller alternativt, og dette er det interessante med CD Projekt Red-oppsettet."

"er at når det nærmer seg slutten av utviklingen av Witcher 4.
De vil sannsynligvis begynne å overføre folk fra dette til dette.
Så dere vil etter hvert se at denne blokken her begynner å krympe.
Og denne blokken her begynner å vokse."

"Selv om The Witcher 4 ikke kommer ut.
Så det er ganske interessant.
Fordi det viser at de har en god pipeline med ting på vei.
Ellers har vi Sirius, som fortsatt er veldig tidlig i forberedelsesfasen."

"Vi vet egentlig ikke så mye om Sirius ennå.
Eller Hadar også.
Begge har egentlig ikke endret seg mye.
Fordi CD Projekt Reds fokus er The Witcher 4 og Cyberpunk 2."

"Og så delte tjenester.
Det kan være en rekke forskjellige ting.
Oppdateringer eller noe sånt.
Så vi fortsetter å patche og fikse opp eksisterende spill og slike ting."

"Har egentlig ikke endret seg.
De har bare generelt sett ansatt flere folk.
Sannsynligvis for å øke produksjonskapasiteten til Cyberpunk 2.
Men også bare for å støtte disse andre prosjektene litt bedre."

"I tillegg til den andre kategorien her.
Så, ja.
Et par interessante ting å merke seg der.
Først og fremst CD Projekt Red."

"Det er veldig tydelig at spillene deres.
Det gjør de ikke nødvendigvis.
På en måte er de som Remedy.
Selv om det er gitt på helt andre skalaer og kommersielle suksessstørrelser."

"De trenger ikke å komme ut av porten og selge 15 millioner eksemplarer av et spill.
Vel vitende om at de sannsynligvis ikke vil selge særlig godt utover det.
CD Projekt Reds spill har veldig, veldig gode ben.
Når du ser på Cyberpunk igjen, vet du at det er en av de beste."

"Selger 5 millioner eksemplarer det siste året.
Spillet ble lansert i 2020.
Og det solgte 5 millioner eksemplarer i løpet av det siste året.
Det er mange spill i år."

"Mange helt nye AAA-titler som ikke har fått snusen i 5 millioner solgte eksemplarer.
Så det viser hvor stor stoppekraft disse spillene har.
Og det betyr også at du sannsynligvis ikke bør være bekymret for omfanget av spillene.
som de kommer til å lage sammen med The Witcher 4 og Cyberpunk 2."

"For hvis The Witcher 4 fortsetter å selge som varmt hvetebrød.
Og det gjør det.
Og Cyberpunk 2077 fortsetter å selge som varmt hvetebrød.
Da er det veldig tydelig at det er interesse for begge disse franchisene."

"Så det betyr at de kan legge store penger i det.
Vel vitende om at de sannsynligvis vil få store penger ut av det i retur.
Så ja, kule ting å merke seg der når det gjelder CD Projekt Red.
Vi kommer nok ikke til å se mye fra den utvikleren på en stund."

"For igjen, begge prosjektene deres er nå minst 18 måneder unna for The Witcher 4.
Igjen sier jeg minst.
Jeg ville blitt overrasket om den ble lansert i 2027.
Fordi det er et spill av så stor skala og standard."

"At jeg tror du tidligst ser på 2028.
Men de har ikke sagt noe om en lanseringsdato ennå.
Så det er bare ren spekulasjon.
Men ja, det er all tiden jeg har i dagens episode av GOTV News."

"Det er det samme.
Men jeg kommer tilbake i morgen for ukens siste.
Så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på den.
Ta vare på dere selv, alle sammen."

GRTV News

Flere

Videoer

Flere

Filmtrailere

Stranger Things - Season 4 Recap (Netflix)

Stranger Things - Season 4 Recap (Netflix)
Sean Combs: The Reckoning - Date Announcement (Netflix)

Sean Combs: The Reckoning - Date Announcement (Netflix)
Star Search - Official Teaser (Netflix)

Star Search - Official Teaser (Netflix)
The Town - Official Trailer (Netflix)

The Town - Official Trailer (Netflix)
How to Make a Killing - Official Trailer

How to Make a Killing - Official Trailer
Industry Season 4 - Official Teaser (HBO Max)

Industry Season 4 - Official Teaser (HBO Max)
Simon Cowell: The Next Act - Official Trailer (Netflix)

Simon Cowell: The Next Act - Official Trailer (Netflix)
The Night My Dad Saved Christmas 2 - Official Trailer (Netflix)

The Night My Dad Saved Christmas 2 - Official Trailer (Netflix)
Stranger Things 5 - Volume 1 Trailer

Stranger Things 5 - Volume 1 Trailer
5-STAR - Official Trailer (Paramount+)

5-STAR - Official Trailer (Paramount+)
King of Collectibles: The Goldin Touch - Season 3 Official Trailer (Netflix)

King of Collectibles: The Goldin Touch - Season 3 Official Trailer (Netflix)
Cover-Up - Official Trailer (Netflix)

Cover-Up - Official Trailer (Netflix)
Flere

Trailers

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails - Launch Trailer

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails - Launch Trailer
World of Warcraft: Midnight - Release Date Trailer

World of Warcraft: Midnight - Release Date Trailer
Skate - Early Access Season 2 Trailer

Skate - Early Access Season 2 Trailer
NBA 2K26 - Season 3 Trailer (PS5 & PS4)

NBA 2K26 - Season 3 Trailer (PS5 & PS4)
Vigor - Pursuit Launch Trailer (PS5 & PS4)

Vigor - Pursuit Launch Trailer (PS5 & PS4)
Helldivers 2 - Python Commandos Warbond, December 2nd

Helldivers 2 - Python Commandos Warbond, December 2nd
Battlefield 6 - Free Trial Trailer

Battlefield 6 - Free Trial Trailer
Yakuza Kiwami 3, Dark Ties - Kanda Damage Control Overview

Yakuza Kiwami 3, Dark Ties - Kanda Damage Control Overview
Wild Blue Skies - Gameplay Reveal

Wild Blue Skies - Gameplay Reveal
Schildmaid MX - Launch Trailer (PS5 & PS4)

Schildmaid MX - Launch Trailer (PS5 & PS4)
Call of Duty: Warzone - Haven's Hallow Launch Trailer (PS5 & PS4)

Call of Duty: Warzone - Haven's Hallow Launch Trailer (PS5 & PS4)
Faaast Penguin - FPX: Snowboarding (PS5)

Faaast Penguin - FPX: Snowboarding (PS5)
Flere

Events

Flere