ASUS ROG Azoth 96 HE (Quick Look) - Elegant og kompakt

Dette trådløse spilltastaturet har en formfaktor på 96 % og er designet for å gi knivskarpe og responsive inndata, samtidig som det har et førsteklasses og elegant utseende.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Dette tastaturet er, er jeg ganske sikker på, det dyreste tastaturet vi noensinne har presentert her i programmet."
"Eller i det minste må det være blant de tre beste.Dette er Asus ROG Assof 96 HE.Assof-serien generelt er for entusiastforbrukere.Det er ikke noe du bare går inn og kjøper."
"I det minste appellerer Asus til kjernebrukerbasen som virkelig ønsker seg et tastatur som gjør noe veldig spesielt.Og Assof, ROG Assof 96 HE er virkelig en del av det.Så selv om det ikke er noe enestående, som at den ikke har vertikal takeoff eller noe sånt, er helt nytt, sprøtt, innovativt, men de finjusterer, finjusterer og skaper en kompromissløs tastatur som for entusiastene kan være verdt å kjøpe."
"Og hva er egentlig den prisen?Vel, vi snakker om 3000 danske kroner.Det er veldig vanskelig å sammenligne epler og epler med dollar, men la oss si at det er 400 der eller deromkring."
"Det ville vært ganske nøyaktig.Det er en liten ekstra skatt her.Så jeg vil heller oppfordre deg til å sjekke ut lokale priser.Men det vi ser her er i det minste tre ganger så mye som et dyrt Keychron-tastatur ville koste, eller i det minste det dobbelte av hva andre flaggskip gaming-tastaturer vil koste."
"Hva gjør den nå?Vel, den gjør ikke noe spesielt annerledes, annet enn at den tilbyr en spesifikasjonsmessig som er veldig interessant å se på.Først og fremst er denne fyren utrolig tung."
"Jeg mener, du kan føle det.Den er laget av solid plast med et toppdeksel av metall.Disse PBT-dobbeltkapslene er fantastiske.Det er et firedobbelt pakningslag med proprietær teknologi for demping, noe som betyr at denne klikket er så responsivt som det må være."
"Og den er også så komfortabel som den trenger å være, med en helt spesiell form for dempet lydprofil som jeg har hørt andre steder, men ikke helt som denne.Det er veldig behagelig å lytte til, selv for ørene.Og jeg tror det er den innstillingen Asus var ute etter."
"Siden dette er et Asus-tastatur, er alt dette i utgangspunktet hot swappable, noe som betyr at du kan, uten å måtte lodde, gjøre nesten hva som helst med dette spesielle tastaturet.Det inkluderer forresten også elektronisk tilpasning av aktiveringspunktet for hver av de tastene."
"Og det kan du gjøre gjennom dette lille 1,47 tommers OLED-panelet som er her oppe på siden.Jeg elsker dette lille OLED-panelet.Det er en liten klikk-knapp her.Jeg nøler med å kalle det et hjul, for det snurrer ikke, men det er en slags modus her, og så kan du klikke den opp og ned."
"Så det er for volum.Det kan være for virvlende RGB-effekter, som også kan stilles inn med Armoury Crate, eller aktiveringspunkt for tastene, dvs. hvor høyt, høyt, hvor høyt eller høyt, lavt du vil ha det å gå."
"Nå har den Bluetooth.Den har det som kalles Speed Nova 8K, som i hovedsak er 8 000 hertz polling rate gjennom den trådløse donglen, 2,4 gigahertz, og kablet.De sier at den vil gå i 200 timer uten RGB på, men gjennom Speed Nova 8K-dongelen, noe som er veldig kult."
"Og den kommer med en magnetisk håndleddstøtte.Jeg vil ikke si at dette i seg selv er verdt pengene.Jeg vil ikke engang si at Asus' egne ROG HFX V2 magnetiske brytere og ROG Hall sensorer der inne er det heller."
"Det er en fantastisk skriveopplevelse.Det er en fantastisk spillopplevelse.Det er fortsatt, vel, ligaer over et veldig godt Keychron-tastatur, vil jeg fortsatt si.Betyr det at det er verdt tre ganger så mye?Det vet jeg ikke, og jeg skal ikke dømme ut fra om du tror at det er det."
"Det jeg vil si er at det er flott, og når du er flott, er det mer slingringsmonn i prissettingen.Det virker i det minste ikke som om Asus har lurt deg.Vi ses på neste."