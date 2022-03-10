Beyerdynamic MMX 150 Wireless (Quick Look) - Neste nivå lyd

Vi tar en titt på de nyeste hodetelefonene fra Beyerdynamic, som tilbyr en komfortabel hodebøyle, et elegant utseende og førsteklasses lyd.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Biodynamic har laget forbrukerelektronikk i mange, mange, mange år, ja, i flere tiår til og med, som er veldig, la oss si, designet for produksjonsstudioer, for profesjonelle, eller på det aller i det minste halvprofesjonelle."
"Men som mange av disse entusiastmerkene de siste par årene, har de prøvd å ta det de har lært av all denne ekspertisen gjennom flere tiår med profesjonell tuning og bruke det i mer forbrukerrettede produkter for massemarkedet.Og de har nå laget et spillhodesett, som er dette, Biodynamic MMX150."
"Det er ganske lite bemerkelsesverdig å se på, og det er også ganske lite bemerkelsesverdig å bruke, men det betyr ikke at den er dårlig.Så la oss gå over det veldig raskt.Først og fremst inne, eller før vi går inn, faktisk ute."
"Det ser fint ut.Jeg liker den oransje til svarte, veldig McLaren-aktige fargen.Det er en ganske solid hodebøyle i aluminium her, som er dekket av litt minneskum polstring på toppen av bøylen."
"Det er en nydelig, innrykket Biodynamic-logo helt øverst.Og denne synlige ledningen er av halvhøy kvalitet.En ting som jeg synes virkelig skiller seg ut, er disse myke putene med minne skummet i dem gir en skikkelig puteaktig følelse når du bruker dem, selv over lange strekk."
"Materialene som er brukt er fine, men det kommer med noen få stjerner.Hvis du ser på dette, ser du sikkert ikke noe spesielt ekstraordinært.Jeg mener, det er greit.Den er ikke ødelagt."
"Jeg mener, fargen de har brukt på denne blanke, svarte plasten føles litt lav budsjett på en måte, men det er likevel ikke noe iboende galt med det.Det er bare ikke spennende i det hele tatt.Det er det, som om jeg tok bort de biodynamiske greiene og bare viste deg det slik, ville du sannsynligvis ikke synes at det var søppel, men du ville sannsynligvis heller ikke være i stand til å skille det tydelig fra noe som koster mye mindre og kommer fra et mye mindre anerkjent merke."
"Så jeg tror de har slurvet litt med designet her, noe som egentlig er en forbannet Synd og skam.Likevel, 304 gram vekt, aluminiumsstag, som sagt, nydelige ørekopper.Denne avtakbare mikrofonen kalles MetaVoice."
"Den er god.Det er en elektrisk kondensatormikrofon med kardioidmønster.Jeg liker ikke avtakbare mikrofoner fordi dette ikke engang er spesielt, du kan ikke gjøre så mye med den."
"Du kan i hvert fall ikke brette den sammen når du ikke bruker den.Så hvis jeg ikke bruker den, for eksempel, vil jeg ikke ha den her.Jeg synes det er irriterende og distraherende, og derfor må jeg fjerne det.Hvor oppbevarer jeg denne når jeg ikke vil bruke den?Jeg tror fortsatt at fremtiden og god design betyr at en bruker enten kan snu denne opp eller enda bedre, gjemme seg inne i koppen slik at begge modusene fungerer utmerket."
"Denne støtter til og med Bluetooth, tilsynelatende fordi du må ta den en tur, kanskje.Og som dette ser det ut som et fint, klumpete headset, men hva hvis noen ringer deg?Da trenger du denne."
"Så det handler bare om å strømlinjeforme noen designelementer, føler jeg.Og jeg tror ikke de har kommet helt dit.Likevel har jeg faktisk lyttet til dette, og det høres flott ut.Det er en herlig romslig lydprofil her, med en fin balanse mellom, du de forskjellige diskant- og basselementene."
"I spill fungerer det bra, synes jeg.Det er en god følelse av et slags lydgulv, noe som fungerer veldig bra.Jeg vil ikke si at det finnes masse spennende teknologi som gjør at det for eksempel, 360-graders lydprofiler i stil med Tempest PlayStation her, og det er heller ikke mye som du kan gjøre med EQ-en, men det fungerer bra, og de høres bra nok ut."
"Og mikrofonen, selv om det er veldig irriterende at den er plassert akkurat der, er ekstremt bra.Så jeg mangler bare litt X-faktor her.Kanskje en designmessig omarbeidelse fra et estetisk perspektiv."
"Kanskje en helt ny funksjon.Jeg mener, den har noe som heter augmented mode, tror jeg det heter, hvor det i utgangspunktet er gjennomsiktighetsmodus fra Bluetooth-hodesett, noe som betyr at du kan la mer av verden inn."
"Men fungerer det trådløst?Det virker ikke slik.Så jeg vil oppfordre Beyerdynamic til å, de har et godt rammeverk her.De trenger bare å gå tilbake til tegnebrettet og lage noe spesielt, gitt deres ekspertise."
"Takk skal dere ha.Vi ses på den neste."