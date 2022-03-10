GRTV News - Hytale lanseres som et Early Access-spill i januar

Den etterlengtede Minecraft-utfordreren er nesten her.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke om en av nyhetene som ble kjent på slutten av forrige uke, fordi vi nettopp har kommet ut av helgen, og det er også bare vært Thanksgiving i USA, noe som betyr at det pleier å være middels mange nyheter som bryter i løpet av den tidsperioden."
"Men en ting som gikk i stykker akkurat da vi på en måte avsluttet arbeidsdagen vår på fredag, var i forhold til Hytale, som egentlig er en Minecraft-konkurrent fra Hypixel Studios.For mange år siden ble det hyllet som den neste store utviklingen av Minecraft og alle disse store forhåpninger og forventninger ble plassert på spillet."
"Men så ble det aldri noe av, og utviklingen tok mange år, og det fortsatte å fortsette i årevis.Riot Games ble med som utgiver for å hjelpe til, men det ble aldri noe av.Og så for noen måneder siden, eller rettere sagt for noen uker siden, bestemte Riot Games seg etter flere år med å støtte dette spillet at det ikke kom noen vei, og de bestemte seg for å trekke seg ut."
"Og det virket som om Hytale endelig skulle gå samme vei som doduene, det var endelig skulle bli drept og hugget ned og lagt på is, og hva enn metaforen du vil bruke i forhold til at spillet blir lagt ned.Men så kjøpte de opprinnelige grunnleggerne av spillet, de opprinnelige skaperne av spillet IP-en tilbake, og de bestemte seg for at de faktisk skulle forplikte seg til å lansere det og få det der ute."
"Og vel to uker etter det har vi en offisiell informasjon om det.Så ja, Hytale lanseres i tidlig tilgang i januar 2026.Etter å ha blitt reddet fra glemselen nylig, vil det snart være mulig å dykke inn i spillet.Og ja, det så ut som om det var over og ut for Hypixel's Hytale."
"Minecraft-konkurrenten som hadde vært under arbeid en lang stund, var i praksis da Riot Games bestemte seg for å trekke sin publiseringsstøtte til prosjektet, en avgjørelse som som så ut til å være den siste spikeren i kista for spillet.Men så endret ting seg overraskende, og prosjektet ble gjenopplivet da rettighetene ble overlevert tilbake til skaperen."
"Nå har vi nok en stor og lovende oppdatering å rapportere om.I et blogginnlegg har det blitt avslørt at Hytale vil lanseres i tidlig tilgang så snart 13. januar 2026, to uker etter at spillet ble kjøpt opp igjen av grunnleggerne.Vi vet nå når vi kan dykke ned i prosjektet."
"Det blir ikke den prangende nye versjonen som var under arbeid, ettersom Riots utviklere skifter tilbake til en eldre versjon fra rundt fire år siden, noe som tilsynelatende vil se det ofre sine mål på tvers av plattformer.Vi gikk bort fra den nye motoren, som var ment å være en komplett plattformovergripende omskriving, og vi fokuserer nå på å gjenopplive den opprinnelige versjonen."
"Dette krevde at vi måtte plukke, velge og slå sammen mer enn 300 GitHub-grener til én enkelt arbeidsgren.Det var en betydelig teknisk innsats, men vi er nå trygge nok til å lansere tidlig tilgang."
"Hypixel uttrykker at noen deler av dette spillet, på grunn av beslutningen, vil føles gammelt og utdatert, og at modding og kreative verktøy ikke på langt nær vil være der de vil ha dem på lang sikt, men de bør fortsatt fungere for moro fra dag én.Utover dette bekreftes det at spillet vil åpne for forhåndskjøp 13. desember, men utviklerne bryr seg ikke så mye om du får tak i en kopi på dette tidspunktet eller ikke, ettersom de forklarer følgende."
"Hvis du ikke føler deg komfortabel med å forhåndsbestille, vennligst ikke gjør det.Dette er ekte tidlig tilgang, noe som betyr at det fortsatt er veldig uferdig og vil være buggy i en stund, men du har mitt og teamets engasjement for å gjøre Hytale til det spillet vi alltid har ønsket oss det skulle være."
"Vi har fått beskjed om at vi kan forvente enda flere oppdateringer om prosjektet snart, så følg med.Så ja, Hytale blir satt i tidlig tilgang, og så snart som, vel, tidlig i 2026.Jeg antar at vi vil få mer informasjon om spillet relativt snart, inkludert trailere og alt det gode som viser frem denne spesielle versjonen av spillet, så følg med for det i de kommende ukene frem mot lanseringen, sannsynligvis i midten av desember, og kanskje også en tidlig i januar eller noe sånt, men den gode nyheten er at hvis du har sett frem til Hytale, vil du kunne spille det snart, men den dårlige nyheten er at du bør sannsynligvis dempe forventningene dine til denne versjonen av denne versjonen av spillet for foreløpig, da den ser ut til å være litt ujevn og buggy."
"Igjen, når vi vet mer, må du sørge for å holde innleggene dine oppdatert, og ellers er det alt tid jeg har, så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på neste års TV-nyhetene, som kommer i morgen."